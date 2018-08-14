Сергей Удальцов арестован на 30 суток за митинг 28 июля

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов арестован на 30 суток. Об этом сообщила в Twitter его супруга Анастасия Удальцова, ссылаясь на постановление Мещанского суда Москвы.
По ее словам, Сергей Удальцов считает свое преследование произволом и в связи с этим объявил голодовку протеста против антинародной пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста.
Сергей Удальцов был задержан во вторник, 14 августа. По словам самого Удальцова, которого цитируют российские СМИ, задержание произошло в центре столицы, после этого его
доставили в ОВД "Красносельский", где ознакомили с протоколом о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий за незаконную акцию перед началом согласованного митинга 28 июля.
"Уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ"
Как заявил Удальцов агентству "Интерфакс", "логика предъявленного обвинения в том, что перед началом мероприятия, когда шел сбор участников, я организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ".
Напомним, что 28 июля в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный ранее с властями митинг против изменения пенсионного законодательства. Главными требованиями, с которыми выступал тогда Удальцов, были отставка правительства, приостановка принятия закона о повышении пенсионного возрасти и проведение по этому вопросу референдума.
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Автор: Владимир Дорохов