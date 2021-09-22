Сергей Магнитский

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Комитет по регламенту Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против 35 человек из списка Алексея Навального. Среди фигурантов санкционного списка - Роман Абрамович и Игорь Сечин.
Санкции вводятся против неуточненного количества неназванных лиц в ответ на британские санкции за преследование ЛГБТ в Чечне и по "списку Магнитского", сообщил МИД РФ.
Генпрокуратура Швейцарии закрыла производство об отмывании российских денег через местные банки, связанное с делом Магнитского. Уильям Браудер назвал это решение "пятном на репутации Швейцарии".
Депутаты Европарламента обеспокоены тем, что ЕС по-прежнему не способен вводить санкции против иностранных олигархов. Они призвали Брюссель включить фактор коррупции в список критериев для санкций.
Евродепутаты провели дебаты о режиме санкций ЕС за нарушения прав человека, или же о европейском "акте Магнитского". В Европарламенте не забыли о призыве Навального к санкциям против олигархов за коррупцию.
В Антверпене и Риге у трех граждан России конфисковали недвижимость и средства, которые предположительно были похищены у фонда Hermitage Capital Management, пишет EUObserver.
Доказательства связи Мишустина, Миллера, Сечина и Чайки с коррупцией помогут внести их в санкционные списки в рамках "акта Магнитского", указал экс-совладелец ЮКОСа Ходорковский, выразивший солидарность с Навальным.
У россиян, попавших в британский "список Магнитского" будут заморожены активы в Великобритании. Кроме того, им будет запрещен въезд в страну.
ЕС ввел санкции за нарушения прав человека в России, Китае и еще четырех странах. Кто попал под ограничения и почему их приняли одним пакетом - в материале DW.
Совет ЕС ввел санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека. В частности, против двух россиян, ответственных за преследование геев в Чечне.
В расширенный санкционный список ЕС за нарушения прав человека войдет дюжина официальных лиц из КНР, РФ, Северной Кореи и африканских стран, пишет EUObserver. Конкретные имена не раскрываются.
В Брюсселе готовят второй пакет санкций за нарушения прав человека в мире к ближайшему заседанию Совета ЕС, пишет dpa. Первый пакет санкций был введен за арест Навального.
Леонид Волков и Иван Жданов не считают неудачей решение ЕС не вносить российских олигархов в черный список. Первое применение "европейского акта Магнитского" подчеркивает внимание ЕС к ситуации в России.
Авторы письма считают необходимым использовать европейский аналог "акта Магнитского", чтобы привлечь к ответственности причастных к нарушению прав Алексея Навального и демонстрантов в РФ.
Кара-Мурза-младший рассказал The Insider, что слежку за собой в столице обнаружил впервые. По данным Bellingcat, следовавшая за ним машина закреплена в ГИБДД за ФСБ.
Политик Владимир Кара-Мурза - о предполагаемых покушениях на его жизнь, о причинах оставаться в России и о точечных санкциях против окружения Путина.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact