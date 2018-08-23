"Слава Украине!" в армии - что смутило западных историков?

"Слава Украине! Героям слава!". С 24 августа этот лозунг заменит традиционные советские "Здравствуйте, товарищи" и "Здравия желаем" и станет официальным приветствием в Вооруженных силах Украины, сообщил 9 августа украинский президент Петр Порошенко.

"Мы посоветовались с министром обороны, на СНБО (на заседании Совета национальной безопасности. - Ред.), с правительством, и я принял решение, начиная с 24 августа, эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня Независимости", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

В феврале 2018 года в украинском парламенте зарегистрировали соответствующий законопроект, а официально решение планируется закрепить уже после начала очередной сессии Верховной рады Украины. На Западе не все восприняли решение украинского президента с пониманием, учитывая исторический контекст слов "Слава Украине".

История появления лозунга "Слава Украине"

Украинские историки отмечают, что приветствие "Слава Украине" с различными вариантами ответов относится еще ко временам Украинской революции 1917-1921 годов. Его использовали антибольшевистские, повстанческие формирования во времена УНР 1918-1921 годов. В Черкасской области Украины даже установлен памятный знак в честь первого использования этого лозунга еще в 1919 году.

Точно известно, что приветствие закрепилось в 1930-х. "ОУН (Организация украинских националистов под руководством Степана Бандеры. - Ред.) с 1934 года использовала приветствие "Слава Украине!" - "Вождю слава!", - рассказал DW историк Александр Зайцев из Украинского католического университета во Львове.

По его словам, есть свидетельства того, что "во время судебного процесса Степана Бандеры в 1936 году его сторонники сопровождали возгласы "Слава Украине" выбрасыванием руки, подобно фашистскому салюту. Возможно, это и дало повод для фашистских аналогий".

"После раскола ОУН в 1940 году бандеровцы сменили это приветствие на "Слава Украине!" - "Героям слава!", а мельниковцы (после раскола ОУН в 1940 году, возникли две организации - ОУН(б) во главе со Степаном Бандерой и ОУН (м) - во главе с Андреем Мельником. - Ред.) некоторое время сохраняли ответ "Вождю слава!". Именно в бандеровской форме приветствие приобрело популярность", - говорит историк Александр Зайцев. Тогда же оно укоренилось и в массовом сознании украинцев, культуре и фольклоре.

Значение "Слава Украине" в новейшей истории страны

По окончании Второй мировой войны лозунг продолжал существовать уже в эмиграции. В советской Украине его запрещали и приписывали "украинским буржуазным националистам", чей негативный образ десятилетиями создавала советская пропаганда.

С провозглашением независимости лозунг получил новую политическую жизнь после возвращения в Украину из Мюнхена Славы Стецько, жены соратника Бандеры, основавшей партию "Конгресс украинских националистов" (КУН), в которой это приветствие стало официальным.

Но с течением времени лозунг "Слава Украине!" вышел за пределы националистической среды и утвердился в политическо-общественном лексиконе независимой Украины. Сегодня его слышно на передовой в Донбассе, на концертах и митингах. А "привет" от хорватского футболиста Домагоя Виды в ходе ЧМ-2018 в России добавил лозунгу популярности среди украинцев. Но у многих вызвал вопросы и спровоцировал дискуссию. Сам футболист позднее был наказан ФИФА за выкрик "Слава Украине".

Пер Андерс Рудлинг

Шведский историк Пер Андерс Рудлинг одним из первых выразил озабоченность решением президента Украины об использовании лозунга "Слава Украине" в качестве приветствия в армии. В разговоре с DW из Сингапура, где он сейчас преподает, ученый отметил, что аналогичные приветствия использовали националистические, а также фашистские милитаризованные движения в Европе: например хорватские усташи, основанные одновременно с ОУН в 1929 году, или же словацкая Глинкова гарда. Во всех случаях приветствия сопровождались нацистскими "зигами".

Тем не менее Александр Зайцев считает некорректными попытки связать в наши дни украинское приветствие с фашизмом. "Скорее, это типично националистическое приветствие, его аналоги существовали во многих националистических движениях - и радикальных, и умеренных", - поясняет Зайцев.

Профессор-украинист Доминик Арель из университета Оттавы говорит, что этот лозунг "сейчас повсеместно используется представителями украинского среднего класса, многие из которых предпочитают русский язык в повседневной жизни". "Потому, он приобрел совершенно новое значение", - утверждает он.

Такого же мнения придерживается и Александр Зайцев. "Во время "Евромайдана" этот лозунг фактически утратил специфические ассоциации с ОУН (б), став одним из символов "Революции достоинства". Я не вижу отрицательного смысла в этом приветствии и не имею ничего против его использования в армии", - подчеркнул украинский историк в беседе с DW.

Селективное осмысление прошлого?

Пер Андерс Рудлинг считает эту позицию непоследовательной и задается вопросом, может ли слоган ОУН существовать в демократическом обществе, будучи оторванным от исторического контекста и групп, пустивших его в оборот?

"Когда хорватские радикалы использовали лозунг усташей, это вызвало агрессивные дискуссии и дисциплинарные наказания международных спортивных ассоциаций. Когда же так поступают украинские радикальные спортивные фанаты, то предлагается рассматривать это в другом контексте. Я усматриваю в этом применение двойных стандартов", - говорит Рудлинг.

В свою очередь немецкий историк Кай Штруве (Kaи Struve) из Галле-Виттенбергского университета считает, что принятию решения об использовании лозунга в качестве приветствия в армии должна была предшествовать дискуссия в обществе, а не только обсуждение с военнослужащими, ветеранами операции в Донбассе и неизвестными трудовыми коллективами, как говорится в заявлении пресс-службы президента Украины.

Кай Штруве

"Проблематичным в этом решении я считаю то, что его принимали "сверху", без широкой общественной дискуссии. Проблемой Украины в подходах к осмыслению периода Второй мировой остается долговременное противопоставление двух антагонистских нарративов - советского и националистического, где ОУН-УПА недвусмысленно героизировали, затемняя проблематичные аспекты. А с 2014 года это стало государственной политикой", - сказал Штруве в комментарии DW.

Опрошенные DW западные историки предлагают рассматривать данный вопрос в комплексе всей гуманитарной политики Украины по осмыслению прошлого. "Думаю, что эта политика себя исчерпывает. Руководитель Украинского института национальной памяти - персона нон грата в Польше, сотрудничество с польскими историками зашло в тупик, Украину критикуют конгрессмены США ... Поможет ли консолидации государства и приблизит ли Украину к Европе возрождение лозунгов ОУН?", - задается вопросом шведский историк Пер Андерс Рудлинг.

В то же время опрошенные DW ученые признают, что претензии к государственной политике осмысления прошлого следует выдвигать не только Украине: за необъективный подход остро критикуют, в частности, литовский исследовательский Центр "Геноцида и сопротивления", как и политическую деятельность ультраправого хорватского историка и экс-министра культуры Златка Хасанбеговича , а также попытки "реабилитации в бронзе" нацистского коллаборациониста Миклоша Хорти в Венгрии, ползучую глорификацию сталинизма в России и, наконец, недавний скандальный польский закон о Холокосте.

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