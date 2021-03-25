 Сильфия пронзеннолистная - для пчел, хомяков и зеленой энергии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Сильфия пронзеннолистная - для пчел, хомяков и зеленой энергии (фото)

В последние годы на полях в Германии можно все чаще увидеть это растение - сильфию пронзеннолистную. Она может частично заменить кукурузу.

Сильфия пронзеннолистная во время цветения

Штутгарт • Если бы это растение из семейства астровых не завезли в Европу из центральной части Северной Америки еще в XVIII веке, это нужно было бы сделать, самое позднее, сейчас - в связи с изменением земного климата и необходимостью поиска альтернатив, например, кукурузе в качестве корма для домашнего скота или источника биомассы для альтернативной энергетики.

Сильфию пронзеннолистную (нем. Durchwachsene Silphie, лат. Silphium perfoliatum) в последние годы все чаще можно увидеть в Германии, причем не только на полях, но и в других местах - в садах и парках, на дачных участках, среди других растений на цветущих лугах, которые засаживают медоносами специально для пчел. Хомякам и кроликам она тоже по вкусу, да и овцы с козами полакомится сильфией не отказываются.

Неприхотливая и перспективная культура

Плантации этого многолетнего, неприхотливого и хорошо справляющегося с засухами растения немецкие фермеры могут декларировать в качестве сельскохозяйственных земель, имеющих экологический приоритет или ценность (нем. Ökologische Vorrangflächen).

Такие участки служат для поддержания биологического разнообразия, обрабатываются без применения гербицидов и так далее. Согласно правилам для получения прямых аграрных субсидий ЕС, они должны занимать не менее пяти процентов площади хозяйств, возделывающих в целом более 15 гектаров. То есть сажая сильфию, можно и выгодный урожай получать, и условия Евросоюза выполнить.

Сильфия пронзеннолистная. Фотографии

Саженцы сильфии пронзеннолистной

В Германии плантации этого многолетнего растения закладывают с помощью саженцев, чтобы растения смогли в первое лето хорошо развиться

Уборка урожая сильфии пронзеннолистной

Эта фотография сделана на плантации в Лужице - около города Форст в Бранденбурге

Зеленая масса из сильфии пронзеннолистной

Зеленая масса идет на силос, корм скоту, а также используется для производства биогаза

Общая площадь, на которой в Германии выращивают сильфию, согласно данным федерального правительства, в минувшем году превысила 2000 гектаров, что примерно на 800 гектаров больше, чем двумя годами раньше. Это, конечно, очень немного по сравнению с двумя миллионами гектаров кукурузы, выращиваемой на силос, но внимание к сильфии растет - причем, не только среди фермеров, но и среди ученых, в том числе, совсем юных.

Молодежь исследует и сравнивает сильфию и кукурузу

16-летние школьницы Мелина Реккерман (Melina Reckermann) и Изабель Зайбель (Isabell Seibel) на этой неделе победили в земельном конкурсе"Молодежь исследует" ("Jugend forscht") в Баден-Вюртемберге в категории "Науки о Земле" и вышли в федеральный финал, который пройдет в конце мая в онлайн-формате.

Мелина Реккерман (слева) и Изабель Зайбель

Мелина Реккерман (слева) и Изабель Зайбель на плантации сильфии

Этот престижный конкурс для школьников в Германии имеет давние традиции и проводится уже более полувека. Юные исследовательницы, сравнив плантации кукурузы и сильфии, доказали, что последняя лучше влияет на водный режим почвы.

Интересные факты

Корни этого растения могут достигать двухметровой глубины. Однако влагу сильфия получает не только из земли, но и с помощью своих листьев. Они имеют особую форму, позволяющую собирать и задерживать воду во время осадков.

Продолжительность жизни плантации этого многолетнего растения составляет около десяти лет. Начиная со второго года, отпадает необходимость использовать какие-либо химические средства борьбы с сорняками, так как густые листья оставляют сорняки без света, просто не давая им развиться.

Так что если увидите сильфию, цветущую с июля по сентябрь, знайте, какое перспективное, интересное и полезное (в том числе, для пчел) растение - перед вами.

