 Скончался соучредитель Microsoft Аллен | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.10.2018

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Мир

Скончался соучредитель Microsoft Аллен

На 66-м году жизни умер бизнесмен и инвестор Пол Аллен. В 1975 году вместе с Биллом Гейтсом он учредил компанию Microsoft.

Пол Аллен (слева) и Билл Гейтс, 1981 г.

Пол Аллен (слева) и Билл Гейтс, 1981 г.

Скончался соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен. Как сообщили в понедельник, 16 октября, члены его семьи, бизнесмен умер от рака. Ему было 65 лет. Ранее сообщалось, что Аллен страдал от неходжкинской лимфомы.

Аллен создал Microsoft в 1975 году вместе с Биллом Гейтсом, однако покинул компанию уже в 1983 году, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров.

После этого Аллен занимался инвестициями, в том числе в космическую отрасль. Кроме того, Аллен владел несколькими спортивными командами.

В 2018 году Аллен занял 44-е место в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes с состоянием 20,5 миллиарда долларов.
 

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