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Сексуальное домогательство

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Сексуальное домогательство".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

The idle Tesla Factory is seen in Fremont, California on Sunday, May 10, 2020. Shelter in place orders because of coronavirus have closed the plant. In a series of tweets Saturday, Tesla CEO Elon Musk threatened to move the company's headquarters to Texas or Nevada, where shelter-in-place rules are less restrictive. Photo by Terry Schmitt/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Tesla проиграла дело по обвинению в расизме на рабочем месте 05.10.2021

Американская компания по производству электромобилей Tesla выплатит около 7 миллионов долларов бывшему лифтеру по делу о расистских оскорблениях и дискриминации на одном из ее заводов.
Politik: Die Fraktionssprecherinnen der Partei Die Gruenen im Deutschen Bundestag, von links: Heidemarie DANN, Annemarie BORGMANN, Antje VOLLMER, Erika HICKEL, Waltraud SCHOPPE und Christa NICKELS, posieren vor dem Bundesadler im Parlament, Gruppenfoto, SW-Aufnahme, 12.02.1984. | Verwendung weltweit

Сексизм в бундестаге, или Политика, у которой неженское лицо 26.08.2021

"Несгибаемые" - так называется новый документальный фильм о немецких женщинах-политиках времен так называемой Боннской республики.

Julia, Marienplatz, Muenchen, Bayern, Deutschland

Грудь Джульетты вызвала в Мюнхене спор о сексизме 19.08.2021

В баварской столице вокруг местной достопримечательности разыгрылась настоящая драма. Можно ли трогать Джульетту на удачу в любви? Правда, далеко не все отнеслись к проблеме серьезно.
Bob Dylan performs live on stage at Barclaycard Presents British Summer Time Hyde Park at Hyde Park in London. JULY 12th 2019 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY DFLx192521

Боб Дилан отверг обвинения в сексуальных домогательствах 56-летней давности 17.08.2021

80-летний американский певец назвал обвинения несправедливыми. Женщина из штата Коннектикут обвиняет Боба Дилана в том, что он ее изнасиловал, когда ей было всего лишь 12 лет.
FILE PHOTO: New York Governor Andrew Cuomo speaks during a news conference, in New York, U.S., May 10, 2021. Mary Altaffer/Pool via REUTERS/File Photo

Губернатор штата Нью-Йорк заявил об отставке 10.08.2021

Заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо об отставке сделано после обнародования результатов расследования о его возможных сексуальных домогательствах.
Photo by: zz/NDZ/STAR MAX/IPx 2021 7/26/21 New York State Governor Andrew Cuomo holds a press conference at Yankee Stadium on July 26, 2021 in The Bronx, New York City. The stadium is currently serving as a vaccination site during the worldwide coronavirus pandemic. The governor announced the allocation of $15 million from the New York State budget to promote vaccinations in communities across the state that were hardest-hit by the COVID-19 pandemic. (NYC)

Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк уйти в отставку 04.08.2021

Прокурорское расследование подтвердило, что Эндрю Куомо допускал неподобающие вольности в отношении женщин. Губернатору грозит импичмент и отдельное уголовное расследование.
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Халида Ажигулова о правах женщин в Казахстане: "Это круговорот насилия" 23.07.2021

В Казахстане крайне остро стоит проблема прав женщин. В прошлом году, в разгар пандемии коронавируса, в стране резко выросло число случаев бытового насилия, рассказала DW известная правозащитница.
Ein Bundeswehrsoldat steht am 07.02.2017 in Rukla in Litauen zusammen mit Soldaten des multinationalen Gefechtsverbandes mit einer Nato-Fahne für Bundesverteidigungsministerin von der Leyen (CDU) und die Präsidentin von Litauen, Grybauskaite bereit. Die Bundeswehr führt in Litauen ein Nato-Bataillon zur Abschreckung Russlands. Litauen fühlt sich wie die beiden anderen baltischen Staaten und Polen durch den mächtigen Nachbarn Russland bedroht. Foto: Kay Nietfeld/dpa ++

Скандальная вечеринка: Германия отзывает 4 солдат из Литвы 15.06.2021

Сексуальные домогательства и распевание антисемитских песен - в этом обвиняют солдат бундесвера из контингента НАТО в Литве.

