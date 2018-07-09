 Следствие заявило об угрозах пожарных потерпевшим по делу ″Зимней вишни″ | Новости из Германии о России | DW | 10.07.2018

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Россия

Следствие заявило об угрозах пожарных потерпевшим по делу "Зимней вишни"

Коллеги обвиняемого в халатности пожарного Андрея Бурсина угрожали потерпевшим по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ и оскорбляли их, заявил представитель СКР.

ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово (фото из архива)

ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово (фото из архива)

Коллеги пожарного Андрея Бурсина, которому предъявлено обвинение в халатности по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", угрожали потерпевшим. Об этом во вторник, 10 июля, сообщило информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на руководителя следственной группы СКР Рустама Габдулина.

Контекст

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По словам следователя, оскорбления и угрозы потерпевшим высказали около 20 человек, которые собрались у здания суда перед заседанием о продлении Бурсину срока задержания. В частности, один из мужчин "говорил потерпевшим, чтобы они "не судили героев, побоялись бога", сообщил Габдулин на заседании суда об аресте Бурсина.

Кроме того, собравшиеся у здания суда снимали автомобили потерпевших на мобильные телефоны. По мнению следователя, имеются "достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление".

Пожар в "Зимней вишне"

Крупный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате, по официальным данным, погибли 60 человек. По факту происшествия заведено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Фигурантами дела выступают 11 человек.

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    Траур в Кемерово после трагедии

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    28 марта в России был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В Москве и ряде других городов 27 марта прошли акции памяти.

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    Тысячи москвичей почтили память жертв

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  • Отпевание в храме Святой Троицы в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    В храмах отпевают погибших

    В кемеровских храмах прошли церемонии отпевания жертв пожара. Попрощаться с погибшими пришли их близкие, знакомые, соседи и просто горожане.

  • Похороны на Пятом кемеровском кладбище

    Траур в Кемерово после трагедии

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    27 марта в Кемерово прошли первые похороны. Всего в этот день на пяти городских кладбищах похоронили 22 человека. Многие семьи потеряли сразу по несколько родственников.

  • На кемеровском кладбище

    Траур в Кемерово после трагедии

    Опознание продолжается

    Спустя 4 дня после трагедии опознаны 27 погибших. При этом найдены живыми три человека из списка пропавших без вести, в котором теперь значатся 64 фамилии. Ровно столько же, по данным властей, погибли при пожаре. По неофициальным оценкам, жертв гораздо больше.

  • Внутри сгоревшего здания ТРЦ Зимняя вишня

    Траур в Кемерово после трагедии

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    Жители Кемеровской области обсуждают предложения о создании мемориала на месте сгоревшего ТРЦ. Предпочтение пока отдается посадке рощи.

    Автор: Евгений Жуков


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Пожар в ТЦ "Зимняя вишня": как сейчас живет Кемерово – DW Новости

Контекст

Траур в Кемерово после трагедии

В Кемерово прошли первые похороны жертв пожара, унесшего десятки жизней. Сотни людей приходят к народному мемориалу возле сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня". Как город переживает трагедию - в фотогалерее DW. (29.03.2018)  

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