Смотрите также: 

  • Хайлигендамм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Эта фотография сделана в конце нынешнего апреля в Германии в окрестностях балтийского курорта Хайлигендамм. Курортной узкоколейке "Молли" (Bäderbahn Molli) - почти 135 лет. Из-за карантинных мер во время пандемии коронавирусной инфекции туристов сейчас здесь нет, но "Молли" совершает свои рейсы - возит местных жителей, хотя и по сокращенному расписанию.

  • Нижняя Саксония

    Рапсовые ландшафты Германии

    Присмотримся ближе. Рапс - прекрасный медонос, над полями повсюду раздается дружное жужжание пчел, но на цветках можно увидеть и таких вот бабочек. Этот снимок - из-под Ганновера.

  • Бойенсдорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Здесь перед нами - уже не безобидная бабочка, а хищный представитель семейства ястребиных - камышовый или болотный лунь (нем. Rohrweihe), выискивающий добычу над рапсовым полем где-то в мекленбургской коммуне Бойенсдорф.

  • Вильфинген

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Вильфингена в Баден-Вюртемберге.

  • Нордштеммен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Нордштеммен в Нижней Саксонии.

  • Хайлигенхафен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Хайлигенхафен в Шлезвиг-Гольштейне.

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Рапсовые ландшафты Германии

    Лесная завирушка (нем. Heckenbraunelle) на рапсовом поле где-то в Северном Рейне - Вестфалии.

  • Варбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Развалины замка Дезенберг (Burg Desenberg) около города Варбурга в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Нижняя Бавария

    Рапсовые ландшафты Германии

    Европейская косуля на рапсовом поле в Нижней Баварии.

  • Менгкофен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Сельский ландшафт около баварского Менгкофена.

  • Фесте Ваксенбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    В окрестностях замка Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg) в Тюрингии.

  • Утехт

    Рапсовые ландшафты Германии

    Это рапсовое поле находится в коммуне Утехт в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь водятся такие большие нанду, предкам которых удалось убежать на свободу в 1990-х годах. Родиной этих птиц является Южная Америка.

  • Остров Узедом

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в коммуне Пудагла на балтийском острове Узедом в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Невель

    Рапсовые ландшафты Германии

    Темные облака над залитым солнцем рапсовым полем в коммуне Невель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Остров Пельворм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Старая церковь - храм Спасителя мира (St. Salvator) XII века на северо-фризском острове Пельворм в Северном море.

  • Крепость Кенигштайн

    Рапсовые ландшафты Германии

    Крепость Кенигштайн (Festung Königstein) Саксонской Швейцарии.

  • Басторф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Маяк 1878 года постройки в Басторфе недалеко от города Ростока в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Бранденбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Заксендорфа в Бранденбурге.

  • Аббатство Нересхайм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Аббатство Нересхайм (Kloster Neresheim) - бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан в 1095 году и упразднен в 1802 году.

  • Райтцендорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в саксонском Райтцендорфе (Reitzendorfer Windmühle). На заднем плане также видна Дрезденская телевизионная башня.

  • Мертлох

    Рапсовые ландшафты Германии

    Часовня Святого Креста (Heilig-Kreuz-Kapelle) XVIII века около Мертлоха в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Раннее утро на рапсовом поле где-то на просторах Гессена.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

От подснежников до подсолнухов. Цветущая Германия - круглый год

Цветы следует не только дарить на праздники. Можно и нужно просто любоваться ими - каждый день. Рассказываем и показываем, когда и что цветет в Германии.  

Доля "зеленой энергетики" в ФРГ впервые превысила 50 процентов за полугодие

Более 50% электричества, использованного в ФРГ в первом полугодии 2020 года, получено из возобновляемых источников. Рекорд отчасти связан с общим падением энергопотребления на фоне пандемии.  

Подсолнечный сезон в Германии

В Германии сейчас дружно цветут подсолнухи, так что самое время присмотреться и осмотреться.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как берлинцы спасают пчел  

Смерть насекомых: ученые Германии бьют тревогу  

Как сократить число жертв загрязнения воздуха?  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW