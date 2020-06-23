 Серебренников в Европе: что и где он успел поставить | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.06.2020

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Культура и стиль жизни

Серебренников в Европе: что и где он успел поставить

Кирилл Серебренников как театральный режиссер известен далеко за пределами России. Причем как оперными, так и драматическими постановками.

Кирилл Серебренников, 2013 год

Латвийский Национальный театр (Латвия)

"Мертвые души" (2010)

Поставленный изначально в Риге спектакль позже перенесли и на московскую сцену. Критики в один голос хвалили обе версии. Судя по статьям, особенно запомнилось, что все роли исполнялись исключительно мужчинами, что придавало особую пикантность гоголевскому тексту. Еще врезался в память огромный фанерный павильон-ящик, внутри которого разыгрывалось действие. Для критиков очевидно, что спектакль вписывается в галерею постановок-размышлений Серебренникова о судьбе России.  

"Войцек" (2012)

Действие немецкой пьесы о том, как простой солдат-трудяга из-за равнодушия и жестокости мира становится убийцей, переносится из казармы в галерею современного искусства. Жизнь Франца Войцека в версии Серебренникова становится арт-объектом, предметом искусства.

"Сны Райниса" (2015)

Спектакль был поставлен Кириллом Серебренниковым по заказу Национального театра к 150-летию Яна Райниса - одного из ведущих поэтов Латвии. Российский режиссер взял за основу повествования не только его стихотворения, но также дневники и письма. Судя по всему, замысел был именно в том, чтобы взглянуть на Райниса как бы со стороны, а не глазами человека, изучающего его творчество в рамках школьной программы и воспринимающего исключительно как "наше всё".

Komische Oper Berlin (Германия)

"Американская Лулу" (2012)

Американская Лулу, берлинский театр Komische Oper Berlin

"Американская Лулу", берлинский театр Komische Oper Berlin

Постановка стала абсолютным экспериментом и заметным событием. Опера австрийского композитора Альбана Берга (Alban Berg) "Лулу" считается точкой отсчета современного музыкального театра. Берг сам написал либретто о Лулу - растлительнице и жертве в одном лице. Опера осталась незавершенной: Берг не дописал третий акт. Австрийский композитор Ольга Нойвирт (Olga Neuwirth) взяла партитуру Берга за основу для музыкально-театрального эксперимента "Американская Лулу" ("American Lulu"). Действие было перенесено во времени и пространстве: из Германии XIX века - в США времен Мартина Лютера Кинга. Первые два акта композитор обработала стилистически и по смыслу: все герои оперы - афроамериканцы, борющиеся против сегрегации. Третий акт Ольга Нойвирт дописала. Масла в огонь добавил Кирилл Серебренников, взявшийся режиссировать этот эксперимент: "Мы используем анимацию, которая проецируется внутрь самого действия. Это некий сон о Лулу. Мы перемещаемся в галлюциногенное пространство".

"Севильский цирюльник" (2016)

Опера Россини была радикально модернизирована и стала хитом театра Komische Oper Berlin - остроумным, вневременным, философским. Задуманную в опере неразбериху и суматоху усилили многочисленные сообщения, которыми постоянно обмениваются главные герои, зависимые от социальных сетей хипстеры. Любовь и горе - в Facebook, Snapchat и Instagram. Как писали критики, Серебренников "играет на всех уровнях театрального мира", приобщая к этой игре и оркестр, и публику. В 2019 году версию "Цирюльника" от Серебренникова поставили в Швейцарии, на сцене Theater Basel.

Оперный театр Штутгарта (Германия)

"Саломея" (2015)

Смелая интерпретация: действие режиссер перенес в эпоху террора "Исламского государства". Опера стала по-настоящему скандальной, восторженные и разгромные рецензии на "Саломею" от Серебренникова появились во всех ведущих СМИ Германии.

"Гензель и Гретель" (2017)

Постановка Гензель и Гретель, Государственный оперный театр Штутгарта

Постановка "Гензель и Гретель", Государственный оперный театр Штутгарта

Работу над постановкой вынуждены были прервать из-за ареста Кирилла Серебренникова в Москве. Но театральная команда Серебренникова создала некое сценическое действо, основанное на уже имевшихся разработках и отснятом в Руанде видеоматериале. Согласно задумке режиссера, действие оперы было перенесено в Африку, а Гензель и Гретель потерялись не в лесу, а в одном из крупных городов. Спектакль в постоянный репертуар театра не вошел, но был показан на сцене несколько раз.

