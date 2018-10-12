Скончался соучредитель Microsoft Аллен

Скончался соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен. Как сообщили в понедельник, 16 октября, члены его семьи, бизнесмен умер от рака. Ему было 65 лет. Ранее сообщалось, что Аллен страдал от неходжкинской лимфомы.

Аллен создал Microsoft в 1975 году вместе с Биллом Гейтсом, однако покинул компанию уже в 1983 году, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров.



После этого Аллен занимался инвестициями, в том числе в космическую отрасль. Кроме того, Аллен владел несколькими спортивными командами.

В 2018 году Аллен занял 44-е место в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes с состоянием 20,5 миллиарда долларов.



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