Сколько получают учителя в Германии

Учитель в Германии не относится к самым высокооплачиваемым профессиям. Как следует из актуального "Атласа зарплат", больше всех в ФРГ зарабатывают врачи, специалисты по развитию бизнеса и капитала, эксперты по ценным бумагам. Но немецким учителям грех жаловаться на свою зарплату: их уровень доходов средний и даже выше среднего. По данным портала Gehalt.de, при 40-часовой рабочей неделе это примерно от 2900 до 4626 евро в месяц брутто. Конечно, многое зависит от профессионального стажа, типа школы, договора и региона, где работают учителя. Но к этому вернемся позже, а пока рассмотрим ситуацию в международном сравнении.

Учительские зарплаты в сравнении

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2017 году (это последние данные) сравнила оклады учителей в трех десятках стран c рыночной экономикой. Оказалось, что по уровню учительских зарплат (как в начальной, так и в средней школе) Германия уступает лишь Люксембургу, занимающему первое место в рейтинге. Среди других стран, которые больше всего платят учителям, - Канада, США, Австралия, Швейцария, Дания, Нидерланды. Меньше всего - Литва, Словакия, Венгрия, Чехия, Польша. В инфографике ниже мы приводим зарплаты учителей в Европе в сравнении.

Что же касается Германии, то в докладе ОЭСР приводятся такие цифры. Учитель с 15-летним стажем, работающий в младших классах, в 2017 году в среднем получил около 70700 долларов США (подсчет велся в этой валюте), в средних классах - 76800 долларов, а в старших - 81000 долларов до вычета налогов.

От чего зависит зарплата учителя

То, какой оклад получает школьный педагог в Германии, во многом зависит от его формального статуса, объясняет DW Оливер Брюхерт (Oliver Brüchert), референт по зарплатам из крупнейшего немецкого профсоюза в сфере образования GEW. Немецких учителей можно поделить на три группы. Первая - это те, у которых есть статус госслужащего. Таких учителей - подавляющее большинство.

Вторая группа - работники по найму. С такими специалистами заключают договоры. Размер их зарплаты определяется тарифным соглашением, из нее вычитают, кроме налогов, взносы в пенсионный фонд, а также в фонды социального и медицинского страхования. После всех отчислений на руках у учителей, работающих по договору, остается приблизительно на 20 процентов меньше, чем у их коллег-чиновников, отмечает эксперт из GEW.

К третьей группе можно отнести специалистов, пришедших к преподаванию, так сказать, со стороны: из других профессий. Например, они параллельно со своей специальностью изучали несколько семестров педагогику в университете или как-то были связаны со сферой образования. Таких учителей сейчас активно привлекают из сферы MINT (технические и естественные науки, IT, математика). В связи с растущим дефицитом педагогов школы нанимают их на работу, но платят им зарплату ниже, чем у учителей из первых двух групп.

Учительский оклад: главные тренды

Поскольку в Германии сфера образования находится в ведении федеральных земель, то в каждой земле - свои правила. В Берлине, в частности, новым учителям больше не присваивают статус госслужащих. В Саксонии - наоборот: чтобы бороться с нехваткой кадров, такой статус стали давать всем учителям, которые соответствуют формальным требованиям.

Размер зарплаты земли также вправе определять сами. Так, по данным GEW за 2017 год, начинающие педагоги в баден-вюртемберской начальной школе в среднем получали 3533 евро в месяц, в гессенской - 3358 евро, а в Рейнланд-Пфальце - 3192 евро брутто. Но есть и общие тренды. В начальной школе платят меньше, чем в средней. Различий между предметами нет. Размер оклада зависит от того, обычная ли это школа или гимназия. В гимназиях и профучилищах учительский труд оплачивается лучше.

Учителям младших классов платят меньше

Если учитель является еще и классным руководителем, завучем и т.д, то его оформляют на ставку с большим окладом. Дополнительных премий педагогам в Германии не платят. "Все строго отрегулировано. Есть четкие предписания по выплате окладов. Грубо говоря, повысить свою зарплату, взяв на себя дополнительную работу, у учителя не получится", - подчеркивает Оливер Брюхерт. В частных школах, где учителя работают только на договорной основе, зарплаты могут быть как существенно выше, так и существенно ниже, чем в школах государственных.

Зарплата на каникулах

И еще один интересный факт. В Германии школьным педагогам каникулы полностью оплачиваются. Это примерно 12-13 недель в году, в зависимости от федеральной земли. Часть свободного от занятий времени уходит на отпуск, оставшиеся дни - на подготовку к урокам, повышение квалификации, посещение различных конференций.

Смотрите также:

Жизнь в Германии: кто зарабатывает больше всех

Кто в Германии зарабатывает больше всех Доход зависит от региона Средняя зарплата квалифицированных специалистов (то есть специалистов с высшим образованием) в Германии - около 58 тысяч евро брутто в год. Самые высокие доходы у жителей федеральной земли Гессен - более 63 тысяч до вычета налогов. Наиболее низкие зарплаты на востоке страны: в Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Лидеры рейтинга В рейтинге, опубликованном порталом StepStone в 2018 году, врачи оказались на первом месте. Надо сказать, уже не в первый раз. Средняя годовая зарплата немецких докторов - 84 233 евро до вычета налогов. Самые высокие доходы у профильных специалистов и главврачей, которые зарабатывают более ста тысяч в год.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Деньги к деньгам За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Сколько платят инженерам Высокие зарплаты у инженеров, задействованных в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, - более 68 тысяч евро в год. Чуть меньше зарабатывают инженеры в фармацевтике, телекоммуникациях и энергетике: они получают от 64 до 66 тысяч евро брутто.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Работники IT-сектора Айтишники зарабатывают в немецких компаниях в среднем 64 тысячи евро брутто в год. Их зарплата сильно зависит от высшего образования: без диплома можно рассчитывать только на 58 тысяч. Мужчины-работники IT-сектора получают в год на шесть тысяч больше своих коллег женского пола. Наиболее перспективный регион - Гессен.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Юристы - на пятом месте Специалисты с юридическим образованием находятся на пятом месте в топе самых высокооплачиваемых профессий Германии. В среднем они зарабатывают 63 тысячи в год. Юристы, трудящиеся на предприятиях, могут рассчитывать на более высокую зарплату - более 74 тысяч брутто.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Топ самых высокооплачиваемых профессий Замыкают десятку самых высокооплачиваемых профессий в Германии страховые агенты, финансисты, торговые работники, маркетологи и специалисты в области естественных наук. К наиболее перспективным направлениям, которые сейчас стоит выбирать абитуриентам, эксперты отнесли медицину, юриспруденцию, экономическую инженерию и прикладную информатику в экономике.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Опыт имеет значение На величину зарплаты влияет не только полученное образование и регион, но и опыт работы. Еще один важный фактор - количество сотрудников в компании. В крупных немецких концернах можно рассчитывать на более высокий заработок. Автор: Ксения Сафронова



Смотреть видео 04:48 Поделиться Роботы на службе у врачей и учителей Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/1INYG Роботы-помощники: на службе у врачей и учителей

_____________________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"