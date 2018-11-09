 Сколько зарабатывают в Германии женщины и мужчины? | Учеба и работа в Германии | DW | 19.03.2019

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Учеба и карьера

Сколько зарабатывают в Германии женщины и мужчины?

Женщины в Германии зарабатывают не так много, как мужчины. Но вот насколько меньше? DW объясняет.

Женщины зарабатывают в Германии меньше мужчин

Новость о том, что разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в Германии остается одним из самых высоких в Европе, разлетелась мгновенно. Федеральное статистическое ведомство Германии опубликовало новые данные. Получилось, что в 2018 году гипотетический герр Мюллер зарабатывал в час в среднем 21,60 евро, в то время как фрау Мюллер - 17,09 евро. Это почти на 21 процент меньше. Другими словами первые 77 дней в году женщина - по сравнению с коллегой-мужчиной работает фактически бесплатно.

Однако не будем торопиться говорить о вопиющей дискриминации женщин в Германии. Ведь оба примера показывают лишь, так сказать, количественную разницу в зарплатах мужчин и женщин (Gender Pay Gap) без учета таких факторов, как уровень образования, опыт работы, сфера деятельности. Это общий средний срез по стране.

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Кроме того, женщины чаще, чем мужчины берут отпуск по уходу за ребенком, а позже, выйдя из этого отпуска, работают на неполной ставке. Поэтому "очищенный" показатель разницы в зарплатах учитывает также структурные различия в занятости мужчин и женщин. Под "структурными факторами" статистики также подразумевают то, что женщины чаще заняты на низкооплачиваемых рабочих местах (например, кассирш в супермаркетах) и реже занимают руководящие позиции.

И тогда получается, что разница в зарплатах составляет 6 процентов, - если мы сравниваем, сколько зарабатывают мужчина и женщина на одной позиции, с одинаковым уровнем образования и с похожим опытом работы. Рассчитать данный показатель, учитывая все факторы, оказывающие влияние на эти данные, - сложная задача для статистики. Поэтому такой анализ проводится лишь раз в четыре года. 6 процентов, - таков результат подсчетов в 2014 году, когда впервые удалось вывести показатель, учитывающий все факторы. Кстати, тогда средний показатель "неочищенной" разницы зарплат между герром Мюдллером и фрау Мюллер составил 22 процента.

Как показывают многочисленные исследования, чем выше должность, тем больше разница в зарплатах между мужчинами и женщинами, занимающими эту должность. Наиболее высокая разница, как сообщило в ответ на запрос DW Федеральное статистическое ведомство, - у людей искусства, в шоу-бизнесе, науке, технологической сфере, а также у финансистов, банковских служащих и страховщиков.

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    Автор: Ксения Сафронова


 

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