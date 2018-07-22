Скандал в ФРГ: футболисты приветствуют военную операцию Турции против курдов

Футболисты сборной Турции после гола в ворота противника по-военному отдают честь. Это происходит 11 октября и является недвусмысленным жестом в поддержку турецкой армии, за два дня до этого начавшей военную операцию на севере Сирии. Фото в Instagram лайкают два игрока сборной ФРГ с турецкими корнями. Затем в разных частях Германии военную операцию Турции против курдов начинают демонстративно приветствовать спортсмены-любители. Немецкие клубы и федерации жестко реагируют, турецкий посол в Берлине и футбольная звезда Месут Озил говорят о расизме.

St.Pauli увольняет за пост в Instagram: "Противоречит ценностям клуба"

Такова вкратце история политического скандала, который уже целую неделю будоражит Германию. Речь, по сути дела, идет о ценностях и лояльности жителей страны c турецкими корнями, многие из которых имеют гражданство ФРГ. Немецкое общество, в силу истории своей страны настроенное пацифистски, и очень болезненно реагирующее на все, что напоминает всплески национализма и милитаристский угар, ищет ответ на вопрос: как реагировать на сограждан, которые демонстративно приветствуют военные действия одного иностранного государства против другого?

Граждане Турции с флагами приветствуют отправляющиеся в Сирию войска

Ответ гамбургского футбольного клуба из второй бундеслиги St.Pauli был быстрым и весьма решительным. 14 октября он отстранил от тренировок и игр своего приглашенного из Турции игрока Дженка Шахина, который и после повторной беседы отказался удалять из Instagram запись: "Мы на стороне наших героических военных. Наши молитвы с вами".

В письменном заявлении руководства St.Pauli говорится, что после многочисленных разговоров с фанатами, членами клуба и его друзьями, имеющими корни в Турции, "мы осознали, что не можем и не должны до мельчайших деталей оценивать различное восприятие и позиции представителей других культурных кругов". Однако, подчеркивается далее, "без каких-либо дискуссий и каких-либо сомнений мы отвергаем военные действия. Такие действия и выражение солидарности с ними в принципе противоречат ценностям клуба".

Илкай Гюндоган и Эмре Джан ставят и удаляют лайки

Но в центре внимания общественности оказалась другая история, связанная с двумя игроками немецкой сборной по футболу и гражданами ФРГ. Илкай Гюндоган (Ilkay Gündogan) и Эмре Джан (Emre Can) поставили лайки под постом в Instagram игрока сборной Турции Дженка Тосуна. Он после победы 11 октября разместил фотографию, на которой с товарищами по команде отдает честь.

Таллин, 13 октября: в отборочном матче Евро-2020 Эстония-Германия Илкай Гюндоган забил два гола

Это был однозначный сигнал поддержки турецкой армии, "тех, кто рискует своими жизнями за нашу страну", как написал сам Тосун по-турецки и по-английски. Однако Гюндоган и Джан заверили, что никакого политического смысла в свои лайки не вкладывали, просто порадовались за давнего товарища, забившего гол на отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020.

Эмре Джан объяснил в интервью массовой немецкой газете Bild, что "я лайкнул пост Тосуна, которого давно знаю, когда скроллил страницу, не имея никаких намерений и не обратив внимание на содержание. Я абсолютный пацифист и против каких бы то ни было войн". Как только разразился скандал, он, как и Илкай Гюндоган, удалил свой лайк.

Генеральный секретарь Немецкого футбольного союза (DFB) Фридрих Куртиус (Friedrich Curtius) 18 октября в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung расценил удаление лайков как "сильное заявление о своей позиции", которое наверняка привлекло большое внимание в Турции.

Эмре Джан играет в Италии за туринский клуб Juventus и за сборную Германии

До этого, по свежим следам событий, в защиту своих подопечных выступил тренер сборной Германии Йоахим Лёв (Joahim Löw): "Тот, кто знаком с этими двумя игроками, знает, что они против террора, против войны. Они просто хотели поздравить футболиста, с которым оба когда-то вместе играли".