Увольнение за поддержку Навального: ответ бывших сотрудников московского метро. Европа в фокусе 28.05.2021

Также в программе: в Турции из-за пандемии коронавируса дети почти два года не ходили в школу, как вернуть обоняние после ковида, в Великобритании студентки протестуют против сексуальных домогательств, куда отдать неиспорченные продукты, которые невозможно продать.
WASHINGTON, DC - OCTOBER 23: U.S. Rep. Matt Gaetz (R-FL) listens during a press conference at the U.S. October 23, 2019 in Washington, DC. Rep. Gaetz held the press conference to call for transparency in the impeachment inquiry. Alex Wong/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

В Конгрессе США расследуют обвинения в сексуальных преступлениях бывшего соратника Трампа 10.04.2021

Комитет Палаты представителей по этике проверит обвинения в адрес Мэтта Гетца, поддерживавшего президента Трампа. Конгрессмена подозревают в связи с несовершеннолетней.

Что на самом деле происходит с вакцинами в Евросоюзе. DW Новости (26.03.2021) 26.03.2021

На старте массовой вакцинации ЕС столкнулся с огромными проблемами. Главная из них - нехватка вакцин. На этом фоне ЕС хочет запретить экспорт дефицитных препаратов.
Die Plastik „Der Eichelbischof“ des Künstlers Jacques Tilly steht vor dem Dom in Köln. Verschiedene Initiativen, die sich mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester in der katholischen Kirche befassen, haben sich anlässlich der digitalen Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu einer Protestveranstaltung vor dem Dom zusammengefunden. +++ dpa-Bildfunk +++

Сексуальное насилие в католической церкви ФРГ: что установило расследование 22.03.2021

Отчет адвокатов о сокрытии случаев сексуального насилия со стороны священников в архиепископии Кельна вновь привлек внимание к этой проблеме. Как отреагируют в остальных католических епархиях Германии?

Байден назвал Путина убийцей, что пожелал в ответ Путин Байдену и как реагирует Запад. DW Новости 18.03.2021

Еще не закончилась даже стодневка президентства Байдена, а американо-российские отношения, которые и так многие считали хуже некуда, ухудшулись еще больше. Накануне Байден в интервью телекомпании ABC утвердительно ответил на вопрос: считает ли он Путина убийцей. А Путин ответил американскому коллеге: "Будьте здоровы и кто обзывается, сам так называется". Как реагируют на все это в Европе?
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 14.03.21 *** People hold placards and shout during a protest at Parliament Square, following the kidnap and murder of Sarah Everard, in London, Britain March 14, 2021. REUTERS/Henry Nicholls TPX IMAGES OF THE DAY

После убийства Сары Эверард: насколько безопасны улицы городов для женщин? 18.03.2021

Убийство Сары Эверард в Лондоне всколыхнуло не только Великобританию. Женщины во многих странах заговорили о том, что не чувствуют себя в безопасности на улицах. Что должно измениться в обществе?
Logo des Online-Versandhändlers Amazon auf der dmexco 2018 Fachmesse für Marketing und Werbung auf der Koelnmesse. Köln, 13.09.2018 | Verwendung weltweit

Темнокожая сотрудница Amazon обвинила концерн в расизме 02.03.2021

Интересы главы отдела по развитию бизнеса Amazon Web Services представляет адвокат Дуглас Вигдор, который защищал жертв сексуального насилия со стороны Харви Вайнштейна.
ARCHIV - 13.07.2020, USA, New York: Andrew Cuomo, Gouverneur von New York, gibt eine Pressekonferenz. Nach der beispiellosen Hacker-Attacke auf den Kurznachrichtendienst Twitter hat der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo Sorge über die digitale Sicherheit bei den anstehenden US-Präsidentschaftswahlen geäußert. (zu dpa «New Yorks Gouverneur: Sorgen wegen Hacker-Attacke vor US-Wahl») Foto: Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Губернатор штата Нью-Йорк дважды за неделю обвинен в домогательствах 28.02.2021

Шарлотта Беннетт сообщила о вопросах губернатора Нью-Йорка о ее интимной жизни и жалобах на одиночество. А Линдси Бойлан - о поцелуе без разрешения. Эндрю Куомо отверг обвинения экс-сотрудниц в домогательствах.
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