Серебренников в Европе: что и где он успел поставить

Кирилл Серебренников как театральный режиссер известен далеко за пределами России. Причем как оперными, так и драматическими постановками.
Латвийский Национальный театр (Латвия)
"Мертвые души" (2010)
Поставленный изначально в Риге спектакль позже перенесли и на московскую сцену. Критики в один голос хвалили обе версии. Судя по статьям, особенно запомнилось, что все роли исполнялись исключительно мужчинами, что придавало особую пикантность гоголевскому тексту. Еще врезался в память огромный фанерный павильон-ящик, внутри которого разыгрывалось действие. Для критиков очевидно, что спектакль вписывается в галерею постановок-размышлений Серебренникова о судьбе России.
"Войцек" (2012)
Действие немецкой пьесы о том, как простой солдат-трудяга из-за равнодушия и жестокости мира становится убийцей, переносится из казармы в галерею современного искусства. Жизнь Франца Войцека в версии Серебренникова становится арт-объектом, предметом искусства.
"Сны Райниса" (2015)
Спектакль был поставлен Кириллом Серебренниковым по заказу Национального театра к 150-летию Яна Райниса - одного из ведущих поэтов Латвии. Российский режиссер взял за основу повествования не только его стихотворения, но также дневники и письма. Судя по всему, замысел был именно в том, чтобы взглянуть на Райниса как бы со стороны, а не глазами человека, изучающего его творчество в рамках школьной программы и воспринимающего исключительно как "наше всё".
Komische Oper Berlin (Германия)
"Американская Лулу" (2012)
Постановка стала абсолютным экспериментом и заметным событием. Опера австрийского композитора Альбана Берга (Alban Berg) "Лулу" считается точкой отсчета современного музыкального театра. Берг сам написал либретто о Лулу - растлительнице и жертве в одном лице. Опера осталась незавершенной: Берг не дописал третий акт. Австрийский композитор Ольга Нойвирт (Olga Neuwirth) взяла партитуру Берга за основу для музыкально-театрального эксперимента "Американская Лулу" ("American Lulu"). Действие было перенесено во времени и пространстве: из Германии XIX века - в США времен Мартина Лютера Кинга. Первые два акта композитор обработала стилистически и по смыслу: все герои оперы - афроамериканцы, борющиеся против сегрегации. Третий акт Ольга Нойвирт дописала. Масла в огонь добавил Кирилл Серебренников, взявшийся режиссировать этот эксперимент: "Мы используем анимацию, которая проецируется внутрь самого действия. Это некий сон о Лулу. Мы перемещаемся в галлюциногенное пространство".
"Севильский цирюльник" (2016)
Опера Россини была радикально модернизирована и стала хитом театра Komische Oper Berlin - остроумным, вневременным, философским. Задуманную в опере неразбериху и суматоху усилили многочисленные сообщения, которыми постоянно обмениваются главные герои, зависимые от социальных сетей хипстеры. Любовь и горе - в Facebook, Snapchat и Instagram. Как писали критики, Серебренников "играет на всех уровнях театрального мира", приобщая к этой игре и оркестр, и публику. В 2019 году версию "Цирюльника" от Серебренникова поставили в Швейцарии, на сцене Theater Basel.
Оперный театр Штутгарта (Германия)
"Саломея" (2015)
Смелая интерпретация: действие режиссер перенес в эпоху террора "Исламского государства". Опера стала по-настоящему скандальной, восторженные и разгромные рецензии на "Саломею" от Серебренникова появились во всех ведущих СМИ Германии.
"Гензель и Гретель" (2017)
Работу над постановкой вынуждены были прервать из-за ареста Кирилла Серебренникова в Москве. Но театральная команда Серебренникова создала некое сценическое действо, основанное на уже имевшихся разработках и отснятом в Руанде видеоматериале. Согласно задумке режиссера, действие оперы было перенесено в Африку, а Гензель и Гретель потерялись не в лесу, а в одном из крупных городов. Спектакль в постоянный репертуар театра не вошел, но был показан на сцене несколько раз.
