 СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда во время оккупации | Новости из Германии о России | DW | 09.07.2020

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Россия

СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда во время оккупации

Изучив архивные документы, ведомство решило возбудить уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда и области нацистами в 1942 – 1943 годах.

Разрушенный Сталинград

Разрушенный Сталинград

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде жителей Сталинградской области во время оккупации нацистамив 1942-1943 годах. "По результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)", - сообщается на сайте ведомства в четверг, 9 июля.

По данным СК, на территории Волгограда и области имеется не менее 15 мест с захоронениями около 1800 жителей Сталинграда, убитых "с особой жестокостью" фашистами во время Второй мировой войны. 

Ведомство, как говорится в сообщении, проводит следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к преступлениям. СК также планирует провести раскопки в местах массовых захоронений, привлекая силы Минобороны, МЧС и поисковые отряды. 

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  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

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    Заглянем еще в два зала постоянной экспозиции. На этой фотографии - рабочий кабинет президента США Гарри Трумэна.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Рабочий стол в комнате советской делегации и портрет Сталина - картина Фёдора Шурпина "Утро нашей Родины".

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:52

"Часовня мира" - символ примирения на месте Сталинградской битвы

 

 

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