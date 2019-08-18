СК завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян

Старшая и средняя сестры Хачатурян могли осознавать совершение ими убийства своего отца, считает следствие. Младшую сестру направят на принудительное лечение.
Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении двух сестер Хачатурян направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - сообщило ведомство во вторник, 3 декабря.
Две сестры осознавали характер своих действий
По мнению следствия, две из трех сестер - Ангелина и Крестина - в момент убийства "могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими". Мотивом преступления стала "личная неприязнь", возникшая из-за причинения отцом физических и психических страданий на протяжении длительного времени, что следствие сочло "смягчающим вину обстоятельством", указывается далее в заявлении.
В отношении младшей сестры - Марии - дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительного лечения, сообщил Следственный комитет.
Ранее защита сестер Хачатурян попросила прекратить их дело или рассмотреть его судом присяжных. Адвокаты подали несколько ходатайств. Первое - о прекращении уголовного дела, поскольку смерть Михаила Хачатуряна произошла в рамках необходимой самообороны и после многолетнего насилия. Второе - о рассмотрении дела судом присяжных, если первое ходатайство все-таки будет отклонено, напоминает "МБХ медиа".
Дело сестер Хачатурян
Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы за убийство отца, который в течение нескольких лет избивал и насиловал их. Убийство произошло в июле 2018 года, девушки сами позвонили в полицию и признали свою вину. На тот момент им было 17, 18 и 19 лет соответственно.
Сторона защиты настаивает на том, что действия сестер - это самооборона, обвинение уверено, что преступление подпадает под статью об умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Уголовное преследование сестер Хачатурян вызвало в России огромный общественный резонанс.
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