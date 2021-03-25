Сильфия пронзеннолистная - для пчел, хомяков и зеленой энергии (фото)

Штутгарт • Если бы это растение из семейства астровых не завезли в Европу из центральной части Северной Америки еще в XVIII веке, это нужно было бы сделать, самое позднее, сейчас - в связи с изменением земного климата и необходимостью поиска альтернатив, например, кукурузе в качестве корма для домашнего скота или источника биомассы для альтернативной энергетики.

Сильфию пронзеннолистную (нем. Durchwachsene Silphie, лат. Silphium perfoliatum) в последние годы все чаще можно увидеть в Германии, причем не только на полях, но и в других местах - в садах и парках, на дачных участках, среди других растений на цветущих лугах, которые засаживают медоносами специально для пчел. Хомякам и кроликам она тоже по вкусу, да и овцы с козами полакомится сильфией не отказываются.

Неприхотливая и перспективная культура

Плантации этого многолетнего, неприхотливого и хорошо справляющегося с засухами растения немецкие фермеры могут декларировать в качестве сельскохозяйственных земель, имеющих экологический приоритет или ценность (нем. Ökologische Vorrangflächen).

Такие участки служат для поддержания биологического разнообразия, обрабатываются без применения гербицидов и так далее. Согласно правилам для получения прямых аграрных субсидий ЕС, они должны занимать не менее пяти процентов площади хозяйств, возделывающих в целом более 15 гектаров. То есть сажая сильфию, можно и выгодный урожай получать, и условия Евросоюза выполнить.

Сильфия пронзеннолистная. Фотографии

В Германии плантации этого многолетнего растения закладывают с помощью саженцев, чтобы растения смогли в первое лето хорошо развиться

Эта фотография сделана на плантации в Лужице - около города Форст в Бранденбурге

Зеленая масса идет на силос, корм скоту, а также используется для производства биогаза

Общая площадь, на которой в Германии выращивают сильфию, согласно данным федерального правительства, в минувшем году превысила 2000 гектаров, что примерно на 800 гектаров больше, чем двумя годами раньше. Это, конечно, очень немного по сравнению с двумя миллионами гектаров кукурузы, выращиваемой на силос, но внимание к сильфии растет - причем, не только среди фермеров, но и среди ученых, в том числе, совсем юных.

Молодежь исследует и сравнивает сильфию и кукурузу

16-летние школьницы Мелина Реккерман (Melina Reckermann) и Изабель Зайбель (Isabell Seibel) на этой неделе победили в земельном конкурсе"Молодежь исследует" ("Jugend forscht") в Баден-Вюртемберге в категории "Науки о Земле" и вышли в федеральный финал, который пройдет в конце мая в онлайн-формате.

Мелина Реккерман (слева) и Изабель Зайбель на плантации сильфии

Этот престижный конкурс для школьников в Германии имеет давние традиции и проводится уже более полувека. Юные исследовательницы, сравнив плантации кукурузы и сильфии, доказали, что последняя лучше влияет на водный режим почвы.

Интересные факты

Корни этого растения могут достигать двухметровой глубины. Однако влагу сильфия получает не только из земли, но и с помощью своих листьев. Они имеют особую форму, позволяющую собирать и задерживать воду во время осадков.

Продолжительность жизни плантации этого многолетнего растения составляет около десяти лет. Начиная со второго года, отпадает необходимость использовать какие-либо химические средства борьбы с сорняками, так как густые листья оставляют сорняки без света, просто не давая им развиться.

Так что если увидите сильфию, цветущую с июля по сентябрь, знайте, какое перспективное, интересное и полезное (в том числе, для пчел) растение - перед вами.

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