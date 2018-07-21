Секс в Германии: что нельзя?

После череды разгоревшихся в ряде стран громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами и насилием, Швеция приняла закон, соответственно которому начиная с июля 2018 года в этой стране в интимный контакт можно вступать исключительно по обоюдному согласию партнеров, причем обязательно выраженному в ясной форме - вербально или каким-то другим способом. Но ошибается тот, кто думает, что действие такого закона распространяется лишь на случайных любовников. Подчиняться ему обязаны даже законные супруги.

А вот Германия ужесточила закон о сексуальных правонарушениях еще два года назад - в ходе кампании "Нет" значит "нет", развернутой в стране после печально знаменитых событий "кельнской ночи", когда в новогоднюю ночь в Кельне девушки подверглись массовым сексуальным атакам. Какие же запреты в интимной жизни граждан он предусматривает?

Что грозит за секс с несовершеннолетними

В Германии под сексуальными отношениями подразумевается не только половой акт, но и другие формы сексуальной активности - например, чувственные поцелуи, интенсивные объятия или же петтинг, когда партнеры удовлетворяют друг друга без непосредственного полового контакта. Возраст сексуального согласия в ФРГ - 14 лет.

Секс с несовершеннолетним может обернуться серьезными последствиями - особенно если старшему по возрасту партнеру уже исполнился 21 год. И доводы по поводу того, что до интима, дескать, дошло по взаимному согласию, услышаны не будут: вступление в такой сексуальный контакт расценивается как преступление, за которое можно получить до 10 лет тюрьмы. (§176 Уголовного кодекса Германии)

Запретная любовь

Три года назад в Германии много шума вызвала история, связанная с исчезновением 14-летней школьницы из Бранденбурга. Как выяснилось, она сбежала из родительского дома со своим 47-летним дядей, который ради нее оставил жену и троих детей-подростков. В результате всеевропейской поисковой операции беглецов наши на юге Франции. Шокированные родители девочки подали на "похитителя" в суд, но служители Фемиды вынесли решение в пользу любовников: их отношения получили юридическое признание. Основанием для вердикта послужило то, что племянница стала любовницей дяди добровольно. К тому же, он не являлся ее опекуном. К слову, влюбленные по сей день вместе. Они живут в Берлине и утверждают, что по-прежнему счастливы.

Вне зависимости от возраста, в Германии запрещены сексуальные отношения между опекуном (это может быть отчим, школьный учитель, психотерапевт, попечитель) и его подопечным (приемным ребенком, учеником, пациентом). Немецким законом установлена и уголовная ответственность за инцест - как между взрослыми и детьми, так и между близкими взрослыми родственниками (например, между братом и сестрой).

Того, кто сожительствует со своим родным ребенком, в Германии наказывают лишением свободы до трех лет либо денежным штрафом. Вступление в сексуальные отношения с родственниками по восходящей линии карается лишением свободы сроком до двух лет или денежным штрафом. Наказание за инцест не понесет лишь тот, кому на момент его совершения не исполнилось 18 лет. (§173 УК Германии)

Можно тебя поцеловать?

О романтике первого поцелуя немцы теперь могут забыть. Соответственно принятому два года назад закону, в случае если во время первого настоящего свидания парень неожиданно поцелует свою возлюбленную в губы, это будет приравниваться не просто к сексуальному домогательству, а к насилию. Подобный порыв чреват лишением свободы сроком от шести месяцев до 15 лет - в зависимости от степени близости и накала страстей. Так что лучше предварительно испросить согласия девушки. (§177 УК Германии)

Теперь заниматься сексом с малознакомым человеком в Германии можно только в безопасных местах - не в том смысле, что на глазах общественности, а в том, чтобы в случае чего у человека была возможность обратиться за помощью. Поэтому хорошо, если вы живете в студенческой коммуналке или с родителями. Если же у вас отдельная квартира, то лучше не предаваться там любовным утехам с первым встречным - тем более в состоянии алкогольного опьянения.

В случае если один из партнеров воспользовался ситуацией, в которой второй беззащитен, и совершил половой акт против его воли - даже если тот просто сказал "нет", не оказывая физического сопротивления, - это по немецкому закону классифицируется как изнасилование. Сексуальным преступлением считается и насильственное ощупывание, хватание, "лапание". (§177 УК Германии)

Эротика в автомобиле и на лоне природы

Как показывают результаты опросов, среди немцев найдется немало таких, кто в теплую летнюю погоду не прочь предаться эротическим фантазиям на лоне природы - на пляже, в лесу, на лужайке, а то и у себя на балконе. Немецкий закон этого не запрещает. Однако тут есть одно "но": любовники должны принять все меры предосторожности для того, чтобы другие граждане их не видели и не слышали. В противном случае им грозит не только штраф за эксгибиционизм и нарушение общественного порядка в размере до тысячи евро, но и лишение свободы сроком до одного года (§§118 и 183 УК Германии).

То же касается и любителей заниматься сексом в автомобиле. В общественных местах это строго-настрого запрещено. Тем же, кто практикует такое на уединенных безлюдных автостоянках и никому своими утехами беспокойства не доставляет, от любимого занятия не придется отказываться и впредь.

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