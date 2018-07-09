Следствие заявило об угрозах пожарных потерпевшим по делу "Зимней вишни"

Коллеги пожарного Андрея Бурсина, которому предъявлено обвинение в халатности по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", угрожали потерпевшим. Об этом во вторник, 10 июля, сообщило информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на руководителя следственной группы СКР Рустама Габдулина.

По словам следователя, оскорбления и угрозы потерпевшим высказали около 20 человек, которые собрались у здания суда перед заседанием о продлении Бурсину срока задержания. В частности, один из мужчин "говорил потерпевшим, чтобы они "не судили героев, побоялись бога", сообщил Габдулин на заседании суда об аресте Бурсина.

Кроме того, собравшиеся у здания суда снимали автомобили потерпевших на мобильные телефоны. По мнению следователя, имеются "достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление".

Пожар в "Зимней вишне"

Крупный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате, по официальным данным, погибли 60 человек. По факту происшествия заведено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Фигурантами дела выступают 11 человек.

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