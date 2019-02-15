 Сенат США проголосовал за окончание чрезвычайного положения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.03.2019

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Мир

Сенат США проголосовал за окончание чрезвычайного положения

Трамп наложил вето на решение Сената об окончании чрезвычайного положения в стране. Накануне Сенат выступил за прекращение военной поддержки Саудовской Аравии в Йемене наперекор президенту.

Забор на границе США и Мексики

Забор на границе США и Мексики

Сенат США проголосовал в четверг, 14 марта, за окончание режима чрезвычайного положения в стране, объявленного президентом Дональдом Трампом с целью добиться выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.  Несмотря на то, что в верхней палате Конгресса преобладают республиканцы, соответствующая резолюция демократов была поддержана большинством голосов.

Трамп отреагировал на результаты голосования незамедлительно, наложив первое за время своего президентства вето на решение Конгресса. О готовности к этому шагу Трамп заявлял еще до начала голосования.

Контекст

Через двадцать лет после первого расширения НАТО на восток Москва продолжает видеть в Североатлантическом альянсе врага. Этот подход пора пересмотреть, считает Константин Эггерт. (12.03.2019)

Второй приговор Полу Манафорту не поставит точку в расследовании прокурора Мюллера, несмотря на то, к какому сроку приговорит экс-главу избирательного штаба Трампа суд в Вашингтоне. (13.03.2019)

В середине февраля резолюцию об окончании чрезвычайного положения в стране уже поддержала Палата представителей.

Сенат выступил против курса Трампа в Саудовской Аравии

Голосование в Сенате по вопросу отмены чрезвычайного положения стало уже вторым крупным внутриполитическим поражением Трампа за последние два дня.

13 марта большинство сенаторов выступили также за прекращение военной поддержки США Саудовской Аравии в Йемене. При этом за соответствующую резолюцию проголосовали не только демократы, но и семь республиканцев.

Чрезвычайное положение в США было объявлено Дональдом Трампом 15 февраля 2019 года. Таким образом он хотел добиться выделения необходимых на строительство стены на границе с Мексикой средств в обход Конгресса и сдержать одно из центральных обещаний своей предвыборной кампании.

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    Автор: Илья Коваль


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Ссылки в интернете

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