 СКР возбудил дело о пытках подростка в петербургской полиции | Новости из Германии о России | DW | 01.07.2019

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Россия

СКР возбудил дело о пытках подростка в петербургской полиции

После избиения 17-летнего Вадима Коваля в отделе полиции Колпино в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении полицейских.

Полиция в Санкт-Петербурге

Полиция в Санкт-Петербурге

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о пытках 17-летнего Вадима Коваля в отделе полиции петербургского района Колпино. Мать потерпевшего Олеся Коваль сообщила, что полицейские фотографировали свою жертву во время пыток и пересылали снимки коллегам, сообщает в понедельник, 1 июля, в Twitter правозащитная организация "Зона права".

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Согласно этой информации, у подростка диагностированы многочисленные гематомы и кровоподтеки, полицейские нанесли ему не менее четырех ударов резиновой палкой в область ягодиц и два удара в область головы. Фигурантами дела являются неустановленные сотрудники Колпинского ОМВД. Их подозревают в превышении должностных полномочй с применением насилия.

Пытки в отделе полиции

Ранее Олеся Коваль сообщила "Новой газете", что 28 мая ее сын был задержан полицией после того, как сотрудники одного из магазинов заподозрили его в краже. Она указала, что правоохранители избивали подростка на протяжении двух часов и угрожали изнасиловать его резиновой дубинкой, если он не даст признательные показания.

В местной полиции отрицают причастность к избиению и утверждают, что его совершили сотрудники ЧОП, работающие в магазине. 20 июня полиция возбудила уголовное дело в отношении охранника магазина о превышении полномочий.

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