 Семья убитого в Берлине чеченца получила убежище в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 20.11.2019

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Германия

Семья убитого в Берлине чеченца получила убежище в Германии

Сначала супруге и детям гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили отказали в получении политубежища в ФРГ, разрешив остаться в стране до 30 ноября.

Полицейские на месте убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине

Полицейские на месте убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине

Семья гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине в августе, получила политическое убежище в Германии. Такое решение Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) приняло еще 21 октября, сообщает журнал Der Spiegel в среду, 20 ноября. Супруга и мать четверых детей Хангошвили Манана Цатиева выразила в беседе с изданием радость в связи с тем, что благодаря статусу беженца сможет в скором времени снова работать врачом.

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Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он бежал в Германию после того, как в 2015 году на него было совершено нападение, которое в Грузии до сих пор не было расследовано в достаточной степени, никто не был задержан. Цатиева вместе с детьми приехала в Германию в июле 2017 года. К этому моменту она уже рассталась с Хангошвили, но они не развелись и продолжали общаться. Изначально семье отказали в получении политубежища в ФРГ, разрешив остаться в стране до 30 ноября.

Хангошвили был застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. Предполагаемого убийцу удалось поймать в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Позднее расследователи Bellingcat, The Insider, Dossier Center и Spiegel Online сообщили, что подозреваемый "Вадим Соколов" ездил в Берлин "под чужим именем при активной поддержке российского государства, которое создало целостную легенду фиктивной личности". В России отрицают причастность властей к преступлению.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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Ссылки в интернете

Der Spiegel: Семья Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине, получила убежище в Германии

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