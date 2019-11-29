Саммит к 70-летию НАТО: грозит ли альянсу "смерть мозга"?

В Лондоне начинается саммит, посвященный 70-летию НАТО. Хотя президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "смерти мозга" альянса, карикатурист Сергей Елкин уверен, что до этого еще далеко.
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