 Саммит к 70-летию НАТО: грозит ли альянсу ″смерть мозга″? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 03.12.2019

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Мир

Саммит к 70-летию НАТО: грозит ли альянсу "смерть мозга"?

В Лондоне начинается саммит, посвященный 70-летию НАТО. Хотя президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "смерти мозга" альянса, карикатурист Сергей Елкин уверен, что до этого еще далеко.

Карикатура Сергея Елкина к саммиту НАТО: на фоне эмблемы Североатлантического альянса изображен мозг. Он якобы говорит: Да живой я, живой!

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    Автор: Александра Елкина


 

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