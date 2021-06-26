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Сергей Удальцов

3305711 02/21/2018 Valery Rashkin, First Deputy Chairman of the Committee on Ethnic Issues, at a State Duma plenary session. Vladimir Fedorenko/Sputnik Foto: Vladimir Fedorenko/Sputnik/dpa

В Москве прошли задержания на акции против обязательной вакцинации 26.06.2021

Среди задержанных на акции против обязательной вакцинации в столице - глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.
FILE PHOTO: Kremlin critic Alexei Navalny stands inside a defendant dock during a court hearing in Moscow, Russia, Russia February 20, 2021, in this still image taken from video. Press Service of Babushkinsky District Court of Moscow/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT./File Photo

Комментарий: Решение AI по Навальному - удар по кремлевской пропаганде 24.02.2021

Кремль заигрался в дискредитацию Навального и на фоне решения Amnesty International невольно сам подтвердил, что тот никакой не "агент Запада", констатирует Иван Преображенский.

Bildnummer: 58544368 Datum: 08.07.2012 Copyright: imago/imagebroker Rathaus, Moskau, Russland, Eurasien,

Мэрия Москвы заявила об отказе в проведении митинга против поправок 26.06.2020

Власти Москвы опровергли распространенную рядом СМИ информацию о том, что они согласовали организуемый "Левым фронтом" митинг против поправок в конституцию, намеченный на 4 июля.
28.07.2018 5600030 28.07.2018 Sergei Udaltsov, leader of the Red Youth Avantguard movement and coordinator of the Left Front movement, during a rally against the Russian government's pension reform. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa |

Удальцов: В Москве согласовали массовую акцию против поправок в конституцию 26.06.2020

Первый санкционированный протест против поправок в Конституцию РФ состоится 4 июля в Сокольниках. Его организует "Левый фронт".
Bildnummer: 53826132 Datum: 15.04.2009 Copyright: imago/Hansjörg Hörseljau Moskau, RUS, Russland, 15.04.09: Die Lubjanka , Zentrale des ehemaligen sowjetischen Geheimdienstes KGB und heutigen FSB. FSB-Zentrale in Moskau Reisen Moskau Russland Europa kbdig xkg 2009 quer Bolschaja FSB FSB-Zentrale Geheimdienst o0 Restlichtaufnahme Abends Nachts Gebäude außen Außenansicht Bildnummer 53826132 Date 15 04 2009 Copyright Imago Hansjörg Hörseljau Moscow RUS Russia 15 04 09 the Lubyanka Headquarters the former Soviet Secret KGB and today FSB FSB Headquarters in Moscow Travel Moscow Russia Europe Kbdig xkg 2009 horizontal Bolshaya FSB FSB Headquarters Secret Service o0 Residual light recording evenings at night Building exterior exterior view

В центре Москвы задержаны десятки участников одиночных пикетов 14.03.2020

ОМОН задержал более 30 активистов, протестовавших против политических репрессий перед зданием ФСБ на Лубянке. Среди задержанных Лев Пономарев, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев.
23.02.2020, Russland, Moskau: Anhänger der Kommunistischen Partei Russlands halten bei einer Kundgebung vor dem Bolschoi-Theater ein Plakat mit dem Abbild von Josef Stalin. Der Tag des Verteidigers des Vaterlandes wird jährlich am 23. Februar gefeiert und gedenkt den russischen Streitkräften. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Москве на протестный марш левых сил вышли несколько тысяч человек 23.02.2020

На акцию по случаю Дня защитника Отечества вышли сторонники КПРФ, "Левого фронта" и других движений. Число участников, по разным данным, составило от 2 до 7 тысяч.
01.02.2020+++St. Petersburg, Russland+++ Protestaktion in St. Petersburg gegen die Verfassungsreform in Russland

В Петербурге задержаны протестующие против поправок в конституцию 15.02.2020

По данным "ОВД-Инфо", в Санкт-Петербурге задержаны более 10 человек. В Москве и Тюмени акции были согласованы с властями и прошли без происшествий.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), European Court of Human Rights, aufgenommen am 13.02.2017 in Strassburg (Strasbourg). Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention in den 47 Mitgliedsstaaten, die die Konvention ratifiziert haben. Das heutige Gebäude des Gerichtshofs in Strassburg wurde 1994 von dem britischen Architekten Lord Richard Rogers entworfen. Aktuell liegen viele Klagen aus der Türkei bei dem Gericht anhängig. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