Дженк Тосун, кстати, уроженец немецкого города Вецлара, начинал свою профессиональную карьеру во Франкфурте-на-Майне в клубе бундеслиги Eintracht, выступал за юношескую и молодежную сборные ФРГ, а теперь играет за сборную Турции и, как видим, стал убежденным сторонником президента Эрдогана и его внешней политики. И последовательным: 14 октября во время матча квалификации Евро-2020 во Франции он с несколькими товарищами вновь отдал честь турецкой армии, которая участвует в военной операции в Сирии.

Фото с Эрдоганом и свист болельщиков

В прошлом году у многих немцев возникло впечатление, что Илкай Гюндоган тоже является большим поклонником авторитарного турецкого лидера, который уже тогда у многих в Германии вызывал решительное неприятие из-за демонтажа демократии и нарушений прав человека в своей стране.

В мае 2018 года, за месяц с небольшим до президентских выборов в Турции, Эрдоган встретился и сфотографировался в Лондоне с тремя играющими сейчас в Англии футбольными звездами турецкого происхождения: Дженком Тосуном, Илькаем Гюндоганом и его товарищем по сборной ФРГ Месутом Озилом (Mesut Özil). На этой встрече, от участия в которой Эмре Джан тогда отказался, Гюндоган вручил турецкому лидеру футболку своего клуба Manchester City с надписью: "Моему уважаемому президенту".

Лондон, 13 мая 2018: Президент Эрдоган и родившиеся в Германии футболисты Гюндоган, Озил и Тосун

Разразился громкий скандал. Гюндогана, который, по данным СМИ, имеет только немецкий паспорт, упрекали тогда, в частности, в том, что во время этой предвыборной акции в пользу иностранного политика он мог хотя бы упомянуть, что глава немецкого государства - тоже его президент.

Однако основной удар критики обрушился тогда на Месута Озила, который вскоре, после неудачного выступления немецкой команды на ЧМ в России, покинул сборную ФРГ. В отличие от него, Гюндоган сразу же попытался разъяснить свою позицию и оправдаться, и в результате остался в сборной, хотя во время нескольких игр его освистывали немецкие болельщики.

И вот теперь - нажатие кнопки "Мне нравится" под постом Тосуна, восхваляющего доблестную турецкую армию и тем самым ее главнокомандующего Эрдогана. "Поверьте мне: после прошлогодних событий последнее, что я хотел бы делать, это политические заявления", - заверяет Гюндоган.

Далеко не все в Германии готовы верить в его наивность - или в невнимательность Эмре Джана при скроллинге. Не только немецкие националисты "сомневаются в искренности заверений этих игроков о неприятии войны и приверженности Германии", написал, к примеру, футбольный комментатор либерального еженедельника Die Zeit Оливер Фрич (Oliver Fritsch).

Но если действия двух игроков сборной еще допускают различные толкования, то мотивы немецких футболистов-любителей с турецкими корнями, которые в разных частях Германии вдруг начали отдавать честь, никаких сомнений не вызывают. Корреспондент DW своими глазами наблюдал в Херне в промышленной Рурской области, как игроки местного турецкого клуба Türksport Herne уже перед матчем с командой из соседнего города выполнили воинское приветствие. А в федеральной земле Баден-Вюртемберг, к примеру, за минувшие выходные имели место как минимум шесть случаев выражения поддержки турецкой армии.

Так что военная эйфория, похоже, охватила значительную часть турецкой диаспоры в Германии, в которой президент Эрдоган очень популярен. Это весьма напоминает то воодушевление, которое овладело многими русскоязычными жителями ФРГ в 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым. Только тогда поддержка действий президента Владимира Путина была далеко не столь зримой и уж точно не выплеснулась на немецкие спортивные площадки.

Клубы бундеслиги проводят воспитательные беседы

Реакция немецких спортивных функционеров на акции футболистов-любителей оказалась жесткой. За отдание чести турецкой армии сразу три любительские команды из Реклингхаузена предстанут перед спортивным судом. Мы не хотим, чтобы подобные действия повторялись, и "не позволим, чтобы меньшинства нам тут все поломали", заявил председатель районного отделения Федерации футбола и легкой атлетики Вестфалии Ханс-Отто Маттай (Hans-Otto Matthey).

