Сильфия пронзеннолистная - для пчел, хомяков и зеленой энергии (фото)

В последние годы на полях в Германии можно все чаще увидеть это растение - сильфию пронзеннолистную. Она может частично заменить кукурузу.
Штутгарт • Если бы это растение из семейства астровых не завезли в Европу из центральной части Северной Америки еще в XVIII веке, это нужно было бы сделать, самое позднее, сейчас - в связи с изменением земного климата и необходимостью поиска альтернатив, например, кукурузе в качестве корма для домашнего скота или источника биомассы для альтернативной энергетики.
Сильфию пронзеннолистную (нем. Durchwachsene Silphie, лат. Silphium perfoliatum) в последние годы все чаще можно увидеть в Германии, причем не только на полях, но и в других местах - в садах и парках, на дачных участках, среди других растений на цветущих лугах, которые засаживают медоносами специально для пчел. Хомякам и кроликам она тоже по вкусу, да и овцы с козами полакомится сильфией не отказываются.
Плантации этого многолетнего, неприхотливого и хорошо справляющегося с засухами растения немецкие фермеры могут декларировать в качестве сельскохозяйственных земель, имеющих экологический приоритет или ценность (нем. Ökologische Vorrangflächen).
Такие участки служат для поддержания биологического разнообразия, обрабатываются без применения гербицидов и так далее. Согласно правилам для получения прямых аграрных субсидий ЕС, они должны занимать не менее пяти процентов площади хозяйств, возделывающих в целом более 15 гектаров. То есть сажая сильфию, можно и выгодный урожай получать, и условия Евросоюза выполнить.
В Германии плантации этого многолетнего растения закладывают с помощью саженцев, чтобы растения смогли в первое лето хорошо развиться
Общая площадь, на которой в Германии выращивают сильфию, согласно данным федерального правительства, в минувшем году превысила 2000 гектаров, что примерно на 800 гектаров больше, чем двумя годами раньше. Это, конечно, очень немного по сравнению с двумя миллионами гектаров кукурузы, выращиваемой на силос, но внимание к сильфии растет - причем, не только среди фермеров, но и среди ученых, в том числе, совсем юных.
16-летние школьницы Мелина Реккерман (Melina Reckermann) и Изабель Зайбель (Isabell Seibel) на этой неделе победили в земельном конкурсе"Молодежь исследует" ("Jugend forscht") в Баден-Вюртемберге в категории "Науки о Земле" и вышли в федеральный финал, который пройдет в конце мая в онлайн-формате.
Этот престижный конкурс для школьников в Германии имеет давние традиции и проводится уже более полувека. Юные исследовательницы, сравнив плантации кукурузы и сильфии, доказали, что последняя лучше влияет на водный режим почвы.
Корни этого растения могут достигать двухметровой глубины. Однако влагу сильфия получает не только из земли, но и с помощью своих листьев. Они имеют особую форму, позволяющую собирать и задерживать воду во время осадков.
Продолжительность жизни плантации этого многолетнего растения составляет около десяти лет. Начиная со второго года, отпадает необходимость использовать какие-либо химические средства борьбы с сорняками, так как густые листья оставляют сорняки без света, просто не давая им развиться.
Так что если увидите сильфию, цветущую с июля по сентябрь, знайте, какое перспективное, интересное и полезное (в том числе, для пчел) растение - перед вами.
Смотрите также:
Цветы следует не только дарить на праздники. Можно и нужно просто любоваться ими - каждый день. Рассказываем и показываем, когда и что цветет в Германии.
Более 50% электричества, использованного в ФРГ в первом полугодии 2020 года, получено из возобновляемых источников. Рекорд отчасти связан с общим падением энергопотребления на фоне пандемии.