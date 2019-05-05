Следственный комитет назвал версии авиакатастрофы в Шереметьево

Среди версий аварийной посадки самолета SSJ-100 и последовавшего за ней пожара - недостаточная квалификация экипажа, диспетчеров и техперсонала. Минтранс не будет приостанавливать эксплуатацию Sukhoi Superjet 100.
Следствие рассматривает несколько версий катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва - Мурманск и совершившего аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Среди возможных причин трагедии, приведшей к гибели 41 человека, - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия, сообщил в понедельник, 6 мая, Следственный комитет России (СКР).
Члены экипажа SSJ-100 рассказали об обстоятельствах посадки
Выжившие члены экипажа рассказали в эфире телеканала "Россия-24" об обстоятельствах катастрофы. По их словам, полет совершался в неблагоприятных метеоусловиях. "Мы взлетели, попали в тучу, был сильный град. В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Все было очень быстро", - отметила бортпроводница Татьяна Касаткина. После жесткой посадки "люди начали соскакивать с кресел, продвигаться (к выходу. - Ред.), хотя самолет был еще на скорости". Она также сообщила, что эвакуация началась сразу же после остановки лайнера.
Командир экипажа Денис Евдокимов сообщил о потере радиосвязи после удара молнии. Ее удалось "восстановить через аварийную частоту радиостанции", но связь была прерывистой. Пилоты перешли на аварийный режим управления. По словам Евдокимова, в момент приземления скорость была небольшой, обычной для посадки. "Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости к моменту касания", - указал он далее. После полной остановки пилоты объявили аварийную эвакуацию.
Минтранс РФ не будет приостанавливать полеты SSJ-100
Между тем министерство транспорта РФ сообщило, что не планирует приостанавливать эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 после трагедии в Шереметьево. "Нет оснований", - заявил глава ведомства Евгений Дитрих, отвечая на вопрос журналистов.
По данным министра, первая пожарная машина прибыла к самолету спустя одну минуту после посадки. В течение следующих четырех минут к горевшему лайнеру подъехали еще шесть пожарных нарядов. Тушение самолета продолжалось 18 минут, сообщил далее Дитрих.
Авиакатастрофа в Шереметьево
Накануне вечером пассажирский самолет SSJ-100 "Аэрофлота" выполнял рейс SU1492 Москва-Мурманск, на борту находились 78 человек, в том числе три ребенка и пять членов экипажа. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. При посадке произошло возгорание фюзеляжа, сообщил СКР.
По информации "Интерфакса", экипаж утратил связь с диспетчером, затем отказала вся автоматика. Было принято решение не вырабатывать топливо, самолет пошел на посадку с превышением "посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров", отметил собеседник агентства. В результате посадка произошла на середину полосы, и стойка шасси разрушилась. Ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся.
Непосредственно после посадки по трапам эвакуировались 33 пассажира и 4 члена экипажа. 41 человек погиб. Плановое обслуживание самолета было проведено в апреле.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: