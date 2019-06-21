 Саммит ЕС не договорился о защите климата и будущем руководстве | Новости из Германии о Европе | DW | 21.06.2019

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Европа

Саммит ЕС не договорился о защите климата и будущем руководстве

Из-за позиции восточноевропейских стран-членов ЕС, участники саммита ограничились лишь общим заявлением о политике в сфере защиты климата. Вопрос о том, кто станет новым главой комиссии ЕС, остается открытым.

Участники саммита ЕС

Участники саммита ЕС

Государства Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе, завершившегося в пятницу, 1 июня, не смогли договориться о создании к 2050 году условий, исключающих отрицательное воздействие на климат. Из-за возражений восточноевропейских стран главы государств и правительств 28 стран-участниц ЕС ограничились общей декларацией, в которой лишь подтверждается принципиальная приверженность данной цели.

Контекст

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Создание условий, исключающих отрицательное воздействие на климат, означает запрет на выброс большего объема вредных для экологии газов, чем могут поглотить, к примеру, лесные массивы. Для достижения этой цели необходимо радикально сократить объем вредных эмиссий в промышленности и сельском хозяйстве.

Отсутствие консенсуса по кандидатуре на пост главы Еврокомиссии

Участникам саммита также не удалось договориться о том, кто возглавит комиссию ЕС после ухода ее нынешнего председателя Жана-Клода Юнкера. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) констатировала, что ни один из кандидатов от трех крупнейших европейских партий в настоящее время не может получить большинства голосов в Европейском совете. Вопрос о новом председателе Еврокомиссии предполагается решить на внеочередном саммите ЕС 30 июня.

Европейская народная партия прочит на эту должность немецкого политика Манфреда Вебера (Manfred Weber), социал-демократы - нидерландца Франса Тиммерманса, а либералы - датчанку Маргрете Вестагер.

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