Следствие ФРГ обнаружило второго участника убийства Хангошвили

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам вышли на след второго россиянина, возможно, причастного к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). Как пишет в пятницу, 26 июня, журнал Der Spiegel, германские силовые ведомства подозревают в участии в подготовке преступления российского гражданина Романа Д. из Санкт-Петербурга. Впрочем, следствие полагает, что это не настоящее имя.

По данным издания, подозреваемый въехал 3 августа 2019 года в Польшу из Беларуси на автомобиле Infinity Q50, не вызвав подозрений у пограничников.

Роман Д. при получении шенгенской визы указал, что работает в той же петербургской фирме, практически не имеющей оборота, "Руст", что и задержанный и обвиняемый по этому делу Вадим Красиков. Кроме того, документы на получение загранпаспорта и на визу оба россиянина подали в один день. Еще одно совпадение: и Красиков, и Роман Д., согласно данным мобильных телефонов, за несколько месяцев до нападения находились в подмосковном Орехове-Зуеве, где тренируются специальные силы ФСБ.

Какой именно была роль Романа Д. в подготовке нападения на Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен, пока остается неясным, пишет Der Spiegel в статье "След второго человека ведет в Россию".

ПрокуратураФРГобвинила Москву в заказном убийстве

18 июня Федеральная прокуратура Германии выдвинула против правительства России обвинение в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили, который ранее был объявлен в РФ в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. 23 августа 2019 года он был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) не исключили возможности введения против России новых санкций.

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