 Секреты стиля: пять модных заблуждений | Учеба и работа в Германии | DW | 08.05.2019

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Учеба и карьера

Секреты стиля: пять модных заблуждений

Женщина, которая не носит каблуки, не может быть элегантной. Черный стройнит. Вещи, которые пролежали год, можно выбросить. Это так? Стилист из Германии Катарина Штарлай развеивает мифы.

В моде - много заблуждений. Немецкий модельер их развеивает

Есть взгляды, которые трудно искоренить. Мода - не исключение. Здесь, как и в других отраслях, передается опыт, который был актуален совсем в другую эпоху, и никто не ставит его под сомнение.

Это напоминает правило хорошего тона "Так не делают" и неписаный закон офисных будней "Мы так всегда делали". Свежий взгляд на вещи идет на пользу не только работе, но и стилю.

В 1990-е годы, когда злопыхатели смирились с таким модным явлением 80-х, как деловой костюм в сочетании с белыми спортивными носками, в Германии на смену пришло другое новшество: полагалось, что полоски на галстуке, направленные наискосок снизу-вверх, придают образу динамичность. Все остальное деловое сообщество за пределами Германии и не догадывалось о таком предназначении галстука и носило этот аксессуар с противоположным рисунком.

Катарина Штарлай

Катарина Штарлай

Прошло еще одно десятилетие, и представители немецкого бизнеса надели красные галстуки, полагаясь на силу красного цвета и забыв о том, что мода имеет еще и индивидуальный характер.

Не надо бояться ставить под сомнение максимы и проверять их на соответствие нынешнему времени. Ведь, как говорят немцы, "Es kommt darauf an" - "Все зависит от…". Вот несколько распространенных мифов, которые устарели и имеют смысл только при определенных обстоятельствах.

Миф 1: Помятый костюм надо развесить в ванной

Этот совет пришел к нам из далекого прошлого, когда для изготовления деловых костюмов использовались исключительно натуральная шерсть. Шерсть отлично поглощает влагу. Мятой ткани из шерсти это идет на пользу. Однако прогресс не оставил в стороне и технологии производства в текстильной промышленности. Во времена синтетических волокон этот совет превращается в небылицу. Не надейтесь, костюм не отвисится.

Миф 2: Черный цвет стройнит

Все зависит от того, идет ли вам черный цвет в принципе. Если вы не входите в эту категорию, то черный цвет будет только смещать акценты - с лица на все имеющиеся недостатки фигуры.

Верно то, что темные цвета и сочетание разных оттенков одного цвета - тон в тон - удлиняют силуэт, что делает фигуру стройнее.

Запомните: хорошо подобранная одежда приковывает взгляд к лицу.

Миф 3: Откажитесь от вещей, которые вы не носили больше года      

Это, пожалуй, самое устойчивое заблуждение. Главное ведь - причина, по которой вы не носите эту вещь. Может, вам просто не с чем было ее комбинировать.

Контекст

Черный цвет - дороги нет, уверена Катарина Штарлай, стилист и модельер из Германии. Почему в некоторых ситуациях он может только навредить?

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Другое дело, когда вещь устарела и больше не соответствует новой эпохе. Однако стоит помнить о том, что покупать вещи на один сезон - точно не модно. Современные модники задумываются о будущем и не забывают об экологических аспектах моды.

Миф 4: Полиэстер = потливость

Когда в 60-е годы прошлого века нейлон пришел в моду как альтернатива шелку, возможно, это высказывание было актуально. В наше время не нужно бояться полиэстера и других синтетических тканей. Большая часть спортивной одежды изготавливается сегодня из специально разработанных синтетических волокон. Они быстро высыхают и не впитывают запахи. Распространится ли неприятный запах под одеждой, пропитается ли бретелька от нижнего белья? Свежий пот не имеет запаха, если, конечно, человек не ел накануне чеснок и другие приправы.

Если человек быстро потеет, конечно, он скорее почувствует повышение температуры в синтетических тканях. Особенно под воздействием солнечных лучей или софитов.

Миф 5: Высокие каблуки - верх элегантности

Это верно в отношении женщины, которая комфортно и уверенно чувствует себя на каблуках. Однако стоит выглянуть на улицу, и сразу станет понятно, что многим дамам приходится сильно напрягаться, передвигаясь на каблуках.

Элегантность предполагает, что человек не задумается о том, как он двигается. Эту легкость каждый может достигнуть, найдя идеальный баланс между высотой и толщиной каблука.

Катарина Штарлай (Katharina Starlay) - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде. Ее путеводитель по вопросам моды "Секреты стиля" ("Stilgeheimnisse") стал уже настольной книгой для многих в Германии.  Она является членом Немецкого совета по этикету (Deutscher Knigge-Rat) и ведет своюколонку Starlay-Express в журнале Manager Magazin, где эта статья была опубликована на немецком языке.

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    Автор: Инга Ваннер, Геро Рютер


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Контекст

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