 ″Северный поток - 2″ по-прежнему вызывает разногласия между Берлином и Киевом | Новости из Германии о Германии | DW | 20.12.2019

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Германия

"Северный поток - 2" по-прежнему вызывает разногласия между Берлином и Киевом

На переговорах в Берлине глава МИД Украины критиковал газопроводный проект, а его немецкий коллега - экстерриториальные санкции США против фирм, участвующих в его реализации.

Хайко Мас и Вадим Пристайко в Берлине 20 декабря

На пресс-конференции Хайко Маса (справа) и Вадима Пристайко в Берлине 20 декабря

Ситуация в Донбассе, договоренность между Москвой и Киевом по дальнейшему транзиту российского газа в страны ЕС через Украину и санкции США против строящегося газопровода "Северный поток - 2" были главными темами на переговорах министров иностранных дел Германии и Украины 20 декабря в Берлине.

Шестая военная зима в Донбассе

На итоговой пресс-конференции Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) назвал "успехом" уже сам факт проведения после трехлетнего перерыва саммита в "нормандском формате". Достигнутые в Париже договоренности он считает итогом в первую очередь, как выразился Мас, "мужественных действий Украины".

Саммит в нормандском формате в Париже

Саммит в "нормандском формате" в Париже

Особенно важными он считает две вещи: во-первых, искреннюю волю всех сторон, в том числе и России, соблюдать достигнутые договоренности, а, во-вторых, их стремление найти решения еще открытых вопросов. Министр имел в виду в первую очередь проблему будущего статуса территорий на востоке Украины, не находящихся под контролем Киева, а также реализации "формулы Штайнмайера".

На востоке Украины началась уже шестая военная зима, заявил Мас и добавил, что "мы хотим сделать все, чтобы эта зима оказалась для людей там последней военной".

Договоренность по транзиту газа и украинская ГТС

Оба министра положительно оценили достигнутую накануне в Берлине на трехсторонних переговорах - Москва, Киев, ЕС - принципиальную договоренность о дальнейшем транзите российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему. Вадим Пристайко при этом поблагодарил Германию, которая наряду с Еврокомиссией посредничала на газовых переговорах между Россией и Украиной. "Мы очень довольны и благодарны немецкой стороне", - заявил он.

Контекст

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Что же касается газопровода "Северный поток - 2", то отношение к этому проекту, а также экстерриториальным американским санкциям против фирм, участвующих в его реализации, в Берлине и Киеве разное.

"Мы считаем, что украинская газотранспортная система способна обеспечить поставки газа потребителям в Европейском Союзе, - заявил Пристайко. Причем, добавил он, в объемах, в три раза превышающих мощности газопровода "Северный поток - 2", который, по словам министра, "проект, скорее, политический, чем экономический".

Эффективность санкций США зависит от их сроков

В Берлине с такой оценкой не согласны. Здесь проект считают коммерческим, хотя и имеющим политическую составляющую. "Мы, разумеется, обсуждали тему "Северного потока - 2" и американских санкций, - сказал Хайко Мас, обращаясь к журналистам. - И вас, конечно, не удивит наличие разногласий между нами в оценке этого вопроса".

МИД ФРГ осуждает экстерриториальные санкции США, но понимает, что противодействовать им не сможет. "У меня нет иллюзий на тот счет, что мы еще сможем какими-либо формальными правовыми мерами предотвратить эти санкции, - сказал Мас, отвечая на вопросы журналистов. - В конечном же счете все будет зависеть от того, как эти санкции будут введены на практике и в какие сроки".

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    Автор: Андрей Гурков


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