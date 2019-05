Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019" в Тель-Авиве

Представитель России на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев завоевал одну из десяти путевок в финал крупнейшего музыкального телевизионного конкурса, разыгранных поздно вечером в четверг, 16 мая, в Тель-Авиве. Он исполнил эпическую балладу "Scream". Главным козырем выступления, помимо вокальных данных певца, стали установленные на сцене панели, которые из зеркал превращались в светодиодные экраны.

Соперники Лазарева

С поставленной задачей справились и главные фавориты рейтинга букмекерских контор - голландец Дункан Лоренс с балладой "Arcade"и представитель Швеции Джон Лундвик c соул-поп-композицией "Too late to love". Место в первой десятке конкурса букмекеры предсказывают и азербайджанцу Чингизу. Его танцевальный номер "Truth" телезрители также увидят в финале конкурса в субботу, 18 мая.

В числе других победителей второго полуфинала - швейцарец Лука Хенни, датчанка Леонора, норвежское трио КЕiiNO, представительница Мальты Микела Паче, а также Тамара Тодевска из Северной Македонии и Йонида Маличи из Албании.

Первые десять путевок в финал были разыграны во вторник, 14 мая. Места в финале зарезервированы за пятью странами - самыми крупными донорами Европейского вещательного союза, организатора конкурса - Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, а также за победителем прошлого года. В 2018 году это был Израиль. Германию представляет дуэт Sisters.

Все они окажутся на одной сцене с американской поп-звездой Мадонной. Она споет в Тель-Авиве во время голосования телезрителей. Европейский вещательный союз официально подтвердил информацию об ее предстоящем выступлении перед самым началом второго полуфинала.

______________

