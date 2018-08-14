 Сергей Удальцов арестован на 30 суток за митинг 28 июля | Новости политики из Германии | DW | 14.08.2018

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Политика

Сергей Удальцов арестован на 30 суток за митинг 28 июля

На координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова был составлен протокол за повторное нарушение правил проведения митингов. Судья в Москве вынесла постановление об аресте.

Сергей Удальцов (10.08.2018)

Сергей Удальцов (10.08.2018)

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов арестован на 30 суток. Об этом сообщила в Twitter его супруга Анастасия Удальцова, ссылаясь на постановление Мещанского суда Москвы.

По ее словам, Сергей Удальцов считает свое преследование произволом и в связи с этим объявил голодовку протеста против антинародной пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста.

Сергей Удальцов был задержан во вторник, 14 августа. По словам самого Удальцова, которого цитируют российские СМИ, задержание произошло в центре столицы, после этого его

Контекст

Выйдя на свободу, Удальцов предстал тем, кем был всегда - сталинистом имперских взглядов, а еще - сторонником политики Кремля, пишет Константин Эггерт специально для DW. (10.08.2017)

Журналист Олег Кашин в специальном комментарии для DW о том, что происходит, если на призывы о помощи в восстановлении справедливости откликается российское силовое ведомство. (18.08.2015)

доставили в ОВД "Красносельский", где ознакомили с протоколом о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий за незаконную акцию перед началом согласованного митинга 28 июля.

"Уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ"

Как заявил Удальцов агентству "Интерфакс", "логика предъявленного обвинения в том, что перед началом мероприятия, когда шел сбор участников, я организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ".

Напомним, что 28 июля в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный ранее с властями митинг против изменения пенсионного законодательства. Главными требованиями, с которыми выступал тогда Удальцов, были отставка правительства, приостановка принятия закона о повышении пенсионного возрасти и проведение по этому вопросу референдума.

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