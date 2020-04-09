СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда во время оккупации

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде жителей Сталинградской области во время оккупации нацистамив 1942-1943 годах. "По результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)", - сообщается на сайте ведомства в четверг, 9 июля.
По данным СК, на территории Волгограда и области имеется не менее 15 мест с захоронениями около 1800 жителей Сталинграда, убитых "с особой жестокостью" фашистами во время Второй мировой войны.
Ведомство, как говорится в сообщении, проводит следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к преступлениям. СК также планирует провести раскопки в местах массовых захоронений, привлекая силы Минобороны, МЧС и поисковые отряды.
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Автор: Максим Нелюбин