Оперный театр Цюриха (Швейцария)
"Cosi fan tutte" (2018)
И этот спектакль показал: Серебренников - первопроходец во всем! Он доказал всему миру, что на удалении работать можно, причем даже в том случае, когда ты - театральный режиссер. Он был под арестом в Москве, а его соратники ставили Моцарта в Цюрихе. Серебренников, сидя в Москве, не имел права пользоваться интернетом, говорить по телефону, но мог работать на компьютере. Режиссер записывал свои указания на видео и отправлял через адвоката своей команде, обратно получая запись репетиций.
Итальянец Лоренцо да Понте, писавший либретто для "Так поступают все" Моцарта в конце XVIII века, рассказал "веселую" историю о том, как двое юношей, уверенных в верности своих возлюбленных, получили урок от своего более опытного товарища, путем интриг склонившего их невест к неверности и тем самым доказавшего, что все женщины склонны к измене. У Серебренникова служанка Деспина объясняет девушкам, что они могут и должны жить богатой сексуальной жизнью, с позиций прогрессивных идей феминизма: женщина не должна быть игрушкой в руках мужчины, она имеет право на свою жизнь и собственный выбор.
Оперный театр Гамбурга (Германия)
"Набукко" (2019)
Режиссер, снова вынужденный работать удаленно, перенес действие знаменитой оперы Верди в наше время, в зал заседаний Совета Безопасности ООН. Все центральные арии - это выступления ораторов за трибуной, а главная тема прений - судьба беженцев. В качестве иллюстрации на экране - фотографии, сделанные в Сирии, а музыку Верди периодически дополняет музыка сирийская. Знаменитый хор из третьего акта "Va, pensiero" (изначально хор иудейских изгнанников, плачущих в вавилонском плену о потерянной родине и разрушенном Первом храме) в постановке Серебренникова исполняют беженцы - родившиеся в Сирии, Египте и Афганистане люди, оказавшиеся в Гамбурге. Для отбора хористов проводился специальный кастинг. Постановщикам было важно вывести на сцену людей, которые на личном примере знают, каково это - жить вдали от разрушенной родины.
Фестиваль в Авиньоне (Франция)
"Outside" (2019)
До этого момента Серебренников привозил на знаменитый театральный фестиваль уже готовые и ранее поставленные спектакли, которые шли в России. На этот раз постановка была осуществлена непосредственно для Авиньона. При этом работать Серебренникову пришлось в Москве - из-за подписки о невыезде. Чувственный и откровенный спектакль, по словам российских критиков, в России вряд ли покажут: видимо, такого количества эрегированных половых органов театральная Москва вынести не сможет... Зато Союз театральных критиков Франции признал эту постановку Кирилла Серебренникова лучшим иностранным спектаклем сезона 2019/2020.
Deutsches Theater Berlin (Германия)
''Декамерон'' (2020)
Серебренников поставил в берлинском Deutsches Theater классику Боккаччо, смешав немецких и российских актеров. Репетировали спектакль в Москве вместе с невыездным Серебренниковым, для чего немецкие актеры поселились в столице РФ. А потом постановку перенесли на берлинскую сцену. Действие происходит в декорациях громадного гимнастического зала. Серебренников использует спорт как метафору изнуряющей борьбы человека с самим собой и своими чувствами. И в ответ на очередное признание в любви очередной герой начинает выполнять гимнастические упражнения. Одним из основных элементов спектакля являются гимнастические мячи - громадные надутые шары. Гимнастический мяч - символ боли, страхов и прежнего негативного опыта, который человек тащит с собой через всю жизнь.
Премьера состоялась 8 марта этого года. А сразу вслед за ней объявили карантин и запретили все мероприятия с большим скоплением людей. Поэтому спектаклю "Декамерон", не успевшему "опериться", еще предстоит заново начать жить.
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