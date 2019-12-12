 Санкции США - удар по потребителям ЕС: глава AHK о ″Северном потоке-2″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.12.2019

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Россия

Санкции США - удар по потребителям ЕС: глава AHK о "Северном потоке-2"

Как и на что повлияют санкции США против "Северного потока-2", и будут ли они выгодны ЕС, ФРГ и Украине, рассказал DW глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Труба для газопровода Северный поток-2

Труба для газопровода "Северный поток-2"

Введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрено  особыми статьями оборонного бюджета США, предварительно одобренного Палатой представителей в среду, 11 декабря. Конкретно санкции касаются компаний, эксплуатирующих судна, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также иностранных граждан, которые имеют отношения к работе этих судов. 

Уже на следующий день после одобрения законопроекта Конгрессом правительство Германии заявило, что не признает подобных "санкций с экстратерриториальным действием". Представители немецкого бизнеса также резко раскритиковали планы Вашингтона. Каким может быть ответ Евросоюза на санкции США против "Северного потока-2", и смогут ли эти санкции остановить строительство газопровода? Об этом DW побеседовала с главой Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиасом Шеппом (Matthias Schepp).

Deutsche Welle: Господин Шепп, как Евросоюз должен ответить на санкции США против "Северного потока-2"?

Маттиас Шепп: Немцам и немецкой промышленности нужна доступная и недорогая энергия. Будучи чемпионами по экспорту, мы сильно зависим от недорогих энергоносителей. С другой стороны, немцы точно не хотят, чтобы в конце года их счет за отопление в доме увеличился. Именно поэтому 70 процентов немцев поддерживают строительство газопровода "Северный поток-2".

Глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп

Глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп

Новые американские санкции - это не столько удар против России, сколько удар против немецких и европейских потребителей. Видимо, все стремления дипломатов с их аргументами не помогли, с американскими партнерами нужно говорить более ясно и четко.

- Реагируя на резолюцию Конгресса США по санкциям против "Северного потока-2", вы заявили, что Берлину и Брюсселю следует ответить на них "прицельными контрмерами". При этом в прошлом вы не раз говорили, что выступаете против контрсанкций. Почему вы изменили ваше мнение?

- Я не стал бы говорить "контрсанкции", я сказал бы "контрмеры". Наши 900 членов Германо-российской внешнеторговой палаты точно не поймут, если деньги немецких налогоплательщиков будут использоваться на строительство дорогих терминалов на севере Германии, которые потом будут принимать танкеры с американским газом, который гораздо дороже, чем российский газ.

- Какие отрасли могут затронуть возможные контрмеры?

- Я думаю, в основном, это должна быть область энергетики.

- Смогут ли, по вашему мнению, американские санкции остановить строительство газопровода "Северный поток-2"?

Контекст

Профессор Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт выражается о второй очереди "Северного потока" однозначно - газопровод не имеет смысла. Интервью DW. (31.10.2019)

Начавшаяся экономическая война против Турции дает России прекрасный повод без большой потери лица избавиться от провального газопроводного проекта, считает Андрей Гурков. (30.11.2015)

После того, как Дания одобрила строительство "Северного потока - 2", Россию нужно обязать осуществлять транзит газа через Украину в долгосрочной перспективе, считает Райнхард Фезер. (31.10.2019)

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приезжал в Россию в новом качестве, но говорил о европейских санкциях и "Северном потоке-2", используя прежние дипломатические формулировки. Подробнее - у DW. (19.11.2019)

Опрос среди работающих в РФ фирм из ФРГ. В каких отраслях и регионах они ждут роста, что думают о "Северном потоке - 2", как оценивают отношения с Украиной при президенте Зеленском? (05.12.2019)

- Я думаю, в конечном итоге, "Северный поток - 2" будет построен. Там не хватает всего семи-восьми патентов, так что при совместных усилиях выход из ситуации будет найден. Россия всегда показывала, что она не реагирует на давление капитуляцией, но ищет решение проблемы. Скорее всего, из-за этих санкций "Северный поток-2" будет достроен чуть позже запланированных сроков.

- Опасаетесь ли вы, что санкции затронут не только компанию-трубоукладчика, но и партнеров проекта - в том числе немецкие компании Uniper и Wintershall, а также австрийскую OMV?

- Конечно, эти компании делят с "Газпромом" все расходы на этот проект, а они составляют около 10 млрд евро. Скорее всего, затраты (на строительство газопровода. - Ред.) сейчас возрастут. Это прямые негативные последствия и для немецких, и для европейских компаний.

- Почему, с точки зрения немецкого бизнеса, США так хотят ввести санкции против "Северного потока-2"?

- В основном, это связано с коммерческими интересами. Американцы хотят продать свой сжиженный газ в Германии и Европе.

- Будут ли выгодны санкции США Украине, которая стремится сохранить транзит газа через свою территорию?

- Затрудняюсь ответить. Очень жаль, что США ввели санкции всего через два дня после того, как канцлер Меркель встретилась с президентами Путиным, Макроном и Зеленским в рамках переговоров в "нормандском формате". Введение США санкций против "Северного потока-2" точно не будет способствовать мирному процессу на востоке Украины и, скорее всего, усложнит переговоры насчет дальнейшего транзита газа через Украину в Западную Европу .

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    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

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  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

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  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

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    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


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Конгрессмены против "Северного потока-2": как в Сенате США грозят новыми санкциями

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