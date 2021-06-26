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Среди задержанных на акции против обязательной вакцинации в столице - глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.
Кремль заигрался в дискредитацию Навального и на фоне решения Amnesty International невольно сам подтвердил, что тот никакой не "агент Запада", констатирует Иван Преображенский.
Власти Москвы опровергли распространенную рядом СМИ информацию о том, что они согласовали организуемый "Левым фронтом" митинг против поправок в конституцию, намеченный на 4 июля.
Первый санкционированный протест против поправок в Конституцию РФ состоится 4 июля в Сокольниках. Его организует "Левый фронт".
ОМОН задержал более 30 активистов, протестовавших против политических репрессий перед зданием ФСБ на Лубянке. Среди задержанных Лев Пономарев, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев.
На акцию по случаю Дня защитника Отечества вышли сторонники КПРФ, "Левого фронта" и других движений. Число участников, по разным данным, составило от 2 до 7 тысяч.
По данным "ОВД-Инфо", в Санкт-Петербурге задержаны более 10 человек. В Москве и Тюмени акции были согласованы с властями и прошли без происшествий.
Европейский суд по правам человека обвинил Россию в отсутствии справедливого судебного разбирательства в отношении оппозиционеров Леонида Развозжаева и Сергея Удальцова.
Согласованный с властями митинг по вопросу принадлежности Курильских островов прошел в центре Москвы.
Врачи в ходе пикета у здания Минздрава отметили, что российское здравоохранение находится в "глубоком кризисе".
На митинг против повышения пенсионного возраста в Москве вышли, по разным данным, от 3 до 50 тысяч человек. В Санкт-Петербурге акция оказалась немногочисленная.
КПРФ и "Левый фронт" призывают выйти на всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. В Москве шествие на проспекте Сахарова согласовано.
Суд неожиданно удовлетворил жалобу оппозиционера и засчитал дни, проведенные в больнице, как время ареста.
Суд наложил на Сергея Удальцова трехгодичный административный надзор. По словам адвоката оппозиционера, в России впервые политику запретили участие в митингах и шествиях.
Время, проведенное Сергеем Удальцовым во время ареста в больнице из-за голодовки, не подлежит включению в срок наказания, решил суд.
В Москве прошел митинг левых сил против повышения пенсионного возраста. Почти все выступления свелись к призыву голосовать за кандидатов от КПРФ на выборах мэра российской столицы и главы Подмосковья.
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