Сириец приговорен к тюремному сроку за резонансное убийство в Хемнице

Земельный суд в немецком городе Хемнице в четверг, 22 августа, приговорил 24-летнего гражданина Сирии Алаа С. к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в умышленном убийстве и нанесении опасных телесных повреждений. Решение вынесено спустя почти год после резонансного преступления.



После 19 дней судебных слушаний суд счел доказанным, что 26 августа 2018 года Алаа С. вместе с другим обвиняемым - ныне объявленным в международный розыск выходцем из Ирака Фархадом Рамазаном Ахмадом - нанес смертельные ножевые ранения 35-летнему мужчине. Во время слушаний сириец, просящий в Германии убежище, никак не отреагировал на обвинения. Выступая с последним словом с помощью переводчика, он выразил надежду на "справедливый приговор".

Слушания проходили при усиленных мерах безопасности

Защита требовала оправдать обвиняемого, ссылаясь на отсутствие следов его ДНК на месте преступления. Прокуратура в свою очередь просила приговорить Алаа С. к 10-летнему тюремному сроку.

Рассмотрение дела началось в середине марта, по соображениям безопасности и из-за большого интереса общественности земельные судьи из Хемница заседали в здании верховного земельного суда в Дрездене, в зале с усиленной охраной. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть оспорен в Федеральной судебной палате Германии.

Нашумевшее убийство

По данным прокуратуры, 26 августа 2018 года Алаа С. вместе с Фархадом Рамазаном Ахмадом, имея при себе ножи, без какой-либо причины вступили в ссору с Даниэлем Х. и Дмитрием М. В итоге сириец нанес Даниэлю Х. четыре ножевых ранения в области груди и одно - в плечо. Одно ножевое ранение - в спину - получил Дмитрий М. Даниэль Х. скончался на месте нападения, его знакомый несколько дней провел в больнице.

8 января 2019 года против Алаа С. были выдвинуты обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, а также в покушении на убийство и нанесении опасных телесных повреждений. Преступление вызвало широкий общественный резонанс и массовые выступления правых радикалов. В городе прошли митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. Дело доходило до столкновений с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

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