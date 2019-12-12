Санкции США - удар по потребителям ЕС: глава AHK о "Северном потоке-2"

Введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрено особыми статьями оборонного бюджета США, предварительно одобренного Палатой представителей в среду, 11 декабря. Конкретно санкции касаются компаний, эксплуатирующих судна, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также иностранных граждан, которые имеют отношения к работе этих судов.

Уже на следующий день после одобрения законопроекта Конгрессом правительство Германии заявило, что не признает подобных "санкций с экстратерриториальным действием". Представители немецкого бизнеса также резко раскритиковали планы Вашингтона. Каким может быть ответ Евросоюза на санкции США против "Северного потока-2", и смогут ли эти санкции остановить строительство газопровода? Об этом DW побеседовала с главой Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиасом Шеппом (Matthias Schepp).

Deutsche Welle: Господин Шепп, как Евросоюз должен ответить на санкции США против "Северного потока-2"?

Маттиас Шепп: Немцам и немецкой промышленности нужна доступная и недорогая энергия. Будучи чемпионами по экспорту, мы сильно зависим от недорогих энергоносителей. С другой стороны, немцы точно не хотят, чтобы в конце года их счет за отопление в доме увеличился. Именно поэтому 70 процентов немцев поддерживают строительство газопровода "Северный поток-2".

Глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп

Новые американские санкции - это не столько удар против России, сколько удар против немецких и европейских потребителей. Видимо, все стремления дипломатов с их аргументами не помогли, с американскими партнерами нужно говорить более ясно и четко.

- Реагируя на резолюцию Конгресса США по санкциям против "Северного потока-2", вы заявили, что Берлину и Брюсселю следует ответить на них "прицельными контрмерами". При этом в прошлом вы не раз говорили, что выступаете против контрсанкций. Почему вы изменили ваше мнение?

- Я не стал бы говорить "контрсанкции", я сказал бы "контрмеры". Наши 900 членов Германо-российской внешнеторговой палаты точно не поймут, если деньги немецких налогоплательщиков будут использоваться на строительство дорогих терминалов на севере Германии, которые потом будут принимать танкеры с американским газом, который гораздо дороже, чем российский газ.

- Какие отрасли могут затронуть возможные контрмеры?

- Я думаю, в основном, это должна быть область энергетики.

- Смогут ли, по вашему мнению, американские санкции остановить строительство газопровода "Северный поток-2"?

- Я думаю, в конечном итоге, "Северный поток - 2" будет построен. Там не хватает всего семи-восьми патентов, так что при совместных усилиях выход из ситуации будет найден. Россия всегда показывала, что она не реагирует на давление капитуляцией, но ищет решение проблемы. Скорее всего, из-за этих санкций "Северный поток-2" будет достроен чуть позже запланированных сроков.

- Опасаетесь ли вы, что санкции затронут не только компанию-трубоукладчика, но и партнеров проекта - в том числе немецкие компании Uniper и Wintershall, а также австрийскую OMV?

- Конечно, эти компании делят с "Газпромом" все расходы на этот проект, а они составляют около 10 млрд евро. Скорее всего, затраты (на строительство газопровода. - Ред.) сейчас возрастут. Это прямые негативные последствия и для немецких, и для европейских компаний.

- Почему, с точки зрения немецкого бизнеса, США так хотят ввести санкции против "Северного потока-2"?

- В основном, это связано с коммерческими интересами. Американцы хотят продать свой сжиженный газ в Германии и Европе.

- Будут ли выгодны санкции США Украине, которая стремится сохранить транзит газа через свою территорию?

- Затрудняюсь ответить. Очень жаль, что США ввели санкции всего через два дня после того, как канцлер Меркель встретилась с президентами Путиным, Макроном и Зеленским в рамках переговоров в "нормандском формате". Введение США санкций против "Северного потока-2" точно не будет способствовать мирному процессу на востоке Украины и, скорее всего, усложнит переговоры насчет дальнейшего транзита газа через Украину в Западную Европу .

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