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Сергей Магнитский

Blick auf das Kapitol in Washington. Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses (Parlament) mit seinen beiden Kammern. Das Repräsentantenhaus ist im Südflügel (im Bild re.) untergebracht, der Senat im Nordflügel. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat am 24.09.2019 angekündigt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump einleiten werden. Trump steht aktuell wegen der sogenannten Ukraine-Affäre unter Druck. Das Kapitol wird jedes Jahr von mehr als drei Millionen Menschen besucht. (24.09.2019) | Verwendung weltweit

Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил список Навального 22.09.2021

Комитет по регламенту Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против 35 человек из списка Алексея Навального. Среди фигурантов санкционного списка - Роман Абрамович и Игорь Сечин.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Außenministerium. 1948-1953 via Efim Schuhmann

Россия вводит санкции против представителей Великобритании 10.08.2021

Санкции вводятся против неуточненного количества неназванных лиц в ответ на британские санкции за преследование ЛГБТ в Чечне и по "списку Магнитского", сообщил МИД РФ.
Sergej Magnitski (undatierte Aufnahme). In einem umstrittenen Strafprozess gegen den toten russischen Anwalt Magnitski hat ein Moskauer Gericht am 28.01.2013 Pflichtverteidiger angeordnet. Die Anwälte sollen das von Menschenrechtlern als Justizposse kritisierte Verfahren wegen Steuerbetrugs durchziehen. Laut Anklage soll Magnitski als Jurist des Finanzunternehmens Hermitage Capital Management gemeinsam mit seinem britischen Chef William Browder 522 Millionen Rubel Steuern hinterzogen haben. Er starb 2009 im Alter von 37 Jahren im Gefängnis. dpa (zu dpa Prozess gegen einen Toten - Moskauer Gericht bestellt Verteidiger vom 28.01.2013)

Швейцария прекратила связанное с делом Магнитского расследование 28.07.2021

Генпрокуратура Швейцарии закрыла производство об отмывании российских денег через местные банки, связанное с делом Магнитского. Уильям Браудер назвал это решение "пятном на репутации Швейцарии".
The opening of the plenary session of the European Parliament in Strasbourg NEWS : ouverture de la session peniere du Parlement europeen - Strasbourg - 07/06/2021 ELYxandrocegarra/panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

Санкции против олигархов: Европарламент призвал изменить "акт Магнитского" 08.07.2021

Депутаты Европарламента обеспокоены тем, что ЕС по-прежнему не способен вводить санкции против иностранных олигархов. Они призвали Брюссель включить фактор коррупции в список критериев для санкций.
The opening of the plenary session of the European Parliament in Strasbourg NEWS : ouverture de la session peniere du Parlement europeen - Strasbourg - 07/06/2021 ELYxandrocegarra/panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

Дебаты о санкциях ЕС за коррупцию, или Евродепутаты не забыли призыв Навального 06.07.2021

Евродепутаты провели дебаты о режиме санкций ЕС за нарушения прав человека, или же о европейском "акте Магнитского". В Европарламенте не забыли о призыве Навального к санкциям против олигархов за коррупцию.
The Stadhuis and Brabo Fountain in the Grote (Markt Main) Square in the centre of the old town, Antwerp, Belgium | Verwendung weltweit

В Бельгии двух россиян обвинили в отмывании денег 31.05.2021

В Антверпене и Риге у трех граждан России конфисковали недвижимость и средства, которые предположительно были похищены у фонда Hermitage Capital Management, пишет EUObserver.
20.03.2017 Michail Chodorkowski, ehemaliger Chef des Ölkonzerns Yukos, nimmt am 20.03.2017 an einer Diskussionsrunde zum Thema «Russia in Europe: Yesterday, Today, Tomorrow» in Berlin teil. Der Ex-Yukos-Chef war nach fast zehn Jahren Lagerhaft in Russland begnadigt worden und Ende 2013 nach Westeuropa ausgereist. Foto: Sophia Kembowski/dpa | Verwendung weltweit

Ходорковский ищет информацию о причастности Мишустина и Сечина к коррупции 29.04.2021

Доказательства связи Мишустина, Миллера, Сечина и Чайки с коррупцией помогут внести их в санкционные списки в рамках "акта Магнитского", указал экс-совладелец ЮКОСа Ходорковский, выразивший солидарность с Навальным.
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 23: Union Jacks flap in the wind in front of the Houses of Parliament on October 23, 2019 in London, England. MPs voted against the government rushing through their UK withdrawal bill last night, Tuesday. (Photo by Peter Summers/Getty Images)

Великобритания ввела санкции против 14 россиян по делу Магнитского 26.04.2021

У россиян, попавших в британский "список Магнитского" будут заморожены активы в Великобритании. Кроме того, им будет запрещен въезд в страну.
Frankreich: Europäische Nationalflaggen vor Hauptsitz des Europäischen Parlaments in Straßburg. Foto vom 10. Oktober 2015.

