 СК РФ считает помощника академика РАН участником преступного сообщества | Новости из Германии о России | DW | 17.12.2019

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Россия

СК РФ считает помощника академика РАН участником преступного сообщества

Помощнику академика РАН Михаила Пальцева предъявлено обвинение в управлении преступного сообщества, состоящего из членов ЧВК, пишет "Коммерсант".

Российская академия наук

По данным "Коммерсанта", Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинение в управлении преступным сообществом помощнику известного в России патологоанатома, члена Российской академии наук (РАН) Михаила Пальцева. Андрей Молокоедов управлял участниками преступного сообщества, состоящего из членов региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества", известной как частная военная компания "Е.Н.О.Т. корп.", пишет газета во вторник, 17 декабря.

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Организованным преступным группировкам, созданным в ФРГ выходцами из бывшего СССР, в том числе чеченцами, посвящена отдельная глава в отчете Федерального ведомства по уголовным делам за 2018 год. (24.09.2019)

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Согласно этой информации, в августе 2018 года два члена данной ЧВК по указанию Молокоедова потребовали от жителя Туапсе и соседа Пальцева Петра Супонева передать права на часть земельного участка в селе Лермонтово в Краснодарском крае стоимостью около 300 тысяч рублей.

Академик усмотрел нарушения в проведении границы с соседним участком и обратился за помощью к своему советнику, а тот через журналистку одного из федеральных СМИ обратился к создателю ЧВК "Е.Н.О.Т." Роману Теленкевичу. В команде Теленкевича собраны бывшие участники военных действий в Донбассе и Сирии, отмечается далее.

После обращения Супонева в полицию были задержаны члены ЧВК Денис Карабан и Василий Минчик, а в феврале 2019 года - Молокоедов. Вначале ему вменяли в вину вымогательство, а затем - участие в деятельности ОПГ, указывает "Коммерсант". Молокоедов отрицает свою вину в причастности к ОПГ. Пальцев обратился за разъяснениями в Генпрокуратуру, но ответа не получил, указывается далее.

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    Автор: Александра Елкина


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