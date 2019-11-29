Саммит к 70-летию НАТО: грозит ли альянсу "смерть мозга"?

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

"Восточное партнерство" двух скоростей

В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.