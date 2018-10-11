 Сколько стоит жилье для студентов в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 11.10.2018

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Учеба и карьера

Сколько стоит жилье для студентов в Германии

Самый дорой город для студентов - Мюнхен. Где дешевле всего снимать жилье?

Студентка в Германии

Число студентов в Германии постоянно растет: с 2010 года оно увеличилось почти на треть до 2,84 миллиона человек. Это приводит к росту спроса на жилье и повышению цен на рынке недвижимости.

Быстрее всего цены на студенческое жилье растут в немецкой столице. По сравнению с 2010 годом аренда жилья в Берлине выросла на 67 процентов. Эксперты Института немецкой экономики в Кельне (Institut der deutschen Wirtschaft) определили среднюю стоимость студенческого жилья с учетом трех параметров: площади, состояния ремонта, удаленности от кампуса. Самым дорогим городом оказался Мюнхен: за 20 квадратных метров с недорогим ремонтом в полутора километрах от вуза придется отдать 419 евро. При тех же условиях в Берлине можно снять жилье за 250 евро в месяц. Наиболее выгодные предложения - в восточной части Германии. 169 евро - за 20 квадратных метров в Лейпциге. Аналитики Института немецкой экономики в Кельне считают, что в будущем все больше студентов будут отдавать предпочтение вузам на востоке страны.

Сколько стоит жилье в Германии

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  • Общежитие Augustinushaus в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Жилье по карману

    Большинство студенческих общежитий в Германии являются государственными. Желающие получить место в одном из них выстраиваются в очереди. Что вполне понятно: по сравнению с частным такое жилье не ударит по карману. Например, за эти 11 квадратных метров в общежитии Бонна студент платит 217 евро в месяц.

  • Общежитие Am Wichelshof в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Рядом с вузом

    Сегодня в немецких общежитиях живут 10 процентов студентов. Наибольшим спросом такое жилье пользуется у первокурсников и иностранцев. Больше всего общежитий - в Кельне, Берлине, Мюнхене, Штутгарте и Бонне. В Бонне 32 общежития. Каждый второй их житель - из-за рубежа. Расположение вблизи университета - еще одно преимущество. Например, это боннское общежитие стоит рядом с факультетом педагогики.

  • Общежитие Am Wichelshof в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    В хорошем состоянии

    За шесть минут отсюда можно добраться на автобусе до центра города. Восьмиэтажное здание 1963 года постройки было полностью обновлено. Это видно и по холлу с почтовыми ящиками. Сегодня здесь 156 отдельных комнат для студентов с общими кухней и санузлом, а также четыре комнаты с умывальником.

  • Общежитие Am Wicheslhof в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Каждому - по шкафчику

    Зачастую комнаты в общежитиях сдаются уже с мебелью. Но если кровать, шкаф и рабочий стол все же придется покупать самому, то в кухне необходимое оборудование в любом случае будет. Отдельный шкафчик для еды и посуды вам обеспечен. А вот устанавливать свой холодильник в целях безопасности разрешают далеко не во всех общежитиях.

  • Общежитие на Киршаллее в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    В стиле модерн

    Эта боннская вилла эпохи модерна в престижном районе Поппельсдорф - тоже общежитие. С 1982 года здесь живут студенты. Впрочем, для любителей старины созданы все современные условия. Комнаты сдаются с мебелью. В них есть интернет и кабельное телевидение.

  • Общежитие на Киршаллее в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    В стиле модерн

    Минимальный размер комнаты на одного человека - 9 квадратных метров. Обойдется такое жилье в 195 евро. Стоимость студии на двоих с мини-кухней - от 311 евро в месяц. В этом случае в распоряжении студентов 30 квадратов.

  • Общежитие на Киршаллее в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Коммуналка

    В этом современном здании по соседству студенческое жилье организовано по принципу коммуналок.

  • Общежитие на Киршаллее в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Ужин на троих

    В коммунальной квартире у каждого жильца своя комната. Обычно такое жилье рассчитано на троих-пятерых человек. Делить с остальными придется санузел и кухню.

  • Общежитие Römerlager в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Все включено

    Студия на одного человека с мини-кухней и душем - еще один распространенный формат жилья. Правда, такая комната будет стоить немного дороже. Например, в этом боннском общежитии на набережной Рейна 18 квадратных метров обойдутся в 260 евро. В стоимость входят расходы на отопление, электричество и воду. Впрочем, это относится ко всем государственным общежитиям в Германии.

  • Общежитие Römerlager в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    В мини-формате

    Так выглядит мини-кухня, или кухонная ниша (Kochnische). Кстати, украшать плакатами разрешается только свою комнату. В целом, независимо от города, заявку на общежитие следует подавать в режиме онлайн - на сайте местного отделения Общества по поддержке учащихся вузов (Studentenwerk). Больше шансов получить комнату у того, кто отметит сразу несколько вариантов.

  • Общежитие Römerlager в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Для вечеринок

    Немецкое общежитие не ограничивается комнатой. Студенты ценят и его инфраструктуру. Здесь есть помещения со стиральными машинками, велосипедные стоянки, а в некоторых случаях - тренажерные залы и даже гаражи для автомобилей. Но главное - есть помещения, где можно вечером собраться, например, на шумную вечеринку. Как этот бар в подвале 17-этажного общежития на севере Бонна.

  • Общежитие на Фердинандштрассе в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Главное - участие

    Вместе можно посмотреть фильм и поиграть в настольный футбол. За организацию мероприятий отвечают так называемые менторы - студенты, которых путем голосования выбирают сами жильцы.

  • Общежитие для студенческих семей

    Немецкие общежития изнутри

    Малосемейка

    Продуман и вариант для студентов с детьми. В этом общежитии в Поппельсдорфе есть квартиры с числом комнат от двух до четырех. Жилая площадь составляет 45-90 квадратных метров. Пять процентов немецких студентов становятся родителями во время учебы.

  • Общежитие для семей в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    С видом на Бонн

    Условия в таких общежитиях максимально приближены к домашним, вплоть до возможности уютно позавтракать на балконе. Жилье для студентов с детьми есть в большинстве университетских городов. Помимо общежитий в задачи Общества по поддержке учащихся вузов также входит обустройство игровых площадок и организация детских садов.

    Автор: Татьяна Вайнман


Студенческое жилье в доме престарелых

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Студенческое жилье в доме престарелых

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Информация на сайте Института немецкой экономики в Кельне

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