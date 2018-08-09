 Санкции США против России: а Путин что? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.08.2019

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Россия

Санкции США против России: а Путин что?

Вступление в силу нового пакета американских санкций против России за отравление Скрипалей не очень огорчило президента РФ Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Карикатура - Дмитрий Песков (пресс-секретарь российского президента) в роли официанта в ресторане, который готов принять заказ у сидящего за столиком Владимира Путина. Песков: Поступили новые санкции от США. Путин: Хорошо! А то старые уже не свежие.

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