ЕСПЧ присудил Развозжаеву и Удальцову компенсации за "болотное дело" 19.11.2019

Европейский суд по правам человека обвинил Россию в отсутствии справедливого судебного разбирательства в отношении оппозиционеров Леонида Развозжаева и Сергея Удальцова.
20.01.2019, Russland, Moskau: 5756705 20.01.2019 Protesters hold a banner reading Hokkaido is a Russian island as they rally against handing over the Kuril Islands to Japan, in Moscow, Russia. Vitaliy Belousov / Sputnik Foto: Vitaliy Belousov/Sputnik/dpa |

Левые движения провели акцию против передачи Курил Японии 20.01.2019

Согласованный с властями митинг по вопросу принадлежности Курильских островов прошел в центре Москвы.
YEKATERINBURG, RUSSIA - NOVEMBER 2, 2016: A man has a blood test at a mobile HIV testing unit near Uralmash Station of the Yekaterinburg Metro. According to Tatyana Savinova, first deputy head of Yekaterinburg's Health Department, every 50th Yekaterinburg resident is a HIV carrier. Donat Sorokin/TASS |

В центре Москвы прошел пикет в поддержку медиков 14.10.2018

Врачи в ходе пикета у здания Минздрава отметили, что российское здравоохранение находится в "глубоком кризисе".
Supporters of left-wing political parties and movements hold placards depicting Russian Federation Council Speaker Valentina Matviyenko, President Vladimir Putin and Central Bank Governor Elvira Nabiullina during a rally against the pension reform, which envisage raising the retirement age, in Moscow, Russia September 22, 2018. The placards read Public enemy. REUTERS/Maxim Shemetov TPX IMAGES OF THE DAY

Тысячи жителей России вновь протестуют против пенсионной реформы 22.09.2018

На митинг против повышения пенсионного возраста в Москве вышли, по разным данным, от 3 до 50 тысяч человек. В Санкт-Петербурге акция оказалась немногочисленная.
Beschreibung: Kommunisten-Anhänger protestieren gegen Rentenreform Schlagworte: Moskau, Russland Jahr/Ort: 2018, Moskau Copyright: Evlalia Samedova, DW.

Удальцов вопреки запрету суда выйдет на митинг в Москве 22 сентября 21.09.2018

КПРФ и "Левый фронт" призывают выйти на всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. В Москве шествие на проспекте Сахарова согласовано.
28.07.2018 5600030 28.07.2018 Sergei Udaltsov, leader of the Red Youth Avantguard movement and coordinator of the Left Front movement, during a rally against the Russian government's pension reform. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa |

Сергей Удальцов вышел на свободу 14.09.2018

Суд неожиданно удовлетворил жалобу оппозиционера и засчитал дни, проведенные в больнице, как время ареста.
10.08.2017 *** MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 10, 2017: Opposition activist Sergei Udaltsov gives a press conference to sum up the Bolotnaya Square case and Russian opposition work; Udaltsov sentenced to 4.5 years in prison on charges of organising mass unrest during the May 2012 rally in Moscow s Bolotnaya Square has now served his term and been released. Stainslav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS05ADB6 Moscow Russia August 10 2017 Opposition Activist Sergei Udaltsov Gives a Press Conference to Sum up The Bolotnaya Square Case and Russian Opposition Work Udaltsov Sentenced to 4 5 Years in Prison ON charges of Organising Mass Unrest during The May 2012 Rally in Moscow S Bolotnaya Square has Now served His Term and been released Krasilnikov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS05ADB6

Оппозиционеру Удальцову на три года запретили участвовать в митингах 13.09.2018

Суд наложил на Сергея Удальцова трехгодичный административный надзор. По словам адвоката оппозиционера, в России впервые политику запретили участие в митингах и шествиях.
28.07.2018 5600030 28.07.2018 Sergei Udaltsov, leader of the Red Youth Avantguard movement and coordinator of the Left Front movement, during a rally against the Russian government's pension reform. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa |

Суд добавил оппозиционеру Удальцову четыре дня ареста 12.09.2018

Время, проведенное Сергеем Удальцовым во время ареста в больнице из-за голодовки, не подлежит включению в срок наказания, решил суд.
Beschreibung: Kommunisten-Anhänger protestieren gegen Rentenreform Schlagworte: Moskau, Russland Jahr/Ort: 2018, Moskau Copyright: Evlalia Samedova, DW.

Митинг КПРФ против пенсионной реформы вылился в предвыборную агитацию 02.09.2018

В Москве прошел митинг левых сил против повышения пенсионного возраста. Почти все выступления свелись к призыву голосовать за кандидатов от КПРФ на выборах мэра российской столицы и главы Подмосковья.
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