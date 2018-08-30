 СБУ заявляет о 300 пропавших без вести в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 30.08.2018

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Украина

СБУ заявляет о 300 пропавших без вести в Донбассе

Вице-спикер Рады заявила, что позиция Москвы мешает созданию механизма по поиску пропавших без вести. МКК сообщает о более чем тысяче неопознанных погибших в Донбассе.

Солдаты украинской армии в Донбассе (январь 2018 г.)

Солдаты украинской армии в Донбассе (январь 2018 г.)

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что на территории Донбасса пропавшими без вести считаются 294 человека. Об этом в четверг, 30 августа, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая также представляет Украину в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

Контекст

На встрече министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины в Берлине 11 июня речь впервые пойдет о предполагаемой миротворческой миссии ООН для востока Украины. (08.06.2018)

Донецкий журналист Станислав Асеев, печатавшийся в ряде украинских СМИ под псевдонимом, с июня находится за решеткой в "ДНР". DW о том, что известно о случившемся. (19.07.2017)

Геращенко уточнила, что среди пропавших без вести "много гражданских". По ее словам, Международый Красный Крест (МКК) сообщает о более чем тысяче неопознанных погибших в Донбассе. Геращенко заявила, что позиция Москвы и представителей районов Луганской и Донецкой областей, находящихся не под контролем Киева, не позволяет создать эффективный механизм поиска пропавших без вести, в котором принимали бы участие все стороны, включая МКК.

Ранее Контактная группа согласовала очередное перемирие в Донбассе, которое получило название "школьное", так как вступило в силу в ночь на среду, 29 августа, перед началом учебного года. Боевые действия между правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами должны быть остановлены вдоль всей линии разграничения.

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