Санкции США против России: а Путин что?

Вступление в силу нового пакета американских санкций против России за отравление Скрипалей не очень огорчило президента РФ Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.
Новые санкции за покушение на Скрипалей и разговоры о реанимации "большой восьмерки" убеждают Путина в том, что терпение и упрямство - самые эффективные средства в борьбе с Западом, считает Константин Эггерт. (26.08.2019)
Вашингтон призвал международные организации не предоставлять России кредиты, а также финансовую и техническую помощь. (26.08.2019)