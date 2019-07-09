Сергей Елкин о реакции дождевых червей на слова Путина

Путин вступился за дождевых червей, заявив, что они страдают из-за работы ветряков. Сергей Елкин не верит в благие помыслы президента: к его визиту в Екатеринбурге канализационные люки залили монтажной пеной.
Города Европы всерьез взялись за защиту климата. В некоторых из них даже объявлено чрезвычайное положение. Что это означает на практике - символический жест или конкретные меры? (10.07.2019)
Наводнение в Иркутской области связано с глобальным потеплением, уверены ученые и президент Путин. Пора наконец всем россиянам осознать эту мировую угрозу, считает Андрей Гурков. (04.07.2019)