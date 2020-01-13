СК решил не возбуждать дело против якутского шамана Габышева

Якутское управление Следственного комитета РФ (СКР) отказалось возбуждать уголовное дело против шамана Александра Габышева по статье "насилие в отношении представителя власти". Об этом сообщил в четверг, 16 января, координатор организации "Правозащита открытки" Алексей Прянишников. Кроме того Габышеву вернули меч, изъятый у него при обыске. Его фотографию опубликовал Прянишников на своей странице в Facebook.

Александра Габышева задержали во время похода на Москву в сентябре 2019 года после шести месяцев путешествия и 3000 пройденных километров. В марте 2019 года он объявил, что идет в Кремль для "изгнания Путина", по пути к нему присоединялись сторонники. ФСБ завела дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение шаману не предъявили. Его поместили в психоневрологический диспансер и 3 октября признали невменяемым, но позже выпустили.

В декабре 2019 года шаман вновь отправился в Москву, но его опять задержали. Полицейские обвинили Габышева в неповиновении, а суд оштрафовал за порванную куртку полицейского на 1000 рублей. Следственный комитет тогда начал проверку на предмет возбуждения уголовного дела.

Сам якутский шаман 13 января заявил, что не отступает от намерения "изгнать демона Путина". В видеообращении, опубликованном в соцсети YouTube, он пообещал отправиться в Москву в марте: "Я подчиняюсь только закону Бога. Он сказал в марте, значит, в марте".

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