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Сатурн

A picture taken on October 2, 2020 shows specialists working on the taxidermied alligator named Saturn at a workshop of the Darwin Museum in Moscow. - An alligator believed to have belonged to Adolf Hitler that died aged 84 has been taxidermied and put on display in Moscow. The Darwin Museum said the alligator named Saturn was put on public display several months after the Moscow Zoo donated his remains. (Photo by Handout / The Darwin Museum / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / The Darwin Museum / handout - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

"Крокодил Гитлера" навсегда остается в Москве 22.01.2021

Доподлинно не известно, был крокодил знаком с Гитлером или нет. Чучело знаменитого аллигатора Сатурна выставлено теперь в Дарвиновском музее.

A meteor crosses under the bright planets of Saturn(L) and Jupiter in the western night skies during the Perseids meteor shower Tuesday night, Frazier Park, CA, Aug 11,2020..The Perseids will peak on the night of Aug. 11-12, boasting up to 75 meteors per hour. The meteor shower is widely considered the best of the year due to its high rates and pleasant late-summer temperatures, according to NASA.. Photo by Gene Blevins/ZUMAPRESS (Credit Image: Â© Gene Blevins/ZUMA Wire |

Редчайшее сближение Юпитера и Сатурна. Не пропустите! 21.12.2020

В день зимнего солнцестояния, 21 декабря 2020 года, планеты-гиганты Юпитер и Сатурн так близко подойдут друг к другу, что будут выглядеть, как одна - по крайней мере, с Земли.
February 19, 2016 - Everglades City, Florida, U.S. - SCOTT KEELER Times.An American alligator shows off it s teeth as it basks in the sun along the Shark Valley tram road in Everglades National Park, 2/19/16. Alligators and crocodiles frequently keep their mouths open as a way of regulating body temperature. Alligators are considered a keystone species of the park because their nesting activity creates peat and their wet nesting areas become a refuge for many species of animals during the dry season. Everglades City U.S. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAs70_ February 19 2016 Everglades City Florida U S Scott Keeler Times to American Alligator Shows off IT S Teeth As IT bask in The Sun Along The Shark Valley Tram Road in Everglades National Park 2 19 16 Alligators and Crocodiles frequently keep their mouths Open As a Way of regulating Body temperature Alligators are considered a Keystone Species of The Park because their nesting Activity creates Peat and their Wet nesting Areas Become a Refuge for MANY Species of Animals during The Dry Season Everglades City U S PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAs70_

В Москве умер аллигатор, сбежавший во время войны из Берлина 23.05.2020

Аллигатор по кличке Сатурн сбежал из Берлинского зоопарка в 1943 году во время бомбардировки. После войны его нашли британцы и передали СССР.
27.12.2018, Russland: AMUR REGION, RUSSIA - DECEMBER 27, 2018: A Soyuz-2.1a rocket booster with a Fregat-M upper stage block lifts off from the Vostochny Cosmodrome to deliver Russia's Kanopus-V No 5 and No 6 remote sensing satellites and 26 other foreign spacecraft to orbit. Yuri Smityuk/TASS Foto: Yuri Smityuk/TASS/dpa |

В интернете появились данные о новейших российских спутниках 16.05.2019

Конструктор одного из предприятий разработчиков сначала пообещал наказать тех, кто выложил предположительно секретные данные о спутниках в интернете, затем заявил, что оговорился.

RIP "Кассини": финал прорывной миссии к Сатурну (15.09.2017) 15.09.2017

Космическая миссия зонда "Кассини" вошла в историю. Он прислал на Землю уникальные данные о Сатурне и его спутниках. 15 сентября он отправил последний сигнал и сгорел в атмосфере планеты.
Strassenschilder in Fürstenwalde Aufgenommen am 11.04.2011 von DW/Nikita Jolkver

Немецкие школьники: Юрий Гагарин летал на Луну 13.04.2011

В средней школе имени Юрия Гагарина в немецком Фюрстенвальде отметили 50-ю годовщину первого полета человека в космос спонсорским забегом и банкетом. Правда, многие ученики думают, что Гагарин летал на Луну и был немцем.
July 1969 Apollo 11 launch United States / Colour 35mm Transparency

Немецкие студенты проектируют космическую бензоколонку 18.02.2011

Полет людей на Луну, а тем более на Марс потребует огромных ракет с гигантским запасом топлива на борту. Вывод в космос таких махин - задача почти неосуществимая. Возможное решение проблемы - дозаправка в космосе.
ARCHIV - Wernher von Braun 1944 mit Offizieren der Wehrmacht in Peenemünde. Wernher von Braun, der führende Entwickler von Hitlers Wunderwaffe «V2», gehört in den USA zu den Schrittmachern des Mondflugprogramms. Am 23. März wäre er 100 Jahre geworden. Foto: dpa (zu dpa-Korr.: «Wernher von Braun - Weltraumvisionär und «Büttenredner der Raumfahrt» vom 15.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Вернер фон Браун: от Фау-2 до полетов на Луну 07.10.2009

Неудивительно, что в год 40-летия первого полета человека на Луну в Германии вышла новая книга о Вернере фон Брауне. Создатель гитлеровского "оружия возмездия" стал "отцом" американской космической программы.
This image provided by NASA Nov. 12, 2008 shows the northern polar region of Saturn showing both the aurora and underlying atmosphere, seen at two different wavelengths of infrared light as captured by NASA’s Cassini spacecraft. According to NASA scientists Saturn has its own unique brand of aurora that lights up the polar cap, unlike any other planetary aurora known in our solar system. This odd aurora revealed itself to one of the infrared instruments on NASA's Cassini spacecraft. Auroras are caused by charged particles streaming along the magnetic field lines of a planet into its atmosphere. Particles from the sun cause Earth's auroras. Many, but not all, of the auroras at Jupiter and Saturn are caused by particles trapped within the magnetic environments of those planets. (AP Photo/NASA

Юпитер, Сатурн и компания: магнитосферные загадки 11.08.2009

На прошедшем в Кёльне симпозиуме обсуждались проблемы, касающиеся природы и особенностей магнитных полей газовых планет-гигантов Солнечной системы и их спутников.
Außenansicht einer MediaMarkt-Filiale, aufgenommen am 08.01.2003 in Köln. Deutschlands größter Handelskonzern Metro, zu dem die Media Markt-Kette gehört, hat im Jahr 2002 zwar gegen den Branchentrend zugelegt, aber die eigene Umsatzerwartung verfehlt. Metro-Chef Hans-Joachim Körber hält dennoch das Ziel, das Ergebnis je Aktie um rund 10 Prozent zu steigern, nach wie vor für erreichbar. Der Umsatz des Düsseldorfer Unternehmens stieg nach vorläufigen Zahlen im vorigen Jahr um 4,0 Prozent auf 51,5 Milliarden Euro, wie Metro mitteilte. Metro blieb aber damit trotz eines sehr guten Weihnachtsgeschäftes unter den eigenen Prognosen. Noch im vergangenen Oktober hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 5 bis 5,5 Prozent angepeilt.

Гамбургские следователи раскручивают дело об "откате" 25.08.2006

Прокуратура Гамбурга возбудила уголовные дела против сотрудников электротехнического концерна Philips и двух крупных немецких торговых сетей. Более 100 менеджеров обвиняются в противозаконном сговоре.

Со спутника Сатурна на Землю переданы первые фотоснимки 16.01.2005