Восстановили баланс: почему ЕС ввел санкции против шести стран 22.03.2021

ЕС ввел санкции за нарушения прав человека в России, Китае и еще четырех странах. Кто попал под ограничения и почему их приняли одним пакетом - в материале DW.
Flag of Europe in front of Le Berlaymont headquarters of the European Commission - European Union EU. The flag was designed by ArsÃ_ne Heitz and Paul M. G. LÃ©vy. March 21, 2019 - Brussels, Belgium. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Евросоюз ввел санкции за нарушения прав человека в России 22.03.2021

Совет ЕС ввел санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека. В частности, против двух россиян, ответственных за преследование геев в Чечне.
Strasbourg, France - February 05, 2020: German-French Parliamentary Assembly / Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung with general Atmosphere and Flags. Flaggen, European Parliament. Europäisches Parlament. Flag, Drapeau, Flagge, Fahne, Fahnen, European Union Symbols | Verwendung weltweit

ЕС введет санкции против чиновников из России, Китая и КНДР 11.03.2021

В расширенный санкционный список ЕС за нарушения прав человека войдет дюжина официальных лиц из КНР, РФ, Северной Кореи и африканских стран, пишет EUObserver. Конкретные имена не раскрываются.
ARCHIV - 19.03.2014, Belgien, Brüssel: Vor einem EU-Gipfel, am Haupteingang des Gebäudes des Europäischen Rates in Brüssel sind europäische Flaggen aller EU-Staaten zu sehen. Die Anti-Korruptions-Organisation Transparency International bemängelt Geheimniskrämerei und mangelnde demokratische Kontrolle bei den Treffen der Euro-Finanzminister. (zu dpa «Transparency: Kaum demokratische Kontrolle in Eurogruppe» vom 05.02.2019) Foto: Julien Warnand/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ЕС подготовит новый пакет санкций за нарушения прав человека к 22 марта 10.03.2021

В Брюсселе готовят второй пакет санкций за нарушения прав человека в мире к ближайшему заседанию Совета ЕС, пишет dpa. Первый пакет санкций был введен за арест Навального.
Russian opposition leader Alexei Navalny stands in a cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia, Saturday, Feb. 20, 2021. Two trials against Navalny are being held Moscow City Court one considering an appeal against his imprisonment in the embezzlement case and another announcing a verdict in the defamation case. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Леонид Волков о санкциях ЕС: Никакого подарка пропаганде нет 23.02.2021

Леонид Волков и Иван Жданов не считают неудачей решение ЕС не вносить российских олигархов в черный список. Первое применение "европейского акта Магнитского" подчеркивает внимание ЕС к ситуации в России.
6451378 02.02.2021 In this handout video grab released by Moscow City Court, Russian opposition activist Alexei Navalny is escorted to attend a hearing on replacing his suspended sentence in the Yves Rocher fraud case with real time in prison, in Moscow City Court, in Moscow, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. Moscow City Court

Десятки политиков призвали ЕС добиться освобождения Навального 18.02.2021

Авторы письма считают необходимым использовать европейский аналог "акта Магнитского", чтобы привлечь к ответственности причастных к нарушению прав Алексея Навального и демонстрантов в РФ.
29.03.2017 Russian opposition leader Vladimir Kara-Murza, vice chairman of Open Russia, testifies before a Senate Appropriations State, Foreign Operations and Related Programs Subcommittee hearing on Civil Society Perspectives on Russia on Capitol Hill in Washington, U.S., March 29, 2017. REUTERS/Joshua Roberts

Оппозиционный политик Кара-Мурза заметил за собой слежку в Москве 17.02.2021

Кара-Мурза-младший рассказал The Insider, что слежку за собой в столице обнаружил впервые. По данным Bellingcat, следовавшая за ним машина закреплена в ГИБДД за ФСБ.
russischer Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa.

Кара-Мурза об отравлениях: Цель была убить, а не запугать 17.02.2021

Политик Владимир Кара-Мурза - о предполагаемых покушениях на его жизнь, о причинах оставаться в России и о точечных санкциях против окружения Путина.
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