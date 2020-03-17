 Скончался Эдуард Лимонов | Новости из Германии о России | DW | 17.03.2020

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Россия

Скончался Эдуард Лимонов

Писатель, публицист, инициатор "Маршей несогласных" и "Стратегии-31" скончался на 78-м году жизни.

Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов

Российский писатель, публицист и политик Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет. Об этом депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 17 марта.

Эдуард Лимонов (Савенко) родился в феврале 1943 года в Горьковской (ныне - Нижегородской) области. Во второй половине 1970-х годов покинул СССР, писал материалы для изданий США и Франции. Во второй половине 1970-х был напечатан его дебютный роман "Это я - Эдичка".

Вскоре после возвращения в Россию в начале 1990-х основал общественно-политическую организацию "Национал-большевистская партия". В 2007 году ее деятельность была запрещена в РФ. Лимонов стоял у истоков ряда оппозиционных проектов в России в начале 2000-х, среди которых - коалиция "Другая Россия", "Марш несогласных" и "Стратегия -31". В 2014 году поддержал аннексию украинского Крыма Россией.

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