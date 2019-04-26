Секреты стиля: пять модных заблуждений

Есть взгляды, которые трудно искоренить. Мода - не исключение. Здесь, как и в других отраслях, передается опыт, который был актуален совсем в другую эпоху, и никто не ставит его под сомнение.

Это напоминает правило хорошего тона "Так не делают" и неписаный закон офисных будней "Мы так всегда делали". Свежий взгляд на вещи идет на пользу не только работе, но и стилю.

В 1990-е годы, когда злопыхатели смирились с таким модным явлением 80-х, как деловой костюм в сочетании с белыми спортивными носками, в Германии на смену пришло другое новшество: полагалось, что полоски на галстуке, направленные наискосок снизу-вверх, придают образу динамичность. Все остальное деловое сообщество за пределами Германии и не догадывалось о таком предназначении галстука и носило этот аксессуар с противоположным рисунком.

Катарина Штарлай

Прошло еще одно десятилетие, и представители немецкого бизнеса надели красные галстуки, полагаясь на силу красного цвета и забыв о том, что мода имеет еще и индивидуальный характер.

Не надо бояться ставить под сомнение максимы и проверять их на соответствие нынешнему времени. Ведь, как говорят немцы, "Es kommt darauf an" - "Все зависит от…". Вот несколько распространенных мифов, которые устарели и имеют смысл только при определенных обстоятельствах.

Миф 1: Помятый костюм надо развесить в ванной

Этот совет пришел к нам из далекого прошлого, когда для изготовления деловых костюмов использовались исключительно натуральная шерсть. Шерсть отлично поглощает влагу. Мятой ткани из шерсти это идет на пользу. Однако прогресс не оставил в стороне и технологии производства в текстильной промышленности. Во времена синтетических волокон этот совет превращается в небылицу. Не надейтесь, костюм не отвисится.

Миф 2: Черный цвет стройнит

Все зависит от того, идет ли вам черный цвет в принципе. Если вы не входите в эту категорию, то черный цвет будет только смещать акценты - с лица на все имеющиеся недостатки фигуры.

Верно то, что темные цвета и сочетание разных оттенков одного цвета - тон в тон - удлиняют силуэт, что делает фигуру стройнее.

Запомните: хорошо подобранная одежда приковывает взгляд к лицу.

Миф 3: Откажитесь от вещей, которые вы не носили больше года

Это, пожалуй, самое устойчивое заблуждение. Главное ведь - причина, по которой вы не носите эту вещь. Может, вам просто не с чем было ее комбинировать.

Другое дело, когда вещь устарела и больше не соответствует новой эпохе. Однако стоит помнить о том, что покупать вещи на один сезон - точно не модно. Современные модники задумываются о будущем и не забывают об экологических аспектах моды.

Миф 4: Полиэстер = потливость

Когда в 60-е годы прошлого века нейлон пришел в моду как альтернатива шелку, возможно, это высказывание было актуально. В наше время не нужно бояться полиэстера и других синтетических тканей. Большая часть спортивной одежды изготавливается сегодня из специально разработанных синтетических волокон. Они быстро высыхают и не впитывают запахи. Распространится ли неприятный запах под одеждой, пропитается ли бретелька от нижнего белья? Свежий пот не имеет запаха, если, конечно, человек не ел накануне чеснок и другие приправы.

Если человек быстро потеет, конечно, он скорее почувствует повышение температуры в синтетических тканях. Особенно под воздействием солнечных лучей или софитов.

Миф 5: Высокие каблуки - верх элегантности

Это верно в отношении женщины, которая комфортно и уверенно чувствует себя на каблуках. Однако стоит выглянуть на улицу, и сразу станет понятно, что многим дамам приходится сильно напрягаться, передвигаясь на каблуках.

Элегантность предполагает, что человек не задумается о том, как он двигается. Эту легкость каждый может достигнуть, найдя идеальный баланс между высотой и толщиной каблука.

Катарина Штарлай (Katharina Starlay) - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде. Ее путеводитель по вопросам моды "Секреты стиля" ("Stilgeheimnisse") стал уже настольной книгой для многих в Германии. Она является членом Немецкого совета по этикету (Deutscher Knigge-Rat) и ведет своюколонку Starlay-Express в журнале Manager Magazin, где эта статья была опубликована на немецком языке.

Смотрите также:

В каких продуктах есть микропластик Пластмасса загрязняет не только моря и океаны - практически невидимые микрочастицы пластика мы ежедневно употребляем вместе с водой. Исследовав более 150 проб питьевой воды, взятых на пяти континентах, в 83% этих образцов американские ученые обнаружили микропластик.

В каких продуктах есть микропластик Микропластиком называют пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров. Он образуется, например, при езде на машине, при стирке белья или в процессе распада пластиковых отходов. Микропластик используют и в виде компонента при изготовлении различных продуктов. Вот несколько примеров...

В каких продуктах есть микропластик Пластиковые крупинки синего цвета многие производители добавляют в зубную пасту. Зачем? Такие микрошарики помогают чистить зубы более эффективно, утверждают специалисты. Затем микрочастицы пластика вместе с другими отходами оказываются в море, легко "просачиваясь" через очистительные фильтры.

В каких продуктах есть микропластик Микроскопические гранулы пластмассы добавляются в шампунь, гель для душа, пилинг, крем для лица или лак для волос. Об этом потребители зачастую даже и не догадываются. Вред для экологии огромный. Великобритания уже отказалась от таких продуктов. В Швеции запрет вступит в силу в июле. Экологи в Германии активно требуют того же.

В каких продуктах есть микропластик Наибольшее количество микропластика попадает в окружающую среду из синтетических тканей. В около 60% одежды содержатся искусственные волокна. А количество вещей из дешевой синтетики неуклонно растет. Микрочастицы полимеров вымываются при стирке. Таким образом, согласно проведенному в ЕС исследованию, ежегодно около 30 тысяч тонн микропластика попадает в воду.

В каких продуктах есть микропластик Изнашиваясь, пластмасса распадается на мельчайшие частицы, то есть на микропластик. Львиную долю таких отходов, попадающих в море, образуют синтетическая одежда, автошины, городская пыль и дорожная разметка. Высвобождающий токсины микропластик оказывается в желудках обитателей морей, в том числе рыбы и морепродуктов, а затем и в наших тарелках.

В каких продуктах есть микропластик Окончательный распад пластмассы длится очень долго, предполагают ученые. Полиэтиленовому пакету, например, на это потребуется не менее 20-30 лет, а пластиковой бутылке - 450 лет! Каждый житель планеты использует в среднем около 60 килограммов пластмассы в год, европейцы и американцы даже более ста. Почти два процента выпускаемой в мире пластмассы попадает в мировой океан.

В каких продуктах есть микропластик Пластиковой экспансии подвержены все - и люди и животные. И никто пока не знает, чем это может обернуться для человечества. Животные, принимая микропластик за планктон, гибнут от голода. Какой вред он наносит здоровью человека, ученые еще не выяснили. Ясно лишь одно: микропластик попадает в желудки уже регулярно.

В каких продуктах есть микропластик Пластмасса - материал дешевый, в изготовлении прост, в быту находит широкое применение. А пока политики рассуждают, как сократить производство пластмассы, экологи призывают каждого пересмотреть собственное отношение к использованию пластиковых сумок, одноразовой посуды или косметики. И начать действовать прямо сейчас. Автор: Инга Ваннер, Геро Рютер



______________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"