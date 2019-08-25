 Саммит G7 в 2020 году пройдет на курорте Трампа около Майами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.10.2019

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Мир

Саммит G7 в 2020 году пройдет на курорте Трампа около Майами

Курорт Trump National Doral был выбран из десяти вариантов, заявили в Белом доме. В США идут дискуссии о возможном приглашении Владимира Путина на саммит "группы семи", сообщает CBS.

Вывеска курортного комплекса Трампа в Майами

Вывеска курортного комплекса Трампа в Майами

Встреча лидеров стран "большой семерки" в июне 2020 года состоится на курорте около Майами, принадлежащем президенту США Дональду Трампу. Об этом глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил в четверг, 17 октября. Курорт Trump National Doral, выбранный из десяти возможных мест для мероприятия, является лучшим вариантом, подчеркнул он. Проведение саммита в этом месте потребует значительно меньше средств, добавил Малвейни. По его словам, глава государства не получит какую-либо прибыль от этого.

Контекст

Призыв Трампа вернуть Россию в G7 - не лучшая идея, ведь в последнее время не было ни одного примера того, как переговоры с Кремлем привели бы к долгосрочным решениям, считает обозреватель FAZ. (23.08.2019)

Президент РФ чувствителен в вопросах международного престижа, но возвращение в G7 волнует его гораздо меньше встречи с президентом США, пишет Константин Эггерт в комментарии для DW. (08.06.2018)

Курорт занимает участок в 800 гектаров. На территории расположены 4 поля для гольфа и отель с 643 номерами, теннисными кортами, большим бассейном и бальным залом.

Глава аппарата Белого дома также сообщил о дискуссиях касательно возможного приглашения российского президента Владимира Путина на саммит, передает американская телерадиокомпания CBS. Ранее Трамп уже предлагал вернуть Россию на встречи клуба индустриальных государств. Решение исключить РФ из этих встреч в 2014 году было обусловлено российской аннексией украинского полуострова Крым и конфликтом на востоке Украины.

В 2019 году саммит G7 прошел во французском Биаррице, а годом ранее - в канадском Ла-Мальбе.

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    Остановись, мгновенье...

    Это фото стало хитом соцсетей, едва появившись в Twitter-аккаунте официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Снимок сделал официальный фотограф германского правительства Йеско Денцель (Jesco Denzel), лауреат прошлогоднего World Press Photo в одной из номинаций. Но взгляд на сцену переговоров лидеров G7 заметно различается в зависимости от перспективы его автора...

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Трамп в центре переговоров

    Например, на фотографии, которую чуть раньше Зайберта выложила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в центре событий американский президент Дональд Трамп, а не Ангела Меркель (Angela Merkel). Здесь уже кажется, что это он задает тон дискуссии.

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Итальянский взгляд: от Трампа только прическа

    А вот на фотоснимке, сделанном пресс-службой премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Трампа вообще почти нет - разве что краешек его прически. Зато в кадр попала Тереза Мэй, которую совсем не видно на разлетевшейся по интернету "немецкой" фотографии. Сам итальянский премьер здесь сосредоточенно вчитывается в проект коммюнике в окружении коллег.

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Тон задает Макрон

    "После долгого рабочего дня и очень прямого диалога согласуем амбициозный документ", - твитнул французский президент Эмманюэль Макрон, добавив это фото. Здесь уже он с помощью слов и жестов активно объясняет что-то другим мировым лидерам, которые внимательно слушают.

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Расслабленная атмосфера?

    А это версия официального фотографа канадского премьера Джастина Трюдо Адама Скотти. Вероятно, снимки Скотти и его немецкого коллеги Йеско Денцеля разделяют лишь считанные секунды или минуты, но настроение фото разительно отличается. Меркель и Трюдо смеются, а Трамп выглядит как минимум открытым к беседе.

    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


Смотреть видео 03:14

Доведет ли Трампа разговор с Зеленским до импичмента?

Контекст

Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

Саммит G7 в Канаде останется в памяти многих благодаря одной фотографии. Но на ней отражен только немецкий взгляд на ход переговоров. Другие ракурсы исторической сцены - в фотогалерее DW. (11.06.2018)  

Ссылки в интернете

Материал CBS

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Доклад Мюллера: как Трамп хотел помешать расследованию?  

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