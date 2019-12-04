Саммит НАТО расценил действия РФ как "вызов и угрозу"

Несмотря на разногласия внутри НАТО, в заключительный день двухдневного саммита Североатлантического альянса в Лондоне в среду, 4 декабря, его участникам все же удалось принять итоговое совместное заявление, в котором они подтвердили приверженность принципу взаимной поддержки и важность "трансатлантического союза между Европой и Северной Америкой".

При этом представители стран-участниц организации отметили, что в настоящий момент НАТО "поставлена перед различными вызовами и угрозами". В частности, речь шла о "терроризме во всех его формах" и "агрессивных действиях России", прерывать диалог с которой НАТО, как говорится в заявлении, все же не собирается. Кроме того, страны альянса впервые отметили, что набирающий силу Китай тоже представляет собой "вызов", хотя и не употребили при этом понятие "угроза".

Страны НАТО будут лучше координировать свои военные действия

Что касается увеличения оборонных расходов отдельных стран, к которому неоднократно призывал президент США Дональд Трамп, то здесь государства НАТО подтвердили приверженность принципу распределения финансовой нагрузки между всеми участниками альянса. Ранее Трамп не раз критиковал страны альянса, особенно Германию, за то, что они, по мнению главы Белого дома, тратят на оборону слишком мало средств.

Кроме того, в итоговом заявлении участников саммита подчеркивается, что страны НАТО собираются впредь лучше согласовывать свои военные действия друг с другом. В начале ноября президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist после отвода войск США из Сирии, позволившего Турции начать наступательную операцию в регионе, посетовал на то, что Вашингтон и Анкара принимают военные решения без достаточных консультаций с европейскими партнерами, и назвал нынешнее состояние НАТО "смертью мозга".

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