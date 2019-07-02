 Скандал вокруг Усса, или Если качать права - можно раскачать лодку? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.07.2019

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Россия

Скандал вокруг Усса, или Если качать права - можно раскачать лодку?

Губернатор Красноярского края Александр Усс нагрубил жительнице Канска, где произошло наводнение. Позже Усс извинился, но репутацию свою он уже подмочил, считает карикатурист Сергей Елкин.

Красноярский губернатор на вертолете ругается на людей на крыше дома - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Елена Барышева


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