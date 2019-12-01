Саудовская Аравия намерена бороться за женщин и климат на посту главы G20

Саудовская Аравия намерена бороться за женщин, защиту климата и технический прогресс на посту председателя G20. Об этом сказано в официальном заявлении Эр-Рияда, опубликованном в воскресенье, 1 декабря.

"Председательство страны должно создать условия, в которых все люди - прежде всего женщины и молодежь - смогут жить, трудиться и достичь успеха", - отмечается в сообщении. Эр-Рияд также намерен продвигать меры по защите климата, чтобы гарантировать доступ людей к воде и питанию, отстаивать инновации и технический прогресс. Страна вступила возглавила "Группу двадцати" 1 декабря.

Ограничения прав женщин в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия является страной, где права женщин ограничены наиболее сильно во всем мире, отмечает dpa. Так, женщинам предписаны строгие правила в одежде, им по-прежнему требуется согласие мужа во многих сферах жизни, а защитницы прав женщин нередко оказываются в тюрьме.

Заявление Эр-Рияда и председательство страны G20 также подвергли резкой критике "Репортеры без границ". Там напомнили об убийстве и расчленении журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле и недавних массовых арестах сотрудников СМИ. По мнению организации, заявления страны и председательство в G20 являются "циничным пиаром".

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