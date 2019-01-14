Скорая помощь в Германии: к кому и как быстро она приезжает?

Скорую помощь немцы вызывают не так часто в сравнении с другими европейскими странами, так как больниц здесь - и не только в городах - очень много и строят их так, чтобы до них не так далеко было добираться. Но все же только в одной федеральной земле Рейланд-Пфальц (это самые свежие данные по стране)"скорую" вызывали в 2018 году почти миллион раз. 73 тысячи вызовов пришлись на реамобили - самые оснащенные кареты скорой помощи.

Врач скорой помощи в Германии - не просто врач, который дежурит в "скорой". Это профессия, которая требует дополнительной квалификации от тех, кто уже получил диплом врача и имеет опыт работы. Обучение длится два года, из них полгода - в отделении интенсивной терапии в больнице, плюс 80 часов - курс реаниматологии, плюс анестезиология, плюс 50 дежурств на "скорой" в качестве стажера вместе с опытным врачом. После этого сдаются соответствующие экзамены. Таких специалистов в Германии около восьми тысяч. Это, в среднем, примерно один специально подготовленный врач скорой помощи на десять тысяч жителей страны. По данным онлайн-портала Statista, всего на "спасательную службу" в Германии работает 20 880 человек. Например, в самой густонаселенной земле - Северном Рейне - Вестфалии - чуть более четырех с половиной тысяч человек, занятых в этой сфере здравоохранения.

Нужен ли врач санитару скорой помощи?

В некоторых больших немецких городах есть, кроме того, особые врачи скорой медицинской помощи для детей. В Мюнхене, например, они постоянно дежурят в четырех городских больницах. По меньшей мере, около одной из них всегда стоит наготове специально оборудованная карета скорой помощи для детей. Кстати, родители всегда могут сопровождать в ней своих детей.

Надо заметить, что когда в Германии вызывают "скорую", не обязательно сразу вместе с ней приезжает и врач. Из 12 миллионов ежегодных вызовов - лишь каждый второй представляет собой очень серьезный случай, в котором идет речь об угрозе жизни пациента и других опасных вещах.

Разумеется, если есть, например, подозрение на инфаркт, инсульт, отравление или, скажем, серьезные проблемы с дыханием, с позвоночником, если есть открытые раны, сильные боли, если пациент без сознания, если "скорую" вызывают на место автокатастрофы или пожара, если пострадал ребенок, то дежурный, принимающий телефонный звонок, сразу отправляет и врача. Но в других случаях приезжают два опять-таки специально обученных санитара спасательной службы.

Это - самая квалифицированная медицинская специальность из тех, которые не требуют высшего образования. В Германии обучение санитаров спасательной службы занимает три года. Больше половины из всего времени обучения студенты проводят не на теоретических занятиях, а на работе, где они применяют полученные знания на практике. После обучения они сдают государственные экзамены. О серьезности обучения говорит уже тот факт, что они включают три письменных и три устных экзамена и четыре практических зачета, во время которых санитары должны в приближенных к реальным условиям на практике показать, могут ли они спасать людей.

Кстати, во время обучения будущие санитары спасательной службы получают зарплату: в первый год - примерно тысячу евро в месяц, во второй год - от тысячи до 1100 евро, в последний год обучения - до 1250 евро. Зарплата после завершения обучения у них, скажем, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, составляет от двух до трех тысяч евро в месяц плюс всевозможные надбавки (за ночное дежурство, за работу в выходные дни и праздники, работу на пожаре и т. д.) - это еще несколько сотен евро.

Как быстро приезжает скорая помощь в Германии?

Но профессия, конечно, тяжелая, и ответственность - очень большая. Правда, если у санитара медицинской скорой помощи есть хоть малейшие сомнения в диагнозе или он просто считает, что необходим врач, он тут же его вызывает. Обычно дежурный врач "скорой" приезжает через 10-15 минут после звонка, лишь в сельской местности ему может понадобиться несколько больше времени. Поэтому, кстати, там врача чаще, чем в городе, сразу отправляют вместе с машиной скорой помощи, - но на ней, а на его специальном автомобиле. Кстати, сама "скорая" приезжает еще быстрее: по статистике, в среднем, через восемь с половиной минут.

Стоит, наверное, сказать, и о том, сколько стоит вызов медицинской скорой помощи. Обычно от 100 (неотложка) до 300 евро (реанимобиль) в час. Врач "скорой" обходится примерно в 200 евро. Но обходится, как и карета скорой помощи, не пациенту, а медицинской страховой компании: она все компенсирует. Пациент платит только сбор в размере максимум десяти евро. Гораздо дороже машины скорой помощи - вертолет скорой помощи. Он используется, в частности, когда речь идет об очень тяжелых случаях в труднодоступной местности, на отдаленном автобане. Час специального вертолета стоит примерно три с половиной тысячи. Но и это оплачивает в Германии медицинская страховка.

Смотрите также: