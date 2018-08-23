"Слава Украине!" в армии - что смутило западных историков?

На параде ко Дню независимости 24 августа украинские военные впервые будут произносить приветствие "Слава Украине!". На Западе не все отнеслись к этому нововведению с пониманием.
"Слава Украине! Героям слава!". С 24 августа этот лозунг заменит традиционные советские "Здравствуйте, товарищи" и "Здравия желаем" и станет официальным приветствием в Вооруженных силах Украины, сообщил 9 августа украинский президент Петр Порошенко.
"Мы посоветовались с министром обороны, на СНБО (на заседании Совета национальной безопасности. - Ред.), с правительством, и я принял решение, начиная с 24 августа, эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня Независимости", - цитирует Порошенко его пресс-служба.
В феврале 2018 года в украинском парламенте зарегистрировали соответствующий законопроект, а официально решение планируется закрепить уже после начала очередной сессии Верховной рады Украины. На Западе не все восприняли решение украинского президента с пониманием, учитывая исторический контекст слов "Слава Украине".
История появления лозунга "Слава Украине"
Украинские историки отмечают, что приветствие "Слава Украине" с различными вариантами ответов относится еще ко временам Украинской революции 1917-1921 годов. Его использовали антибольшевистские, повстанческие формирования во времена УНР 1918-1921 годов. В Черкасской области Украины даже установлен памятный знак в честь первого использования этого лозунга еще в 1919 году.
Точно известно, что приветствие закрепилось в 1930-х. "ОУН (Организация украинских националистов под руководством Степана Бандеры. - Ред.) с 1934 года использовала приветствие "Слава Украине!" - "Вождю слава!", - рассказал DW историк Александр Зайцев из Украинского католического университета во Львове.
По его словам, есть свидетельства того, что "во время судебного процесса Степана Бандеры в 1936 году его сторонники сопровождали возгласы "Слава Украине" выбрасыванием руки, подобно фашистскому салюту. Возможно, это и дало повод для фашистских аналогий".
"После раскола ОУН в 1940 году бандеровцы сменили это приветствие на "Слава Украине!" - "Героям слава!", а мельниковцы (после раскола ОУН в 1940 году, возникли две организации - ОУН(б) во главе со Степаном Бандерой и ОУН (м) - во главе с Андреем Мельником. - Ред.) некоторое время сохраняли ответ "Вождю слава!". Именно в бандеровской форме приветствие приобрело популярность", - говорит историк Александр Зайцев. Тогда же оно укоренилось и в массовом сознании украинцев, культуре и фольклоре.
Значение "Слава Украине" в новейшей истории страны
По окончании Второй мировой войны лозунг продолжал существовать уже в эмиграции. В советской Украине его запрещали и приписывали "украинским буржуазным националистам", чей негативный образ десятилетиями создавала советская пропаганда.
С провозглашением независимости лозунг получил новую политическую жизнь после возвращения в Украину из Мюнхена Славы Стецько, жены соратника Бандеры, основавшей партию "Конгресс украинских националистов" (КУН), в которой это приветствие стало официальным.
Но с течением времени лозунг "Слава Украине!" вышел за пределы националистической среды и утвердился в политическо-общественном лексиконе независимой Украины. Сегодня его слышно на передовой в Донбассе, на концертах и митингах. А "привет" от хорватского футболиста Домагоя Виды в ходе ЧМ-2018 в России добавил лозунгу популярности среди украинцев. Но у многих вызвал вопросы и спровоцировал дискуссию. Сам футболист позднее был наказан ФИФА за выкрик "Слава Украине".
Шведский историк Пер Андерс Рудлинг одним из первых выразил озабоченность решением президента Украины об использовании лозунга "Слава Украине" в качестве приветствия в армии. В разговоре с DW из Сингапура, где он сейчас преподает, ученый отметил, что аналогичные приветствия использовали националистические, а также фашистские милитаризованные движения в Европе: например хорватские усташи, основанные одновременно с ОУН в 1929 году, или же словацкая Глинкова гарда. Во всех случаях приветствия сопровождались нацистскими "зигами".
Тем не менее Александр Зайцев считает некорректными попытки связать в наши дни украинское приветствие с фашизмом. "Скорее, это типично националистическое приветствие, его аналоги существовали во многих националистических движениях - и радикальных, и умеренных", - поясняет Зайцев.
Профессор-украинист Доминик Арель из университета Оттавы говорит, что этот лозунг "сейчас повсеместно используется представителями украинского среднего класса, многие из которых предпочитают русский язык в повседневной жизни". "Потому, он приобрел совершенно новое значение", - утверждает он.
Такого же мнения придерживается и Александр Зайцев. "Во время "Евромайдана" этот лозунг фактически утратил специфические ассоциации с ОУН (б), став одним из символов "Революции достоинства". Я не вижу отрицательного смысла в этом приветствии и не имею ничего против его использования в армии", - подчеркнул украинский историк в беседе с DW.
Селективное осмысление прошлого?
Пер Андерс Рудлинг считает эту позицию непоследовательной и задается вопросом, может ли слоган ОУН существовать в демократическом обществе, будучи оторванным от исторического контекста и групп, пустивших его в оборот?
"Когда хорватские радикалы использовали лозунг усташей, это вызвало агрессивные дискуссии и дисциплинарные наказания международных спортивных ассоциаций. Когда же так поступают украинские радикальные спортивные фанаты, то предлагается рассматривать это в другом контексте. Я усматриваю в этом применение двойных стандартов", - говорит Рудлинг.
В свою очередь немецкий историк Кай Штруве (Kaи Struve) из Галле-Виттенбергского университета считает, что принятию решения об использовании лозунга в качестве приветствия в армии должна была предшествовать дискуссия в обществе, а не только обсуждение с военнослужащими, ветеранами операции в Донбассе и неизвестными трудовыми коллективами, как говорится в заявлении пресс-службы президента Украины.
"Проблематичным в этом решении я считаю то, что его принимали "сверху", без широкой общественной дискуссии. Проблемой Украины в подходах к осмыслению периода Второй мировой остается долговременное противопоставление двух антагонистских нарративов - советского и националистического, где ОУН-УПА недвусмысленно героизировали, затемняя проблематичные аспекты. А с 2014 года это стало государственной политикой", - сказал Штруве в комментарии DW.
Опрошенные DW западные историки предлагают рассматривать данный вопрос в комплексе всей гуманитарной политики Украины по осмыслению прошлого. "Думаю, что эта политика себя исчерпывает. Руководитель Украинского института национальной памяти - персона нон грата в Польше, сотрудничество с польскими историками зашло в тупик, Украину критикуют конгрессмены США ... Поможет ли консолидации государства и приблизит ли Украину к Европе возрождение лозунгов ОУН?", - задается вопросом шведский историк Пер Андерс Рудлинг.
В то же время опрошенные DW ученые признают, что претензии к государственной политике осмысления прошлого следует выдвигать не только Украине: за необъективный подход остро критикуют, в частности, литовский исследовательский Центр "Геноцида и сопротивления", как и политическую деятельность ультраправого хорватского историка и экс-министра культуры Златка Хасанбеговича , а также попытки "реабилитации в бронзе" нацистского коллаборациониста Миклоша Хорти в Венгрии, ползучую глорификацию сталинизма в России и, наконец, недавний скандальный польский закон о Холокосте.
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