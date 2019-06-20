 Священный Синод ПЦУ лишил Филарета права руководить Киевской епархией | Новости из Германии об Украине | DW | 24.06.2019

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Украина

Священный Синод ПЦУ лишил Филарета права руководить Киевской епархией

После объявления почетным патриархом Филаретом о восстановлении Киевского патриархата новая украинская церковь приняла в его отношении штрафные меры.

Почетный патриарх Филарет

Филарет

Священный Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил бывшего главу Украинской православной церкви Киевского партриархата (УПЦ КП) Филарета права руководить Киевской епархией. При этом с учетом "особых заслуг в прошлом" Священный Синод оставил почетного патриарха в составе епископата ПЦУ, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПЦУ в понедельник, 24 июня.

Священный Синод указал, что "единолично созванное и проведенное" Филаретом 20 июня собрание приглашенных им лиц "не имело никаких полномочий на принятие решений".

Ранее 90-летний Филарет заявил, что не признаёт томос об автокефалии ПЦУ и заявил о намерении восстановить Киевский патриархат. "Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали его содержания", - пояснил Филарет в начале июня. Одним из доказательств зависимости ПЦУ от Вселенского патриархата Филарет назвал назначение викарным епископом ее предстоятеля митрополита Епифания выходца из Греции. 20 июня так называемый "поместный собор" УПЦ КП во главе с Филаретом отменил решение архиерейского собора той же церкви о самороспуске.

Автокефалия ПЦУ

Контекст

Возродить Киевский патриархат, который будет существовать отдельно от Православной церкви Украины, решил так называемый "собор" Филарета. На него пришли лишь два архиерея из сорока. Подробнее - в репортаже DW. (20.06.2019)

После объединительного собора у созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) появился устав и предстоятель. Но развивать новую церковь придется практически с нуля, указывают эксперты. (18.12.2018)

15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой ПЦУ и избрал митрополита Епифания ее предстоятелем. Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию. 30 мая 2019 года Епифаний признал недействительным все документы УПЦ КП, выданные после 30 января. Варфоломей заявил, что не признаёт УПЦ КП.

В Украине также действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая не признала решение объединительного поместного собора и считает сам собор неканоническим. В конце января министерство культуры обязало целый ряд религиозных объединений, включая УПЦ МП, в течение трех месяцев изменить устав, указав в своем названии принадлежность к религиозным организациям в России, и зарегистрироваться.

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    Автор: Григорий Аросев


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