Секспросвет: кто рассказывает немецким подросткам о презервативах

"С сыном мы впервые заговорили о контрацепции, когда у него появилась первая девушка. Ему было на тот момент 15 лет, - рассказывает Аннетта (Annette), мать двоих детей. - У дочери пока парня нет, но мы уже, конечно, говорили с ней на эту тему". Кто первый поднял этот вопрос? "Сын и не собирался заводить разговор, это была исключительно наша инициатива", - вспоминает она. Эту непростую и, как говорит Аннетта, "неприятную" обязанность она взяла на себя, хотя, по статистике, мальчики чаще говорят о сексе с папами.

О сексуальной жизни подростков немецкой статистике известно все (или практически все). Дело в том, что уже с 1980 года Федеральное ведомство просвещения в области здравоохранения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) публикует подробный доклад о том, кто просвещает немецких подростков в вопросах секса, когда они вступают в первую половую связь, используют ли средства контрацепции и, если да, то какие. Последний такой доклад, восьмой по счету, доступен за 2015 год. Мы не будем перегружать текст цифрами, которые за последние три года, возможно, несколько устарели, а обозначим лишь тенденции, о которых пишут эксперты.

Источники информации: семья, друзья, интернет

До 2005 года главным источником информации о средствах предохранения в Германии была семья: дети получали всю необходимую информацию в основном от своих родителей. А вот с 2005 года обозначилась и до сих пор сохраняется другая тенденция: родители перестали быть главным источником информации в вопросах сексуального просвещения. Теперь чуть больше 60 процентов девочек получают информацию от родителей, и только половина мальчиков узнают о средствах предохранения от папы и мамы. Как отмечают в Федеральном ведомстве просвещения в области здравоохранения, когда девочки впервые приходят к гинекологу, они уже располагают информацией о контрацепции. "Безусловно, подростки в первую очередь ищут информацию в интернете, обращаются за советом к друзьям, но не к родителям", - подтверждает вывод ученых наша собеседница Анетта. Среди ее знакомых родители пытаются говорить на сложные темы, но разговор не всегда получается продуктивным.

А вот насколько хорошо проинформированы дети, зависит от семьи и от интереса самого ребенка, отмечает Ариана Кунштайн (Ariane Kunstein), врач-гинеколог из Мюнхена. "Девочки, которые приходят ко мне, уже хорошо подготовлены, - рассказывает врач, - от меня они ждут помощи в упорядочивании той информации, которая им доступна. Это не работа "с нуля". Вместе мы решаем, какой способ предохранения им больше подходит". По мнению мюнхенского врача, современные подростки неплохо проинформированы о контрацепции.

Подростки не торопятся обращаться за советом к родителям

Дочь нашей собеседницы Аннетты как раз на днях была в первый раз на консультации у гинеколога. Мать сопровождала дочь, но во время самого разговора оставила ее наедине с врачом. Когда придет время для разговора с дочерью, Аннетта собирается сказать ей то же самое, что и сыну. "Надо обязательно предохраняться обоим партнерам", - считает мать. "Я знаю, что школа очень много делает для просвещения подростков, - рассказывает Аннетта. - С родителями дети не хотят обсуждать интимные вопросы в деталях. Они скорее пойдут к друзьям".

Надо отметить, что в Германии уроки полового просвещения начинаются уже в начальной школе. О контрацепции подросткам рассказывают в старших классах. Чем старше, тем более раскованно подростки говорят с врачом. "С 15-летнй девочкой, конечно, говорить на эту тему сложнее, - признается врач-гинеколог. - Мне нужно располагать гораздо большим объемом информации. Какая ситуация в семье, сколько лет ее партнеру? Возможно, надо будет подключить родителей". В день мюнхенский врач принимает от одного до двух подростков. На год, как правило, приходится один сложный случай, когда не обходится без вмешательства родителей.

Что хотят знать немецкие подростки о контрацепции

Что же интересует немецких подростков? Врач Ариана Кунштайн с сожалением отмечает, что на первом месте ими руководит страх перед нежелательной беременностью. "Инфекционные заболевания, передающиеся половым путем, уходят на второй план, - говорит врач. - Я не устаю повторять молоденьким девочкам, чтобы они использовали презерватив даже тогда, когда партнер говорит, что ему можно доверять. Доверие - хорошо, контроль - еще лучше".

"Действительно, - признается мать двоих детей Аннетта, - больше всего я боюсь нежелательной беременности. Я постоянно думаю, что в юном возрасте это - худший сценарий для всех сторон".

Итак, подводя некие итоги накануне Всемирного дня контрацепции, который отмечается 26 сентября, можно сказать, что Германия в секспросвете преуспела. Главным средством предохранения для молодых людей остается презерватив. Три четверти 14-25-летних людей использует его при первом половом контакте. Около половины - противозачаточные таблетки. Многие подростки в целях безопасности прибегают одновременно к обоим средствам.

При первом половом контакте другие средства предохранения практически не используется, однако, как отмечает врач-гинеколог из Мюнхена, в целом девушки изначально рассматривают в качестве варианта не только противозачаточные таблетки, но и другие средства, например - гормональные спирали. "10-15 назад лет все хотели таблетку, сегодня они смотрят на этот вопрос шире, - говорит Ариана Кунштайн. - Девушки хотят предохраняться как можно более естественным способом".

"Начитавшись статей в интернете, девушки приходят очень хорошо подготовленными, но им все равно нужна помощь, чтобы систематизировать полученные знания и отделить коммерческую информацию от действительно полезной", - уверена врач-гинеколог. Чаще всего молодые пациентки приходят с твердым убеждением в том, что противозачаточные таблетки - это вред. Это общее распространенное мнение, которое они находят в интернете. Задача врача - рассказать о преимуществах и недостатках, рисках и возможных побочных действиях.

Многие подростки ищут ответы на свои вопросы в интернете. Однако специалисты предостерегают от недостоверной информации. "Порог чувствительности в интернете сильно снизился. Сегодня многие делятся информацией и считают необходимым рассказать о своем опыте или каких-то новых сексуальных техниках", - предостерегает мюнхенский специалист.

Почему не все подростки предохраняются?

Несмотря на просвещение, которое ведется на всех уровнях, не все подростки в Германии предохраняются. Однако тех, кто не предохраняется, становится с каждым годом все меньше. Если в 1980 году каждая пятая девочка признавалась в том, что первый половой контакт был без предохранения, то в 2014 году таких осталось шесть процентов. Среди мальчиков - восемь процентов. Многие подростки честно признаются в том, что "первый раз" случился так неожиданно, что они просто забыли или не успели воспользоваться презервативом.

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