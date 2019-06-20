Священный Синод ПЦУ лишил Филарета права руководить Киевской епархией

Священный Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил бывшего главу Украинской православной церкви Киевского партриархата (УПЦ КП) Филарета права руководить Киевской епархией. При этом с учетом "особых заслуг в прошлом" Священный Синод оставил почетного патриарха в составе епископата ПЦУ, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПЦУ в понедельник, 24 июня.

Священный Синод указал, что "единолично созванное и проведенное" Филаретом 20 июня собрание приглашенных им лиц "не имело никаких полномочий на принятие решений".

Ранее 90-летний Филарет заявил, что не признаёт томос об автокефалии ПЦУ и заявил о намерении восстановить Киевский патриархат. "Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали его содержания", - пояснил Филарет в начале июня. Одним из доказательств зависимости ПЦУ от Вселенского патриархата Филарет назвал назначение викарным епископом ее предстоятеля митрополита Епифания выходца из Греции. 20 июня так называемый "поместный собор" УПЦ КП во главе с Филаретом отменил решение архиерейского собора той же церкви о самороспуске.

Автокефалия ПЦУ

15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой ПЦУ и избрал митрополита Епифания ее предстоятелем. Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию. 30 мая 2019 года Епифаний признал недействительным все документы УПЦ КП, выданные после 30 января. Варфоломей заявил, что не признаёт УПЦ КП.

В Украине также действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая не признала решение объединительного поместного собора и считает сам собор неканоническим. В конце января министерство культуры обязало целый ряд религиозных объединений, включая УПЦ МП, в течение трех месяцев изменить устав, указав в своем названии принадлежность к религиозным организациям в России, и зарегистрироваться.

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