Париж, 14 октября. На этот раз турецкую армию приветствовали уже не все игроки сборной Турции

Одновременно как в любительских, так и в профессиональных клубах начались "воспитательные беседы". В Schalke 04, например, поговорили с футболистом из Турции Озаном Кабаком, который и 11, и 14 октября играл за сборную Турции и оба раза отдавал честь. "Мы все против войны", - заявил 16 октября родившийся в Германии игрок этого клуба и член сборной ФРГ Суат Сердар и подчеркнул, что говорит "и от имени Озана".

Немецкие СМИ обратили внимание на то, что уроженцы Германии Каан Айхан и Кенан Караман, играющие за клуб Fortuna в Дюссельдорфе и за сборную Турции, во время матча 14 октября выполнять воинское приветствие уже не стали.

Месут Озил вновь обвиняет Германию в расизме

16 октября к дискуссии подключился посол Турции в ФРГ Али Кемаль Айдын, резко осудивший критику в адрес игроков турецкой сборной: "Это уж точно граничит с ксенофобией, дискриминацией и расизмом". Дипломат напомнил о свободе слова, назвал происходящее примером новой волны антитурецких настроений в Германии и обвинил немецкие СМИ в том, что они "натравливают население на этих игроков".

17 октября Месут Озил, играющий сейчас за лондонский Arsenal, тоже заговорил о расизме как большой проблеме сегодняшней Германии. Подобные высказывания он делал уже год назад, но тогда упрекал в основном футбольный союз и его функционеров. На этот раз в интервью онлайн-порталу The Athletic бывший игрок сборной ФРГ фактически обвинил большинство населения страны: "К сожалению, расизм перестал быть делом только правых. Он сместился в середину общества".

7 июня 2019 президент Эрдоган (с супругой) был свидетелем на свадьбе Месута Озила в Стамбуле

Перед очередным туром чемпионата Германии по футболу Немецкий футбольный союз сообщил 18 октября, что игроки, отдающие честь во время матча, не будут наказываться желтыми или красными карточками, однако судьям предписано фиксировать такие случаи в своих отчетах, чтобы ими впоследствии мог воспользоваться спортивный суд DFB.

Тем временем проблема демонстративной поддержки турецкой военной операции в Сирии вслед за спортивной сферой охватила и религиозную. Католическое информационное агентство KNA сообщило, что немецкие епископы осудили звучащие в мечетях Германии молитвы за победу турецкого оружия: "С огромным недоумением мы наблюдаем за тем, как Богом воспользовались ради войны".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения В качестве поддержки родной команды уже с утра можно настроиться на правильную волну, почистив зубы трехцветной пастой.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Настоящие футбольные фанаты не мелочатся, а сразу красят весь фасад в цвета флага. Этот дом находится в городке Зандберг (Sandberg).

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Можно еще выкрасить хвосты слонам в зоопарке!

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения На полях Германии сборную страны поддерживают трехцветными рулонами сена.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Отрадно, что и в туалете вам напоминают о любимой команде.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения "Дом вверх дном" на балтийском острове Узедом: поддерживать сборную Германии можно в любом положении.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Зачем покупать флаг, если можно им стать!

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Можно ограничиться косметикой и трехцветно подчеркнуть глаза и губы.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Кому-то достаточно маникюра...

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения А кто-то готов и на мир посмотреть "трехцветно".

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Подходящий провиант - маринованные огурцы в банках трех цветов.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Почему бы не съесть во время трансляции тарелку пасты трех цветов с томатным соусом?

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Для сладкоежек - трехцветные пирожные.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Мороженое охлаждает и бодрит.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Все для фанатов: кепки, панамы, шарфы и даже бикини соответствующих цветов.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения В полном снаряжении во время прямой трансляции.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения И младшее поколение не отстает от опытных болельщиков.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Не каждый даже самый верный болельщик выдерживает напряжение. Многим нужна передышка...

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Но зрелым болельщикам - все нипочем!

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Чемпионат мира по футболу - это праздник, встречи с единомышленниками, новые знакомства, новые друзья, новая любовь… Автор: Инга Ваннер

