 Сколько можно подрабатывать студентам в Германии | Учеба | DW | 19.02.2019

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Учеба

Сколько можно подрабатывать студентам в Германии

У студентов в Германии немало расходов. Большинство подрабатывает. Сколько часов и какой размер заработка разрешается? Сразу скажем - для иностранцев не из ЕС ограничений больше.

Подработка для студентов в Германии

По данным Немецкого общества содействия учащимся вузов, в среднем у студента в Германии на жизнь уходит 918 евро в месяц. Львиная доля расходов - арендная плата за жилье (в среднем 323 евро). Две другие самые крупные статьи - питание (168 евро) и одежда (42 евро). Большинство поддерживают родители: от них студенты ежемесячно получают примерно 540 евро. Но двум третям учащихся вузов приходится подрабатывать.

Трудовая неделя при этом составляет в среднем 13 часов. Студенты с гражданством одной из стран ЕС могут работать в Германии почти без ограничений: максимум 20 часов в неделю в учебное время и до 40 часов в неделю на каникулах. Учащиеся из других стран вынуждены соблюдать ряд правил.

Студенты-иностранцы и трудовая математика

Главное условие - студент не из ЕС может работать 120 полных дней, то есть по 8 часов или 240 полудней (4-часовая смена) в год. Тот, кто хочет работать больше, должен получить разрешение Федерального агентства по труду и ведомства по делам иностранцев. Получить его, прямо скажем, сложно - решение зависит от ситуации на рынке труда в конкретном регионе.

По статистике, студенты в среднем зарабатывают 385 евро в месяц. Но общих ограничений по размеру заработка нет. Многие устраиваются на работу по тарифу Minijob (или geringfügige Beschäftigung), то есть за минимальную заработную плату - до 450 евро в месяц. Этот вид занятости был введен для вовлечения в трудовую деятельность безработных, но студенты часто пользуются такой возможностью. В этом случае доход не облагается налогом, студент не делает страховых отчислений на случай безработицы и на случай необходимости ухода и платит лишь часть взноса по медицинскому страхованию. Таких подработок параллельно может быть несколько, но заработок суммируется, и если он превышает 450 евро в месяц, то освобождение от налогов и социальных выплат уже не действует.

Во время каникул работать выгоднее

Во время каникул работать выгоднее

Не облагается налогами и краткосрочная подработка, например, на время каникул. Главное - продолжительность занятости (по закону, максимум три месяца или 70 дней в году) должна быть изначально прописана в договоре, или она должна быть очевидна исходя из рода деятельности. Размер заработка в этом случае не ограничен. Такую подработку можно комбинировать с работой по тарифу Minijob.

Студенческая подработка: другие возможности

На предприятии есть возможность устроиться в статусе Werkstudent - "студент, занятый на производстве". Подобные вакансии можно найти на сайтах крупных концернов, заводов и фабрик (например, Daimler, Bayer, Deutsche Bahn). В этом случае заработок несколько выше 450 евро в месяц, студент экономит на страховых отчислениях, но делает отчисления в пенсионный фонд.

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Другая возможность - работа в качестве научного ассистента (Studentische Hilfskraft или Hiwi) при университете, научно-исследовательской организации или в студенческом комитете (AStA). Ограничение в 120 дней для такой подработки не действует - количество рабочих дней устанавливает сам вуз.

Многие работодатели предлагают работу по налоговой карте (Lohnsteuerkarte). Для этого следует получить в финансовом ведомстве (Finanzamt) налоговый номер (Steuer-ID). При годовом доходе менее 9168 евро студент может вернуть уплаченные налоги, подав налоговую декларацию (Einkommensteuererklärung) до середины следующего года.

Практика, стипендия, языковые курсы

Желающие пройти во время учебы практику, должны знать еще об одном правиле: стажировка, включенная в учебный план вуза и обязательная к прохождению, не вычитается из бесценного запаса рабочих дней. А вот практика по собственной инициативе засчитывается за работу.

Иные правила действуют для студентов, которые получают стипендию. Стипендиаты Германской службы академических обменов (DAAD), к примеру, могут дополнительно зарабатывать не более 450 евро в месяц. В противном случае излишек будет вычитаться из суммы, предоставляемой стипендиальным фондом.

Для студентов языковых курсов или колледжа довузовской подготовки ограничения строже. Им можно подрабатывать только с разрешения агентства по труду и только в каникулярное время. То же касается и занятости студента в качестве индивидуального предпринимателя. Она может осуществляться с разрешения ведомства по делам иностранцев.

Где найти подработку

Предложения о работе для студентов можно найти на досках объявлений при университетах, а также в газетах и на порталах, посвященных поиску работы. В избранные закладки можно также добавить сайт Федерального агентства по труду, на котором регулярно публикуют новые вакансии. Информацию о подработках по тарифу Minijob размещают на сайте Haushaltsjob-Börse.

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    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

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Ссылки в интернете

Подработка по тарифу Minijob

Вакансии на сайте Федерельного агентства по труду

Аудио- и видеофайлы по теме

Студенческое жилье в доме престарелых  

Почему стоит учить немецкий  

Как готовятся к экзаменам немецкие студенты  

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