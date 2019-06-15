Скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в Риме в возрасте 96 лет в субботу, 15 июня. По словам его сына Лучано, режиссер продолжительное время болел.

"Прощайте, маэстро. Флоренция никогда вас не забудет", - написал мэр Флоренции Дарио Нарделла в микроблоге Twitter. Градоначальник назвал усопшего "одним из величайших людей мировой культуры".

Дзеффирелли родился во Флоренции 12 февраля 1923 года. Он окончил Академию изящных искусств, затем поступил во Флорентийский университет. Во время Второй мировой войны участвовал в итальянском движении Сопротивления.

Дзеффирелли начал карьеру в театре во второй половине 1940-х годов в качестве театрального художника и актера. В 1950-1960-х занимался театральными и оперными постановками в Италии, Великобритании и США.

Экранизации Шекспира и Верди

Фильм "Кемпинг" 1957 года стал первой работой Дзеффирелли в кинематографе в качестве режиссера. Среди его известных картин - фильмы по произведениям Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" с Элизабет Тейлор, "Ромео и Джульетта", "Гамлет" с Мелом Гибсоном, а также "Джейн Эйр" с Шарлоттой Генсбур.

"Ромео и Джульетта", а также экранизация пьесы Джузеппе Верди "Травиата" были номинированы на "Оскар". Кроме того, "Травиата" была удостоена премии BAFTA.

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