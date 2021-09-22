Сергей Магнитский

Дебаты о санкциях ЕС за коррупцию, или Евродепутаты не забыли призыв Навального

Евродепутаты провели дебаты о режиме санкций ЕС за нарушения прав человека, или же о европейском "акте Магнитского". В Европарламенте не забыли о призыве Навального к санкциям против олигархов за коррупцию.