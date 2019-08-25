Саммит G7 в 2020 году пройдет на курорте Трампа около Майами

Встреча лидеров стран "большой семерки" в июне 2020 года состоится на курорте около Майами, принадлежащем президенту США Дональду Трампу. Об этом глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил в четверг, 17 октября. Курорт Trump National Doral, выбранный из десяти возможных мест для мероприятия, является лучшим вариантом, подчеркнул он. Проведение саммита в этом месте потребует значительно меньше средств, добавил Малвейни. По его словам, глава государства не получит какую-либо прибыль от этого.

Курорт занимает участок в 800 гектаров. На территории расположены 4 поля для гольфа и отель с 643 номерами, теннисными кортами, большим бассейном и бальным залом.

Глава аппарата Белого дома также сообщил о дискуссиях касательно возможного приглашения российского президента Владимира Путина на саммит, передает американская телерадиокомпания CBS. Ранее Трамп уже предлагал вернуть Россию на встречи клуба индустриальных государств. Решение исключить РФ из этих встреч в 2014 году было обусловлено российской аннексией украинского полуострова Крым и конфликтом на востоке Украины.

В 2019 году саммит G7 прошел во французском Биаррице, а годом ранее - в канадском Ла-Мальбе.

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