В Мурманской области объявлен траур в связи с катастрофой SSJ-100 в Москве

В Мурманской области объявлен трехдневный траур в связи с гибелью десятков пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Власти устанавливают количество жителей Мурманской области среди погибших, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис в ночь на понедельник, 6 мая. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, а пострадавшие - по 500 тысяч, приводит слова Чибиса РИА "Новости".

По уточненным данным Следственного комитета России (СКР), из 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту воздушного судна, в живых остались 37 человек. Авиакомпания "Аэрофлот", которая эксплуатировала самолет, опубликовала список выживших. В нем, однако, перечислены лишь 33 имени, указывается, что пять человек госпитализированы.

По словам врио губернатора Мурманской области, решается вопрос о доставке родных жертв авиакатастрофы в Москву. В свою очередь "Аэрофлот" заявил, что бесплатно доставит в Москву родственников пострадавших пассажиров.

Ространснадзор проведет внеплановые проверки

В связи с трагедией Ространснадзор намерен провести ряд внеплановых проверок. В частности, ведомство изучит, как авиакомпания и аэропорт Шереметьево соблюдали нормы воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов. 6 мая в Шереметьево отменены более 25 рейсов - как внутренних, так и международных.

Обнаружены черные ящики

На месте аварийной посадки воздушного судна найдены два бортовых самописца, сообщил агентству РБК неназванный собеседник из МЧС России. По его словам, еще два черных ящика пока не обнаружены.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося.

В числе версий - удар молнии и неисправность электрооборудования

Пассажирский самолет SSJ-100 "Аэрофлота" 5 мая выполнял рейс SU1492 Москва-Мурманск. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку из-за пожара двигателя. После приземления огонь полностью охватил самолет. Согласно одной из версий, причиной возникновения пожара было попадание в корпус судна молнии. По другой версии, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования.

По информации агентства "Интерфакс", экипаж утратил связь с диспетчером. Затем отказала вся автоматика. Было принято решение не вырабатывать топливо. Самолет пошел на посадку с превышением "посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров", отметил собеседник агентства. В результате посадка произошла на середину полосы, и стойка шасси разрушилась. Ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся. По уточненным данным, экипаж предпринял лишь одну попытку посадить лайнер.

Как уточняют в компании "Гражданские самолеты Сухого", самолет после жесткой посадки выгорел полностью. Плановое обслуживание воздушное судно проходило в апреле.

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