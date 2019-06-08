Скандал из-за российского кредита: Молдавия откажется от денег?

В Молдавии разгорелся скандал вокруг российского кредита в 200 млн. евро. 56 из 101 депутата парламента - социалисты и демократы - 23 апреля проголосовали в двух чтениях за ратификацию кредитного соглашения с Россией. Но уже через два часа после заседания парламента Конституционный суд (КС) Молдавии вынес решение приостановить действие нового законопроекта.

"Если КС аннулирует законность договора о российском кредите, то с 1 мая Молдавия не сможет выплачивать пенсии и зарплаты. В медицинский сектор не поступит 1,5 миллиарда леев и такую же сумму на поддержку экономических агентов тоже заблокируют", - заявил на брифинге в Кишиневе 24 апреля президент страны Игорь Додон.

Между тем Конституционный суд намерен выяснить, не нарушает ли этот договор с РФ положения Конституции Молдавии о суверенитете и независимости республики, а также обозначенные в законодательстве принципы использования иностранных займов и кредитов. Ожидается, что окончательный вердикт по кредиту из России КС вынесет 28 апреля.

Почему оппозиция критикует решение о кредите

Заявление в Конституционный суд подали депутаты от оппозиционный парламентской группы Pro Moldova, куда входят бывшие члены Демпартии. Соглашение о российском кредите, поддержанное парламентским большинством, критикует вся правая оппозиция.

По мнению Кирилла Моцпана, депутата от партии DA (Demnitate si adaver - "Достоинство и правда"), оно "было подписано непрозрачно", "мы наблюдаем новый ландромат, только на этот раз с использованием другой схемы". Одним из проблемных условий соглашения является то, что долги частных молдавских компаний перед российскими банками "могут быть конвертированы РФ в одностороннем порядке в государственный долг Республики Молдова, но соглашение никоим образом не регулирует судебное или арбитражное решение споров", написал парламентарий на своей странице в соцсетях.

Президент Молдавии Игорь Додон

Оппозицию поддерживает молдавское отделение Transparency International. НПО критикует третью статью документа, которая "обеспечивает обязательство молдавских властей заключать контракты с российскими компаниями посредством процедур государственных закупок товаров, услуг и работ". К тому же российский кредит под 2% годовых слишком дорогой, "кредитные ресурсы, утвержденные МВФ для Республики Молдова на сумму 234 млн долларов, будут дешевле (0% и 1,5%) и с более длительным льготным периодом", отмечают правозащитники.

"Молдавия могла бы дешевле получить доступ к кредитным ресурсам в евро из Брюсселя, если бы такие оперативные запросы были сделаны", пишут авторы комментария, опубликованного на официальном сайте Transparency International Moldova. Они считают также, что "российский кредит косвенно связан с предстоящими осенью президентскими выборами и может рассматриваться как чувствительный фактор для электоральной гонки в этом году". Полномочия действующего президента Игоря Додона истекают в конце 2020 года. Как он сообщил в эфире одного из частных телеканалов, выборы могут пройти в период с 23 октября по 23 ноября.

Связан ли российский кредит с выборами в Молдавии?

Додон - пророссийский президент, "и этот кредит увеличивает шансы на его переизбрание", считает исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский. Молдавия может получать кредиты со всех сторон, "но раньше таких кредитов не было, потому и складывается впечатление, что он направлен на электоральные цели", говорит эксперт в интервью DW. Самая большая проблема в том, что "соглашение непрозрачно". "Существуют также серьезные сомнения в целевом использовании средств, потому что нет надлежащего контроля. Это касается не только российского кредита, но и любого другого - МВФ, ЕБРР и т.д.", убежден Кульминский.

Галина Шеларь

С точки зрения доктора экономики Галины Шеларь, кредит не преследует электоральных целей, "его основная проблема в том, что он из России". В беседе с корреспондентом DW эксперт напоминает: "Критики забывают о том, что сегодня любой стране сложно получить кредитную поддержку на льготных условиях. 2% годовых на 11 лет - это нормально. Тем более, что второй транш мы можем не брать. В соглашении не предусмотрены за это санкции".

Если Молдавия не получит российский кредит, образуется огромная дыра в бюджете, предостерегает экономист. Его дефицит, в связи с пандемией коронавируса и недополучением из-за нее новых поступлений, вырос с 8,5 до 15,9 миллиарда леев, то есть, почти вдвое. 23 апреля парламент проголосовал за предложенные кабинетом министров поправки в госбюджет, включающие и изменение структуры финансирования дефицита. Его должны были покрыть, в том числе, два кредита - российский и МВФ в 234 млн долларов, который поддержали депутаты на заседании 23 апреля. Но "если КС не утвердит российский кредит, а это не исключено, нам придется очень туго", считает Галина Шеларь.

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