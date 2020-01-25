 Сделают ли в Германии луноход для России? | Германия | DW | 30.01.2020

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Германия

Сделают ли в Германии луноход для России?

Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR) ведет переговоры о возможном участии в экспедиции "Луна-28" с целью доставки на Землю лунного грунта. Подробности - у DW.

Zwei Hunde blicken auf Mond (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

Специалисты Немецкого центра аэрокосмических исследований (DLR) ведут переговоры с российскими коллегами о возможном сотрудничестве в рамках двух новых научных проектов, в том числе в рамках лунной экспедиции "Луна-28", сообщил 30 января в Берлине в эксклюзивном интервью DW руководитель отдела исследований космоса и космических технологий центра Роберт Аксман (Robert Axmann).

Немецко-российское сотрудничество в освоении космоса

Во-первых, речь идет о возможной кооперации в области солнечно-земной физики c недавно открытым специализированным институтом DLR в городе Нойштрелиц (земля Мекленбург - Передняя Померания) - обсуждается отправка одного или нескольких малых спутников формата Cubesat в рамках проекта по исследованию ионосферной плазмы.

На ежегодной пресс-конференции DLR сотрудник центра делает презентацию, 30 января

На ежегодной пресс-конференции DLR, 30 января

Во-вторых, немецкие ученые ведут переговоры об участии в миссии "Луна-28", цель которой - доставка на Землю образцов лунного грунта. По словам представителя DLR, рассматривается возможность предоставления луноходов, которые бы взяли пробы грунта в районе южного полюса Луны. Конкретных решений, отметил Роберт Аксманн, по обеим темам не принято.

Делегация DLR в начале февраля посетит Москву и проведет переговоры с российскими партнерами в рамках ежегодных "зимних встреч", которые организует немецкое научное Объединение имени Гельмгольца.

Российско-германский космический проект по управлению роботами

В качестве примера удачного сотрудничества в сфере космических технологий в DLR приводят эксперимент "Контур" по дистанционному управлению роботами, в том числе и с борта МКС. С помощью специального джойстика космонавты могут ощущать движения робота и его контакты с окружающей средой - например, если робот при заборе инопланетного грунта столкнется с препятствием, управляющий им космонавт почувствует это.

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Цель проекта - максимально улучшить управляемость роботами с орбиты и тем самым снизить риск для космонавтов. В рамках экспериментов, среди прочего, ставилась задача научиться закручивать гайки на Земле, управляя рукой робота из космоса.

Аппаратуру для эксперимента разрабатывали специалисты Института робототехники DLR и специалисты ЦНИИ робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге.

"Россия была и остается важным партнером в сфере исследований космоса, - подчеркнул Аксманн. - Это страна, которая в силу своей истории внесла решающий вклад в освоение космоса и обладает уникальными технологиями, которых нет в Европе. Например, в области ракет-носителей, а также радиоизотопных источников энергии, которые можно использовать для планетоходов". Об ограничениях для российских ученых на встречи с иностранными коллегами в DLR ничего не знают, добавил Аксманн.

Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR) считается одним из ведущих научно-исследовательских учреждений Европы. Его годовой бюджет, как было сказано на ежегодной пресс-конференции DLR, составляет порядка 4 миллиардов евро, а общее количество сотрудников - около 9000. Центр в общей сложности объединяет 49 научных институтов.

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