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Доподлинно не известно, был крокодил знаком с Гитлером или нет. Чучело знаменитого аллигатора Сатурна выставлено теперь в Дарвиновском музее.
В день зимнего солнцестояния, 21 декабря 2020 года, планеты-гиганты Юпитер и Сатурн так близко подойдут друг к другу, что будут выглядеть, как одна - по крайней мере, с Земли.
Аллигатор по кличке Сатурн сбежал из Берлинского зоопарка в 1943 году во время бомбардировки. После войны его нашли британцы и передали СССР.
Конструктор одного из предприятий разработчиков сначала пообещал наказать тех, кто выложил предположительно секретные данные о спутниках в интернете, затем заявил, что оговорился.
Космическая миссия зонда "Кассини" вошла в историю. Он прислал на Землю уникальные данные о Сатурне и его спутниках. 15 сентября он отправил последний сигнал и сгорел в атмосфере планеты.
В средней школе имени Юрия Гагарина в немецком Фюрстенвальде отметили 50-ю годовщину первого полета человека в космос спонсорским забегом и банкетом. Правда, многие ученики думают, что Гагарин летал на Луну и был немцем.
Полет людей на Луну, а тем более на Марс потребует огромных ракет с гигантским запасом топлива на борту. Вывод в космос таких махин - задача почти неосуществимая. Возможное решение проблемы - дозаправка в космосе.
Неудивительно, что в год 40-летия первого полета человека на Луну в Германии вышла новая книга о Вернере фон Брауне. Создатель гитлеровского "оружия возмездия" стал "отцом" американской космической программы.
На прошедшем в Кёльне симпозиуме обсуждались проблемы, касающиеся природы и особенностей магнитных полей газовых планет-гигантов Солнечной системы и их спутников.
Прокуратура Гамбурга возбудила уголовные дела против сотрудников электротехнического концерна Philips и двух крупных немецких торговых сетей. Более 100 менеджеров обвиняются в противозаконном сговоре.
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