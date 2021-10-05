Сексуальное домогательство

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Еще не закончилась даже стодневка президентства Байдена, а американо-российские отношения, которые и так многие считали хуже некуда, ухудшулись еще больше. Накануне Байден в интервью телекомпании ABC утвердительно ответил на вопрос: считает ли он Путина убийцей. А Путин ответил американскому коллеге: "Будьте здоровы и кто обзывается, сам так называется". Как реагируют на все это в Европе?