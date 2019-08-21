СК прекратил уголовное преследование Егора Жукова по "делу 27 июля"

Следственный комитет прекратил уголовное преследование студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова по делу о массовых беспорядках во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля. Об этом в СК сообщили "Интерфаксу" во вторник 3 сентября. "В ходе расследования следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года. В связи с этим уголовное преследование по ст. 212 УК РФ в отношении него прекращено", - отмечается в сообщении.

Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения Жукову с заключения под стражу на домашний арест подлежащим удовлетворению. Срок домашнего ареста Жукову установлен до 27 сентября. На него наложен ряд предусмотренных законом запретов: на общение с другими фигурантами уголовного дела, получение корреспонденции, использование интернета и телефона, кроме случаев, когда ему будет необходимо вызвать врача или аварийную службу, связаться с адвокатом или следователем и др.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Согласно первоначальной версии следствия, молодой человек мог направлять толпу, двигавшуюся в центре города.

Жукову предъявили обвинение в экстремизме

Ранее 3 сентября появились сообщения о том, что Жукову предъявлено обвинение в призывах к экстремизму. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агоры" Павел Чиков в своем Telegram-канале . В опубликованном им постановлении говорится, что Жуков в интернете "совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

В частности, по версии следствия, активист, "испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в РФ конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям", "решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ.

"Руководствуясь целью формирования у адресатов стремления к противоправной деятельности", Жуков в период с октября по конец декабря 2017 года создал и разместил на своем Youtube-канале четыре видео о протестных акциях, в том числе "Митинг 7 октября, или как сливают протест" и "Бойкот выборов - это лишь начало". Егор Жуков свою вину не признает.

Помимо Жукова, по делу о "массовых беспорядках" в Москве на протесте 27 июля проходили еще 14 человек. В отношении пяти из них СК прекратил уголовное преследование, заявив об отсутствии состава преступления.

Протесты против недопуска независимых кандидатов

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку.

Последняя акция оппозиции 31 августа прошла без задержаний. В тот же день в нескольких российских изданиях было опубликовано открытое письмо Егора Жукова, в котором он, осмысляя свое задержание, приходит к выводу, что смена власти в России будет столь же стремительной, как его арест. После этого в квартире студента прошли обыски.

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