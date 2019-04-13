Самая высокая в мире церковь (видео)

Ульм - небольшой провинциальный городок на юге Германии. Но именно здесь расположена церковь с самой высокой в мире колокольней. И построить ее такой решили сами жители города.
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