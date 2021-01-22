Редчайшее сближение Юпитера и Сатурна. Не пропустите!

В день зимнего солнцестояния, 21 декабря 2020 года, планеты-гиганты Юпитер и Сатурн так близко подойдут друг к другу, что будут выглядеть, как одна - по крайней мере, с Земли.