Оперный театр Цюриха (Швейцария)

"Cosi fan tutte" (2018)

Così fan tutte, Цюрихский оперный театр

"Così fan tutte", Цюрихский оперный театр

И этот спектакль показал: Серебренников - первопроходец во всем! Он доказал всему миру, что на удалении работать можно, причем даже в том случае, когда ты - театральный режиссер. Он был под арестом в Москве, а его соратники ставили Моцарта в Цюрихе. Серебренников, сидя в Москве, не имел права пользоваться интернетом, говорить по телефону, но мог работать на компьютере. Режиссер записывал свои указания на видео и отправлял через адвоката своей команде, обратно получая запись репетиций.

Итальянец Лоренцо да Понте, писавший либретто для "Так поступают все" Моцарта в конце XVIII века, рассказал "веселую" историю о том, как двое юношей, уверенных в верности своих возлюбленных, получили урок от своего более опытного товарища, путем интриг склонившего их невест к неверности и тем самым доказавшего, что все женщины склонны к измене. У Серебренникова служанка Деспина объясняет девушкам, что они могут и должны жить богатой сексуальной жизнью, с позиций прогрессивных идей феминизма: женщина не должна быть игрушкой в руках мужчины, она имеет право на свою жизнь и собственный выбор.

Оперный театр Гамбурга (Германия)

"Набукко" (2019)

Набукко, Государственный оперный театр Гамбурга

"Набукко", Государственный оперный театр Гамбурга (репетиция)

Режиссер, снова вынужденный работать удаленно, перенес действие знаменитой оперы Верди в наше время, в зал заседаний Совета Безопасности ООН. Все центральные арии - это выступления ораторов за трибуной, а главная тема прений - судьба беженцев. В качестве иллюстрации на экране - фотографии, сделанные в Сирии, а музыку Верди периодически дополняет музыка сирийская. Знаменитый хор из третьего акта "Va, pensiero" (изначально хор иудейских изгнанников, плачущих в вавилонском плену о потерянной родине и разрушенном Первом храме) в постановке Серебренникова исполняют беженцы - родившиеся в Сирии, Египте и Афганистане люди, оказавшиеся в Гамбурге. Для отбора хористов проводился специальный кастинг. Постановщикам было важно вывести на сцену людей, которые на личном примере знают, каково это - жить вдали от разрушенной родины.

Фестиваль в Авиньоне (Франция)

"Outside" (2019)

До этого момента Серебренников привозил на знаменитый театральный фестиваль уже готовые и ранее поставленные спектакли, которые шли в России. На этот раз постановка была осуществлена непосредственно для Авиньона. При этом работать Серебренникову пришлось в Москве - из-за подписки о невыезде. Чувственный и откровенный спектакль, по словам российских критиков, в России вряд ли покажут: видимо, такого количества эрегированных половых органов театральная Москва вынести не сможет... Зато Союз театральных критиков Франции признал эту постановку Кирилла Серебренникова лучшим иностранным спектаклем сезона 2019/2020.

Deutsches Theater Berlin (Германия)

''Декамерон'' (2020)

Декамерон, берлинский Deutsches Theater Berlin

"Декамерон", берлинский Deutsches Theater Berlin (репетиция)

Серебренников поставил в берлинском Deutsches Theater классику Боккаччо, смешав немецких и российских актеров. Репетировали спектакль в Москве вместе с невыездным Серебренниковым, для чего немецкие актеры поселились в столице РФ. А потом постановку перенесли на берлинскую сцену. Действие происходит в декорациях громадного гимнастического зала. Серебренников использует спорт как метафору изнуряющей борьбы человека с самим собой и своими чувствами. И в ответ на очередное признание в любви очередной герой начинает выполнять гимнастические упражнения. Одним из основных элементов спектакля являются гимнастические мячи - громадные надутые шары. Гимнастический мяч - символ боли, страхов и прежнего негативного опыта, который человек тащит с собой через всю жизнь.

Премьера состоялась 8 марта этого года. А сразу вслед за ней объявили карантин и запретили все мероприятия с большим скоплением людей. Поэтому спектаклю "Декамерон", не успевшему "опериться", еще предстоит заново начать жить.

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