Скандал вокруг Усса, или Если качать права - можно раскачать лодку?

Губернатор Красноярского края Александр Усс нагрубил жительнице Канска, где произошло наводнение. Позже Усс извинился, но репутацию свою он уже подмочил, считает карикатурист Сергей Елкин.
Скандалы в школах, презрительные заявления региональных чиновников и провал единороссов на выборах губернаторов - звенья одной цепи, считает Александр Плющев. (23.11.2018)
На фоне падающего рейтинга российский правящий класс нашел козла отпущения в лице единороссов. Не приведет ли это к отмене политических партий вообще, размышляет Иван Преображенский. (02.07.2019)
Почему акции протеста из столицы России перемещаются в провинцию? Для людей, лишенных других инструментов, - это единственный способ воздействовать на власть, считает Александр Плющев. (17.05.2019)
О том, почему студенческие соревнования приобрели такую важность для современной России, в специальном комментарии для DW пишет Федор Крашенинников. (06.03.2019)