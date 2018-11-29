 Сенат США осудил ″провокационные действия″ России против Украины | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.11.2018

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Мир

Сенат США осудил "провокационные действия" России против Украины

В резолюции, не имеющей юридически обязывающей силы, сенаторы осудили Россию за дестабилизацию ситуации в регионе. Мир должен объединиться в оппозиции действиям России в Керченском проливе, подчеркивается в документе.

Российские пограничники идут на таран украинского корабля

Российские пограничники идут на таран украинского корабля

В связи с военным инцидентом в Керченском проливе Сенат США вечером в четверг, 29 ноября, одобрил резолюцию, осуждающую "провокационные действия" России против Украины. В принятой единогласно резолюции, не имеющей, однако, юридически обязывающей силы, сенаторы призвали правительство РФ незамедлительно освободить всех украинских моряков и корабли и прекратить чинить препятствия украинским и иностранным судам, проходящим транзитом через Керченской пролив.

В документе подчеркивается, что "поведение правительства РФ дестабилизирует весь регион и способствует дальнейшей эскалации". Сенаторы призвали мировое сообщество сплотиться в неприятии действий России в Керченском проливе, "поскольку они нарушают фундаментальные принципы международного права, касающиеся всех стран".

Контекст

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В Европе идут дискуссии о том, как реагировать на инцидент в Керченском проливе: какими методами способствовать снятию напряженности в регионе и следует ли наказать Россию за эскалацию насилия. (28.11.2018)

Сенаторы также подтвердили непоколебимость позиции США о непризнании российской аннексии Крыма и вновь выразили приверженность территориальной целостности Украины. Резолюция призывает президента США Трампа и его администрацию "при каждом удобном случае решительно выражать свою оппозицию действиям России 25 ноября, когда она совершила нападение на украинские корабли".

"Четкий сигнал Путину"

"Сегодня Сенат принял меры и направил четкий сигнал Путину, что мы не будем терпеть агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил", - заявил один из авторов резолюции демократ Крис Мерфи.

Другой соавтор документа - республиканец Рон Джонсон - выразил мнение, что президент России Владимир Путин "испытывает Запад". Он выразил удовлетворение тем, что "Сенат единогласно подтвердил нашу поддержку украинского народа, украинского правительства и территориальной целостности Украины".

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    Автор: Евгений Тейзе


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